La urobilina, el pigmento que da color a nuestra orina y que puede advertir sobre determinadas enfermedades

¿Te has preguntado alguna vez por qué la orina tiene ese color amarillo tan característico? Pues el motivo está en la urobilina, un "pigmento biliar formado a partir de urobilinógenos que se encuentra en heces y en orina" según dicciomed. Pero, conviene prestar atención, ya que la urobilina puede alertar sobre algunas enfermedades que habrá que comprobar a través de un análisis de orina.

No obstante, antes es interesante saber cómo se forma la urobilina y es que esta es el resultado de los urobilinógenos, una sustancia que se obtiene después de la degradación de la bilirrubina (sustancia de color amarillento que se encuentra en la bilis), cuando estos entran en contacto con la microbiota urinaria.

La razón por la que la urobilina está también presente en la heces es porque no solo se desecha a través de la orina, sino de las heces. Sin embargo, el exceso o la falta de la misma puede provocar ciertos cambios en la orina que avisen de alguna enfermedad a la que conviene prestar atención cuanto antes.

Falta o exceso de urobilina, ¿cuáles son los niveles normales?

Para conocer si hay una falta o exceso de urobilina debe hacerse la prueba de uribilinógeno. Sus niveles deben estar entre 0,1 mg/ dL y 1,,0 mg/ dL. Estar por debajo o por encima de estos niveles puede avisar de que algo no va bien, por lo tanto, una buena forma de saber que algo ocurre es observar la orina.

¿Aun bebiendo el agua suficiente la orina tiene siempre un color bastante oscuro? Pues esto puede indicar que algo no va bien. Todos conocemos las tiras reactivas para poder medir ciertos parámetros sobre la orina. Pues en ellos se miden los niveles de uribilinógeno. Aunque será su conversión a urobilina lo que le dará un color característico a la orina dependiendo de si todo está bien o no.

Mi orina tiene un color similar al té

Cuando la orina tiene un color claro, similar al té, y los resultados de las pruebas de orina no logran detectar la urobilina, esto es peligroso. Los niveles deben de ser tan bajos, o ausentes, que esto indicará que algo ocurre en el sistema biliar. Si está obstruido, la bilirrubina no llegará al intestino y, por eso, no se va a degradar y transformar, al final, en urobilina.

Las enfermedades que pueden delatar un color de orina de estas características y unos niveles bajos en los análisis puede ser una hepatoxicidad derivada por fármacos, por ejemplo, o una hepatitis vírica. El análisis de orina va a ser fundamental para poder tratar este tipo de enfermedades.

Orina de un color muy oscuro, ¿qué puede estar pasando?

La situación contraria se produce cuando la orina adquiere un color muy oscuro y en los análisis los niveles se encuentran muy por encima de lo que podríamos considerar normal. Hay casos en los que este color de la orina que brinda la urobilina puede estar relacionado con el consumo de algunos fármacos o por tomar zanahoria, tal y como explica la Asociación Española de Pediatría (AEPED).

Pero, cuando además del olor los niveles superan lo estipulado como normal, puede haber un problema en el hígado como la cirrosis. También, puede haber una enfermedad hemolítica. Cuando se destruye una gran cantidad de glóbulos rojos se producirá mucha más bilirrubina.

Aunque el color de la orina puede cambiar por razones que no tienen por qué estar relacionadas con una enfermedad, es recomendable realizarse análisis de orina al menos una vez al año. De esta forma, se pueden detectar problemas como los ya mencionados antes de que se terminen agravando.