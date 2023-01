Ahora que estamos en pleno invierno, ya no salimos a la calle sin un abrigo adecuado que nos ayude a soportar las bajas temperaturas del exterior. Y es que pasar frío no está entre nuestras opciones esta temporada. Para ello, junto a esta prenda esencial, nos apoyamos en otras capas que nos ayudan a ir aún más calentitos, desde jerséis que nos abrigarán durante todo el día hasta bufandas y guantes que completan el look invernal.

Si fuera de las paredes de nuestro hogar no estamos dispuestos a pasar frío, menos aun cuando estamos en el interior, aunque, dada la situación económica, tenemos que ser responsables con el uso que hacemos de los sistemas de calefacción. Así, echamos mano de soluciones como calefactores o prendas bonitas y calentitas para estar por casa para evitar un uso abusivo de la calefacción.

En 20deCompras no dejamos de buscar nuevas soluciones para ayudaros con esta tarea y la que hoy destacamos, además, cumple una doble función. Se trata de la manta eléctrica de Renpho, una marca muy valorada en el catálogo de Amazon que, además de calentarnos cuando más frío tenemos, es perfecta para calmar ciertas dolencias como dolores musculares. Un dos en uno que merece la pena tener cerca y que ahora podemos conseguir con rebaja. De costar 29,99 euros, ahora puede ser nuestra por poco más de 21, gracias a las rebajas del marketplace.

Es de un tejido flexible y suave para adaptarse a nuestras necesidades. Amazon

Antes de hablar de las prestaciones más técnicas, cabe destacar que esta manta eléctrica cuenta con la etiqueta Opción Amazon, que destaca productos con una alta puntuación y un buen precio disponibles para su envío inmediato. Y es que con algo más de 260 valoraciones, tiene afianzadas cuatro estrellas doradas otorgadas por los usuarios que ya la han probado.

Lo mejor de esta manta eléctrica

Las medidas. Este modelo de Renpho tiene un tamaño de 60x30 centímetros y ocho puntos de calor repartidos por la superficie, ideal para cubrir cualquier zona de la espalda, de la dorsal a la lumbar, el vientre o cualquier extremidad. Además, es plegable para poder envolver por completo las zonas con dolor en piernas y brazos o los hombros.

Para adaptarse a las necesidades y exigencias de cada usuario, esta manta eléctrica ofrece tres ajustes de temperatura que llegan hasta los 70ºC. Para cambiar de uno a otro, solo hay que seleccionar el modo en la pantalla LCD. Apagado automático. Para evitar accidentes, la propuesta de Amazon incluye un sistema de apagado automático pasados los 90 minutos.

