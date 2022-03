La nueva base '24h' de Sephora incluye un 'shade finder' para elegir tu tono ideal sin moverte de casa

Aunque las pieles naturales y jugosas son tendencia, la mayoría solemos conseguirlas acudiendo al maquillaje. Si bien es cierto que sin una buena base cosmética diaria, basada en una crema y la aplicación de sérums super hidratantes, lograr este efecto aterciopelado solo está al alcance de profesionales; con la ayuda de correctores, iluminadores y bases lograr ese aspecto buena cara que todos ansiamos es mucho más sencillo. Por ello, hacerse con maquillajes de textura fundente, que al aplicarlo se mimeticen con nuestro cutis al tiempo que hagan desaparecer manchas y algún que otro granito, siempre es la mejor de las ideas.

Eso sí, no solo de texturas vive una buena base: escoger el tono adecuado es fundamental si queremos un resultado natural. Sin embargo, no siempre conseguimos dar en el clavo a la primera (ni a la segunda), por lo que el resultado, por mucha calidad que tenga el cosmético escogido, nunca será jugoso ni aterciopelado; sino que conseguiremos todo lo contrario. Pero, ¿cómo conseguimos acertar? En 20deCompras hemos descubierto un truco muy efectivo que viene, además, de la mano de uno de los lanzamientos más esperados de Sephora, su base 24 horas Make Up Forever. Es la app online Shade Finder para que, sin moverte de casa, puedas averiguar cuál es tu tono y subtono: solo tienes que poner la cámara, dejar que la aplicación radiografíe tu cara... ¡y listo! Equivocarse de color será cosa del pasado.

Claro que no solo el tono de la base es la clave del éxito de un buen maquillaje natural. La textura importa (¡y mucho!), por eso, en la nueva base de Sephora, es un detalle que no han querido pasar por alto. De textura suave y con efecto fundente al entrar en contacto con la piel, la gama Make Up Forever une un acabado infalible con un aspecto semimate, pero de cobertura media-alta, que homogeniza las pieles normales, mixtas y grasas. Además, al ser la primera base que incluye un sistema de micropiel, desde la marca consiguen que se fusione con la piel y se adapte a los movimientos naturales del rostro. ¡Todo esto durante 24 horas, sin ceder al sudor y sin oxidarse!

Make Up Forever, la nueva base de Sephora. Sephora

Aunque el Shade Finder es de gran ayuda, te interesará saber que la nueva base está disponible en 30 tonos para adaptarse a todos los tonos de piel de las cuatro familias (claro, medio, bronceado, profundo) y con tres matices (rojo, neutro y amarillo) para que todos demos con el resultado natural y bonito que promete.

¡Atento al subtono!

Si, además de la opinión del Shade Finder de Sephora, necesitas otros motivos que acrediten la buena elección, debes prestarle atención a tu subtono. ¿Cómo? Tal y como aconsejan desde el ecommerce de belleza, la respuesta está en el color de tus venas: ¿son azules, verdes o tienen un tono intermedio?

Las mías tienen tonos azulados: si es así, significa que tienes matices fríos y que los tonos que comienzan por la letra ‘R’ son los que mejor se adaptan a ti.

si es así, significa que tienes matices fríos y que los tonos que comienzan por la letra ‘R’ son los que mejor se adaptan a ti. Las mías tienen tonos verdosos: si es así, significa que tienes matices cálidos y que los tonos que comienzan por la letra ‘Y’ son los que mejor se adaptan a ti.

si es así, significa que tienes matices cálidos y que los tonos que comienzan por la letra ‘Y’ son los que mejor se adaptan a ti. Las mías tienen tonos intermedios: si es así, significa que tienes matices cálidos y que los tonos que comienzan por la letra ‘N’ son los que mejor se adaptan a ti.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Sephora y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.