La incidencia de covid-19 vuelve a subir en España en la última semana

Todos los indicadores de la pandemia han aumentado en la última semana tras subir la incidencia en los mayores de 59 años en 27 puntos, hasta los 195 casos por cada cien mil habitantes, con una repercusión de media décima (0,5) tanto en la ocupación hospitalaria general como en las unidades de críticos.

Los datos del Ministerio de Sanidad, que ahora se publican semanalmente, apuntan que desde el viernes pasado hay 587 pacientes más con covid-19 ingresados en los hospitales de España, en total 3.303, de los cuales 174 están en las UCI.

Pese al aumento de la transmisión, la ocupación hospitalaria general sigue en los registros más bajos de toda la pandemia, al igual que en las UCI, mientras las autoridades sanitarias de las comunidades han expresado a lo largo de las últimas semanas que esperan que en la próxima ola el impacto sanitario de la covid-19 sea menos significativo.

Más casos entre la población de más de 60 años

El registro sobre la evolución de la transmisión de la covid-19 en los últimos siete días también sigue aumentando, de forma que en los ciudadanos de 60 años en adelante se alza en 13,5 puntos, hasta rozar los 100 casos por cada cien mil habitantes.

En cifras representativas para medir el impacto de la pandemia en contagios, ya que no se realiza un recuento general de todos los positivos, en la última semana las comunidades han notificado 20.652 infecciones, el doble que la semana anterior, de los cuales 13.686 se han dato en ciudadanos de 60 años o más. En cuanto a las muertes, se han notificado 68 en la última semana, por lo que ascienden a 114.641 los decesos desde el inicio de la pandemia.

"La pandemia no ha terminado", apunta la OMS

La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea (UE) han avisado esta semana que la pandemia no ha terminado y que es necesario proteger la salud de la población, sobre todo, de los más vulnerables. "Aunque no estamos en el mismo lugar que hace un año, está claro que la pandemia de covid-19 no ha acabado. Vemos indicadores al alza de nuevo en Europa, sugiriendo que ha empezado otra ola de infecciones", consta en un comunicado conjunto emitido por la OMS-Europa, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Comisión Europea (CE).

Asimismo, el Comité de Emergencia de la OMS para la pandemia ha celebrado también una nueva reunión trimestral para evaluar la situación mundial y analizar si el coronavirus sigue constituyendo una emergencia internacional, en un momento de contagios y fallecimientos relativamente bajos. La decisión sobre si mantener o no la emergencia internacional podría no conocerse hasta los próximos días.

La semana pasada se confirmaron en el mundo tres millones de casos, la cifra más baja en lo que va de año, y 8.882 muertes, la segunda menor de 2022.