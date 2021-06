Las consecuencias psicológicas y para la relación de pareja que puede tener practicar la marcha atrás

Lo gratis sale caro, y nunca mejor dicho. La marcha atrás no es un método anticonceptivo, aunque todavía haya personas que lo consideren como tal. Es cierto que no hay que invertir en métodos anticonceptivos y que tampoco hay que esperar por ellos para mantener relaciones. Pero los riesgos no solo son físicos (que se produzca un embarazo), sino también psicológicos.

Según una encuesta realizada en el año 2018 en España por la Sociedad Española de Contracepción (SEC) el 1,2% de la población continúa practicando la marcha atrás (coito interruptus). Un porcentaje que debería ser todavía menor, dadas las consecuencias que tiene en toda relación de pareja.

Está confirmado que la marcha atrás no funciona, dado que el líquido preseminal contiene esperma y esto puede provocar que interrumpir el coito antes de eyacular no sirva de nada. Pero vamos a adentrarnos en las consecuencias que tiene utilizar lo que algunos consideran todavía un "método anticonceptivo".

El miedo y la tensión impiden disfrutar del sexo

Si sabemos que si el pene no sale de la vagina en el momento adecuado podemos tener un embarazo no deseado ¿estaremos tranquilos o, por el contrario, en tensión? Pues esta es una de las consecuencias que tiene la marcha atrás para la relación de pareja y es que será difícil disfrutar.

Esto puede provocar muchas frustraciones, insatisfacción sexual y un problema que puede irse haciendo cada vez más grande hasta dañar la relación de pareja. Por lo tanto, hay muchas opciones para no tener un embarazo y que sí permitirán estar relajados y tranquilos durante el sexo.

Puede aparecer la ansiedad

Debido a ese miedo y esa tensión, si la marcha atrás se mantiene en el tiempo puede aparecer la ansiedad. Según la Sociedad Española de Medicina Interna (FESEMI) la ansiedad afecta hasta a un 5% de los adultos, por lo tanto, es importante evitar todo aquello que la pueda genera. Puesto que una vez que aparece la ansiedad, combatirla no es fácil.

La disfunción eréctil puede ser una consecuencia

El estrés, la tensión, los nervios, el miedo... Todo esto puede afectar al hombre que debe conocer muy bien su cuerpo para saber cuándo va a eyacular y no hacerlo cuando el pene está todavía dentro de la vagina. Pero interrumpir el coito para esto puede tener una consecuencia fatal: la disfunción eréctil.

Solo saber que se van a mantener relaciones en las que se va a practicar la marcha atrás puede provocar la imposibilidad de tener una erección. Esto puede ser todavía peor si se ha tenido algún susto previo, por lo que no es nada recomendable el coito interruptus si uno quiere disfrutar del sexo.

La marcha atrás tiene consecuencias psicológicas tanto para el hombre como en la mujer. Por lo tanto, es importante informarse sobre la gran variedad de métodos anticonceptivos que hay para disfrutar del sexo sin preocupaciones y sin que las disfunciones, las frustraciones y los miedos afecten a la relación.

Además, algo que debemos tener claro es que la marcha atrás no protege de las infecciones o enfermedades de transmisión sexual (ITS y ETS). Por lo tanto, ¿qué beneficios tiene arriesgarse? Es mejor escoger un método anticonceptivo: preservativos (femenino y masculino), píldora, DIU, parches... la gama es amplia.