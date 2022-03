La excusa perfecta para cuidarte está en Amazon... ¡y en sus descuentos de hasta el 63% en Philips!

El cuidado personal y los productos que nos ayudan a ello han llegado para quedarse. Arreglar nuestra barba, seguir unas rutinas de belleza con cosméticos que cuiden nuestra piel o apostar por gadgets que nos ayuden a mantener limpia nuestra boca, por ejemplo, se han vuelto un imprescindible dentro de nuestra cesta de la compra. Sin embargo, para muchas personas, estos productos de cuidado personal pueden conllevar una inversión extra de dinero a la que no pueden hacer frente. No obstante, estas barreras económicas se pueden vencer con ayuda de descuentos que los hagan más asequibles.

Un ejemplo son las rebajas de Amazon cuando tira la casa por la ventana con las marcas favoritas de los usuarios como Philips. Esta semana multitud de productos de la marca se encuentran rebajados hasta un 63% para que tus compras sean más asequibles. Desde una recortadora de pelo, hasta un secador, pasando por una depiladora y un cepillo de dientes eléctrico. Por ejemplo, uno de los productos que no ha pasado desapercibido por los usuarios es una recortadora y afeitadora que acumula ¡más de 60.320 valoraciones en Amazon!. Además, ahora, se encuentra casi a mitad de precio y puede ser tuya por tan solo 24 euros.

La mejor valorada. Amazon

¡El más rebajado!

Sin embargo, el producto de Philips más rebajado en Amazon esta semana, sin duda, es el cepillo para los dientes eléctrico Sonicare ProtectiveClean con un descuento de un 63%, ¡casi 100 euros! Sus dos modos de limpieza te sorprenderán y tus dientes se verán más blancos en cuestión de semanas. Además, viene con un estuche de viaje incluido para que te acompañe allá donde vayas.

¡Dientes más blancos! Amazon

Y por último, no puedes dejar escapar otra de las ofertas de Philips, que van desde la cabeza hasta los pies, con esta depiladora de menos de 40 euros, que trae de regalo una minidepiladora, un cepillo de limpieza, funda de viaje y un par de pinzas para el vello.

¡La depiladora más completa! Amazon

