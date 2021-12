La Agencia Española de Medicamentos dice que no hay ninguna relación entre la vacuna y los trastornos menstruales

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, ha desvinculado los desarreglos menstruales que han notificado muchas mujeres con haberse vacunado contra la Covid-19.

Así lo aseguró durante el octavo y último programa #VacúnaTE que realizan Servimedia y Maldita.es en alianza contra la desinformación sobre las vacunas de la Covid-19 con el apoyo de Google Digital News Initiative.

"No se puede establecer relación entre las vacunas y los desarreglos menstruales" -María Jesús Lamas

Lamas aseguró que en la evidencia científica “no se ha encontrado ninguna correlación” en respuesta al sociólogo de la entidad de Fundación ONCE Inserta Empleo Luis Enrique Quífez que destacó que muchas mujeres hablan de cambios menstruales tras la vacunación.

El experto se basaba en el estudio que ha codirigido sobre la confianza de las personas con discapacidad en las vacunas contra la Covid-19. Dicho barómetro, elaborado por Servimedia e Inserta Empleo, concluye que esa población muestra más confianza en las vacunas de la que manifestaban hace seis meses.

Ningún patrón común identificable

Lamas explicó que tanto la Aemps, desde su división de farmacovigilancia y farmacoepidemiología, como el comité de seguridad de la Agencia Europea del Medicamento (Ema) han estudiado “específicamente” ese supuesto. “Y lo que se ha encontrado es que no se puede establecer relación entre las vacunas y los desarreglos menstruales. Entre otras cosas, porque los trastornos menstruales notificados son muy distintos entre sí, no tienen un patrón común que se pueda identificar, ni tienen una relación clara con las vacunas”.

La experta recordó que cuando se inició la campaña de vacunación los científicos ya sabían “que algunos acontecimientos adversos se podrían poner en relación con la vacuna porque coincidían en el tiempo, pero que podrían haber ocurrido igual si no se pusiera la vacuna”.

La directora de la Aemps recordó que “para ese fin se hicieron estudios previos, basados en análisis de datos masivos” a nivel europeo y que desde España se contribuyó con una base de datos que incluye información de 20 millones de historias clínicas.

La Incidencia Basal

Asimismo, explicó el concepto de incidencia basal, clave para identificar la frecuencia con la que ocurren unos eventos “de forma normal” en la población y que, ante una vacunación masiva “seguirán ocurriendo”, por lo que habrá que ver si con una frecuencia mayor o no, para poder “sospechar” de la vacuna.

“Respecto a los desarreglos menstruales no se ha encontrado ninguna evidencia ni correlación etiopatológica que pudiera explicarlos, ni con un patrón claro relacionado con la vacuna, ni claramente temporal, ni por una incidencia mayor de lo que hubiera sido esperado. La verdad es que los desarreglos menstruales son muy frecuentes y quizás cuando no se presta atención de forma general en toda la población cada mujer lo sufre pero no generan una situación de alarma”, justificó.

En resumen, esos casos que se han notificado entre mujeres vacunadas enseña “una foto de lo que estaba ocurriendo antes”.

No obstante, Lamas tranquilizó: “En cualquier caso la farmacovigilancia no para y esto no se descarta. No quiere decir que no se siga vigilando por si aparecen evidencias nuevas”.

Desarrollo argumental "muy esclarecedor"

La viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Margarita del Val consideró este desarrollo argumental como “muy esclarecedor”. “Muchas mujeres lo dicen. La menstruación es muy sensible a cambios emocionales”, apostilló.

De hecho, Quífez aseguró que en el barómetro en el que ha trabajado, basado en más de 1.300 entrevistas a personas con discapacidad (el 53% de ellas a mujeres), “ha habido muchas menciones entre mujeres aludiendo a alteraciones en el ciclo menstrual tras la vacunación”.

“Lo hemos querido reseñar porque no eran ni una ni dos menciones, sino bastantes cuestiones como que les ha generado desarrollos hormonales y que afecta a su menstruación. No sé si es un efecto puntual o ya hay evidencia científica sobre ello”, dijo dando lugar a la explicación de las científicas.