La crema facial con ácido hialurónico de Neutrogena, por 11 euros en Amazon... y otras ofertas al 50% de la marca

Una buena hidratación es el secreto de una piel bonita. Da igual del tipo que sea, seca o grasa, que aplicar crema dos veces al día es la base de una rutina de belleza capaz de sacar lo mejor de nuestro cutis. Claro que, para lograrlo, hay que dar con el cosmético adecuado para nuestro tipo de piel y para ello hay que probar las diferentes opciones disponibles en el mercado (¡con la consiguiente inversión!). Y no, el final de mes no parece el mejor mes para hacerlo... ¿O sí? Desde 20deCompras sabemos cómo conseguir grandes marcas a mejores precios para que cualquier momento sea el indicado para mimar nuestra piel.

Tras rastrear el catálogo de Amazon, hemos dado con varias ofertas dignas de mención de Neutrogena, una de las firmas cosméticas más conocidas. Pero si hay alguna con la que no hemos podido resistir la tentación es la sujeta a la crema hidratante Hydro Boost, con textura gel, que, en vez de costar 21 euros, está rebajada a mitad de precio para que puedas descubrir los beneficios de usarla por menos de 11 euros. Una oportunidad a la que se suman otras tantas que no deberían pasar desapercibidas, ¿te animas a descubrirlas?

Esta crema está rebajada un 40%. Amazon

Las pieles que necesitan una acción nutritiva intensa de larga duración encontrarán en esta crema su mejor aliada, puesto que su formulación exclusiva contribuye a calmar la tirantez del rostro y a hidratarlo de forma continua. También es perfecta para reconstruir y proteger la epidermis, gracias a su textura con la tecnología Hyaluronic Gel Matrix que crea una reserva de agua que mantiene la piel hidratada durante todo el día. Otra de sus ventajas es que ofrece una textura ligera y no obstruye los poros.

Otros ofertones de Neutrógena en Amazon

Además de esta hidratante, en el catálogo en oferta de Amazon encontramos otras ofertas de incluso más del 50% en Amazon. Este es el caso de la loción corporal reparación intensa. El bote de 400 ml que, de normal cuesta 17,25 euros, ahora puede ser tuyo por 7,64 euros. Otro descuento interesante lo encontramos en el pack de dos cremas hidratantes para pies secos y estropeados que, de costar 13 euros, ahora puede conseguirse por apenas 9. Además de Neutrogena, Amazon ha rebajado algunos cosméticos de la marca Piz Buin como, por ejemplo, el protector solar facial SPF 50+ que, normalmente, tiene un precio de 16 y ahora cuesta menos de 8 euros.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.