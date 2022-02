Los albacetenses son los más propensos a tener cáncer de pene en toda Europa: qué es, síntomas y posible tratamiento

Tan solo padece cáncer de pene un hombre de cada 100.000 al año. Pero, casualmente, en Albacete la incidencia casi se duplica, siendo la más alta en toda Europa. Allí, la proporción asciende hasta los "1,75-1,8 hombres por cada 100.000 hombres al año", advierte en una entrevista con Infosalus el doctor Félix Guerrero Ramos, responsable de la Unidad de Uro-Oncología de ROC Clinic.

No es el más común, ni si quiera el más mortífero, pero hay ciertos factores que aumentan su peligrosidad. Uno de ellos es la reticencia que tienen muchos hombres a consultar a un urólogo cuando notan cualquier sospecha. Al igual que con otro cánceres, si el tumor va avanzando puede dar lugar a que, cuando se consulte, sea demasiado tarde y ello comprometa la supervivencia del paciente.

¿Qué es el cáncer de pene?

Se trata de una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos del pene. "Es decir, en el cuerpo hay constantemente células dividiéndose, pero por determinados factores y alteraciones, hay células que pueden empezar a dividirse descontroladamente con un potencial maligno de una forma anómala y, de ahí, metastatizar, ir a otro sitio del cuerpo y, por tanto, provocar problemas importantes hasta la muerte del paciente", abunda el experto.

Aunque puede aparecer en cualquier etapa de la vida, suele ser más frecuente entre hombres mayores de 60 años, reconoce el especialista.

¿Cuáles son los síntomas principales?

"Afortunadamente", dice el experto de ROC Clinic este tumor muestra la sintomatología de forma muy temprana, presentando lesiones en cualquier localización de este (glande, por debajo del glande, en el prepucio, etc).

Según MedlinePlus, los primero síntomas suelen ser: llagas, bultos, irritación o inflamación en la punta o en la base del pene, así como, secreción con olor fétido debajo del prepucio.

En ocasiones, este tipo de cáncer comienza como una lesión premaligna, es decir, una lesión que, si bien no tiene un impacto grande ni presenta un gran tumor, puede poner en riesgo la vida del paciente en caso de que no se impida su crecimiento.

"Lo importante es que un paciente, ante la aparición de cualquier lesión en el pene que no vea normal y que no estuviera previamente, consulte con un urólogo, ya que habrá que ver esa lesión", señala el doctor Guerrero Ramos.

¿Cuántos tipo de cáncer de pene existen?

Atendiendo a la histología, existen diferentes subtipos de cáncer de pene. Aunque el más común es el carcinoma escamoso, que comprende en torno al 50-60% de los casos de cáncer de pene, pudiendo ser más o menos agresivo.

¿Existen factores de riesgo?

Sí, el más conocido es la infección por el virus del papiloma humano (VPH), cuya infección crónica puede derivar en cáncer de pene, sobre todo los subtipos 16 y 18 que son los más oncogénicos.

"Las personas con múltiples parejas sexuales, sin protección, tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de pene"

Además, en términos generales, la edad, el sexo sin control ni precauciones y la zona geográfica pueden aumentar las posibilidades de sufrir este tipo de cáncer.

"También se ha comprobado que personas con múltiples parejas sexuales, sin protección, tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de pene, hombres solteros (probablemente en relación con lo anterior) y, también, en algunos estudios se ha visto que el inicio de las relaciones sexuales a edades tempranas se ha asociado con un aumento de la posibilidad de tener un cáncer de pene, así como residir en áreas rurales y el bajo nivel socioeconómico", apunta.

¿Y qué hay del tratamiento?

Por lo general, de cara a poner en marcha un tratamiento, el doctor Guerrero Ramos, sostiene ciertas tareas que deben cumplirse en primer orden: "Tenemos que realizar una rescisión completa del tumor e intentar dejarlo todo limpio, pero preservando el pene todo lo que podamos, porque es un órgano que le preocupa al hombre y, preservarlo respecto a quitarlo entero, ya se ha demostrado que es superior, en términos cosméticos, psicológicos y funcionales, para los pacientes".

En lesiones premalignas, como el 'carcinoma in situ', que pueden llegar a desarrollar un cáncer de pene, se puede llevar algún tipo de tratamiento tópico como 5-fluorouracilo o imiquimod, o láseres como el láser de CO2. "Es cierto que, en estos tratamientos, antes de llevarlos a cabo, hay que hacer una biopsia para confirmar que eso es un carcinoma in situ y que no hay un tumor más avanzado", puntualiza.

En tumores más avanzados, en cambio, hay que plantearse una penectomía parcial o radical. "La penectomía parcial consiste en quitar un trozo de pene, más allá del glande, pero no el pene entero; una penectomía radical consiste en quitar el pene entero, habitualmente, junto con todos los cuerpos cavernosos, que se insertan ya por la zona del periné, y se hace una uretrostomía cutánea, es decir, se aboca la uretra a la piel por detrás de los testículos. Estos pacientes tendrán que orinar sentados, pero conservan la capacidad de retener la orina, debido a que el esfínter binario se encuentra en una zona más alta", detalla.

No obstante, siempre se intenta que la penectomía sea lo menos habitual posible. "Afortunadamente, la mayor parte de la gente consulta de una forma precoz cuando nota una lesión en el pene y eso nos lleva a que la mayor parte de los pacientes puedan ser tratados sin penectomía. Las penectomías radicales son bastante infrecuentes", apostilla.

"Con un tratamiento quirúrgico adecuado, tiene muy buen pronóstico"

Finalmente, el doctor Félix Guerrero Ramos envía un mensaje de prudencia. "Realmente hay que insistir a la gente que lea esto en que cualquier lesión o cosa rara que se note en el pene debe consultarla con su urólogo para que le valore. El cáncer de pene diagnosticado en estadios muy precoces, y con un tratamiento quirúrgico adecuado, tiene muy buen pronóstico. Sin embargo, los casos avanzados tienen muy mal pronóstico, porque el único tratamiento con quimioterapia que hay no presenta muy buena respuesta".