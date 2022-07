L'Oréal, Garnier o Neutrogena: todo lo que puedes conseguir hoy en Amazon si tienes 15 euros en el bolsillo

Julio se puede empezar con muy buen pie (¡y muy buena cara!), gracias a Amazon y sus ofertas en las mejores marcas de cosmética. Si aprovechas el tirón de principio de mes, la alegría del verano y las ofertas de Amazon, por menos de 15 euros puedes conseguir las cremas, maquillajes, sérums o mascarillas que tanto tiempo llevas evitando comprar porque siempre hay algo más importante. Y es que, el ecommerce ha querido regalar hoy los precios de productos para toda la familia. Por ejemplo, por tan solo cinco euros puede ser tuya una de las mejores cremas para el pañal de los bebés, de la de la marca Natusan.

Pero, no es la única oferta que tiene activa el ecommerce que está apunto de adentrarse, por cierto, en la fiesta del ahorro: El Prime Day 2022 y ya está anticipando alguna de sus ofertas. Como las de hoy en cosmética en marcas como Garnier, L'Oréal, Maybelline o Neutrogena. Si no quieres perderte ninguna, atento a la lista de las mejores que hemos preparado desde 20deCompras para las que solo necesitarás 15 euros en el bolsillo. Y no dejes de ojear la selección de Amazon.

¡Por menos de 10 euros!

Necesitarás menos de diez euros en el bolsillo para hacerte con los mejores productos de belleza hoy. Desde una de las cremas de día más deseada de L'Oréal para devolver la luminosidad a tu rostro hasta el contorno de ojos para ellos mejor valorado, pasando por uno de los packs más completos de Garnier con champú, acondicionador y mascarilla. Empecemos por la crema de día de L'Oréal Paris Perfect Golden Age para pieles apagadas. Su fórmula es una de las mejores antiedad, porque reaviva el tono natural de la piel, devuelve su consistencia y densidad para lograr una mayor firmeza.

Piel inmediatamente hidratada, humedecida y confortable sin sensación de tirantez. Amazon

Los cosméticos también son para ellos y, en este caso, solo necesitaremos en el bolsillo seis euros para conseguir uno de los mejores contornos de ojos del mercado, también de la marca L'Oreal Paris. Men Expert Roll-On es perfecto para combatir las ojeras y las bolsas de los ojos con efecto hielo y dos vitaminas (cg y pro b5) para aclarar las ojeras e hidratar la zona en profundidad.

Su fórmula gel efecto hielo ayuda a deshinchar las bolsas de los ojos, consiguiendo un efecto de ocho horas de sueño. Amazon

Y, por último, uno de los packs mejor valorados por su relación calidad-precio también está rebajado. Consigue un champú, una mascarilla y un acondicionador de la marca Garnier por ocho euros.

Pelo profundamente hidratado, suave y sin apelmazar por más tiempo. Amazon

Y... ¡Por menos de 15 euros!

Y, por un poco más de dinero, pero poco, te encantará todo lo que puedes conseguir hoy en Amazon. Sobre todo, uno de los mejores sérums de L'Oréal Paris que contiene la etiqueta Amazon Choice, que el ecommerce otorga a los productos con mejor relación calidad-precio. Se trata del sérum de ojos Revitalift Filler con ácido hialurónico ¡y cafeína!

Ácido Hialurónico y cafeína. Rellena arrugas y corrige ojeras. Amazon

Por último, desde 20deCompras destacamos otro pack que sale muy bien de precio, ya que contiene el descuento más alto de la categoría. Se trata de tres mascarillas Elvive Color Vive de L'Oreal Paris. Sin olvidarnos de otro de Neutrogena con dos champús para pelo seco, ideal para este verano.

