La paleta más primaveral de Nyx por 14 euros y otras ofertas para cumplir con las tendencias 'beauty'

La primavera ha llegado a todos los ámbitos de nuestra vida para llenarla de luminosidad buen rollo y... ¡más horas de luz! Aunque parece que las buenas temperaturas se están haciendo de rogar, ya tenemos todo preparado para dejarnos embaucar por el espíritu de este equinoccio. En el terreno beauty, esto también se traduce en la explosividad del color como máximo protagonista de los looks primaverales, donde tampoco faltan otras tendencias propias de los más arriesgados. Y es que, aunque esta temporada también predomine aquello de llevar maquillaje sin parecerlo, los tonos llamativos (como naranjas, amarillos y verdes) van a ser los más solicitados y, mejor, si apostamos por lucirlos en combinación. Junto a ellos, los colores en bloque de azules brillantes, granates o dorados también van a ser un must.

Si queremos sumarnos a las tendencias en maquillaje para esta primavera, debemos tener a nuestro alcance una buena paleta de sombras que incluya esa luminosidad y variedad de colores propia de esta estación. Y esto, bien sabemos, conlleva una inversión y una investigación para dar con el producto que cumpla con todas estas expectativas... ¡y se convierta en el cosmético favorito de nuestro neceser! En 20deCompras nos queremos desaprovechar ninguna tendencia y, por ello, nos hemos puesto en la búsqueda de este objeto preciado y Nyx y Amazon nos han dado la solución: la paleta de 16 tonos de la marca, una de las favoritas del terreno beauty, está rebajada un 32% para que puedas incluir todo este colorido en tu neceser por menos de 14 euros. Y tiene todo lo que necesitamos para esta temporada. ¿Te atreves con el color?

Paleta de sombras con 16 tonos de Nyx. Amazon

Con 16 tonos brillantes y muy primaverales, las sombras de la gama Ultimate de Nyx son de alto rendimiento: su duración está más que demostrada. En esta paleta podemos encontrar varios tipos de acabado (mate, satinado, ligeramente brillante y metalizado) para que podamos diseñar maquillajes perfectos para cada ocasión... ¡y con el toque de glam correspondiente!

Otros 'must' para tu neceser

Aunque nuestro corazón aún le pertenece a la paleta más primaveral (¡y asequible!) de Nyx, no es el único producto que hay llamado nuestra atención. Entre las rebajas de Amazon también hemos descubierto que tanto los polvos compactos como la superfavorita base líquida de la gama Infalible de L’Oréal están rebajados un 35% y un 47% respectivamente. Dos cosméticos que podemos potenciar (y mejorar su acabado a lo largo de las horas) si echamos mano del roll-on de Revlon para eliminar el exceso de brillos y grasa, ahora con un descuento del 21% y a la venta por menos de 12 euros. ¿Quieres descubrir qué más hay? ¡Pues no olvides hacer clic para renovar tu neceser al mejor precio!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.