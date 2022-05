José Ramón García Guinarte: “No nos han enseñado cómo funciona nuestro cerebro, por eso no aprovechamos su potencial”

José Ramón García Guinarte lleva casi tres décadas estudiando cómo funciona el cerebro. Su objetivo: Saber cómo funciona esta máquina perfecta que tenemos dentro del cráneo para aprender a sacarle el máximo partido posible. Para ello, además de dedicar su vida al estudio, ha ideado varios métodos, como el Sistema de Inteligencia Ortográfica (SIO), que vio la luz el año pasado, o el SIN (Sistema de Inteligencia Numérica), un método que, según asegura, nos ayudará a alcanzar una capacidad de memorización numérica prodigiosa a la vez que desarrollamos las inteligencias múltiples.

Tras el éxito de tu Sistema de Inteligencia Ortográfica (SIO), crea el SIN (Sistema de Inteligencia Numérica). ¿En qué consiste? Lo que hemos hecho es coger uno de los métodos más importantes y antiguos del mundo de memorización, de hace cuatro siglos, el Método Hérigone, y por un lado lo hemos desarrollado y por otro lo hemos simplificado. Es un método muy inteligente e ingenioso que permite transformar, a través de un código, los números en palabras para recordar los números con más facilidad. Lo que hemos nosotros es asociar un número con una imagen, del 0 al 99, que son imágenes además dotadas de cierta vida, lo que multiplica el potencial del método alfanumérico.

¿Por qué es más eficaz que el método tradicional? El Hérigone sigue siendo un método muy eficaz que se utiliza en los campeonatos del mundo de memorización, pero está casi reservado precisamente a esos campeones o para aquellas personáis que tengan una necesidad importante de memorizar, que tengan que preparar una oposición, por ejemplo, pero lo que nosotros queremos es que cualquier persona pueda usar este método.

El método original entraña cierta dificultad para su uso diario, pero al aportar en nuestro nuevo método una especie de diccionario de imágenes, solo tienes que asociar el número con la imagen correspondiente. Y es más sencillo, porque nuestra mente inconsciente no ha evolucionado mucho en los últimos milenios, los números no tienen un significado especial en sí mismos para ella, son solo grafías. Le llaman más la atención las imágenes vivas, porque es lo que más interesaba a nuestros antepasados, ya fuera para huir de un animal que nos podía comer o para cazarlo para comérselo. Por eso es tan eficaz asociar los números son imágenes vivas, porque los recordará mejor.

Aseguráis, además, que este método no solo sirve para memorizar… Hemos investigado sobre cómo trabaja el cerebro al aplicar esta metodología y es muy ingenioso, porque nosotros procesamos los números en un hemisferio y las imágenes en el otro. Por eso, cuando obligamos a nuestro cerebro a transformar números en imágenes y automatizamos este sistema, se despliegan toda una nueva red de sinapsis neuronales entre ambos hemisferios, que es la base del desarrollo de las inteligencias múltiples.

¿Para quién recomiendas este método? Para todo el mundo, porque nuestra mente procesa de la misma manera su eres adulto o niño, aunque cuando eres niño, procesa bastante más rápido. Tanto en este método como en el otro, el de ortografía, lo dividimos en dos partes. La inicial tiene un poco más de carga teórica, y es donde explicamos la fundamentación del método, por eso esta parte está enfocada para profesores y padres.

Y la segunda parte es el método en sí, que está destinada a los alumnos, a la persona que vaya a entrenarse en el método, que también puede ser la misma persona que se ha leído la parte teórica para aplicar el método en sí misma. La parte práctica es sencilla, pues solo tienes que memorizar un código, y en el libro se te va guiando hasta que domines a la perfección el método.

¿Cuánto tiempo lleva dominar o controlar este método? Depende, porque hay que diferenciar ser capaz de hacer el método, de decodificar imágenes, que eso se hace muy rápidamente, en unos minutos, y otra cosa es automatizar el método, que es nuestro objetivo, y para eso sí que se requiere bastante ejercicio, que es lo que proponemos hacer en el libro. Especialmente al final, donde, a modo de reto, invitamos a los alumnos a que transformen toda su realidad en valores numéricos. El método es un entrenamiento mental que todos podemos dominar porque todos tenemos una mente prodigiosa. Somos poco conscientes de la máquina perfecta que hay dentro de nuestro cráneo y de la capacidad de esa máquina, pero solo porque no tenemos un manual de instrucciones, no sabemos sacarle partido.

¿Seremos entonces más inteligentes si practicamos este método? Si lo automatizamos, sí, porque estaríamos usándolo de manera continua.

¿Qué tiene que ver este SIN con las inteligencias múltiples? Hasta hace no mucho, la comunidad científica hablaba de una inteligencia, hasta que llegó Howard Gardner y revolucionó todos los paradigmas previos y habló de que tenemos varias ocho inteligencias. Y tiene toda la razón, porque todos tenemos varias inteligencias en función de las áreas de nuestro cerebro que tengamos más o menos desarrolladas. Por ejemplo, un futbolista tendrá una inteligencia corporal-kinestésica tremenda, un músico la musical-auditiva… Lo que propone Gardner es que, sobre todo en la etapa de aprendizaje, intentemos transmitir la información a los alumnos utilizando el mayor número posible de inteligencias (visual, auditiva, sensitiva…) para que se desarrollen todas las estructuras neuronales de los alumnos. A nosotros esta teoría nos viene al pelo, porque pretendemos exactamente lo mismo, generar el mayor número posible de interconexiones, una red nueva de sinapsis neuronales, tanto dentro de los mismos hemisferios como entre hemisferios cerebrales, porque a mayor número de interconexiones, mayor velocidad de pensamiento. Nosotros lo hacemos a través de un entrenamiento cruzado, algo muy importante para, por ejemplo, desarrollar la psicomotricidad.

Pero aún se siguen haciendo tests para determinar el CI… Creo que esto está cambiando, porque yo he tenido la oportunidad de poder explicar el tema de las inteligencias múltiples a miles de profesores que se han interesando en ello, y creo que cada vez está más claro que todos somos diferentes y que no podemos pretender hacer llegar la información a todos los alumnos por el mismo canal que predomina en su cerebro. De hecho, deberíamos hacer lo contrario, intentar transmitirlo por diferentes canales porque los alumnos van a tener sistemas de procesamiento de la información diferentes. Aunque es cierto que esto aún no ocurre, porque, por ejemplo, no se transmiten conocimientos por canales kinestésicos, y los alumnos cuyo canal prioritario es este, el movimiento, la vía sensitiva… tienen menos oportunidades. Cuantas más inteligencias usemos para enseñar y cuanto más comuniquemos ambos hemisferios, a más alumnos vamos a llegar y más redes y sinapsis vamos a crear en ellos, por tanto, mayores capacidades tendrán esos alumnos.

En la era de Internet, de Google… muchos opinan que no tiene sentido memorizar… Yo soy totalmente contrario a cualquier tipo de memorización repetitivo. La clave está en que todo aprendizaje sea significativo. Primero tienes que entenderlo y luego aplicar una estrategia para memorizarlo, por eso la memorización ‘estilo loro’ no tiene sentido, y lo olvidamos con gran facilidad, estudiamos para olvidar. Se ha demonizado la memoria, pero vinculándola a este tipo de memorización, no la memoria en sí, porque sin memoria no podríamos vivir. Todo lo que somos es nuestra memoria, nuestros recuerdos.

Después de desarrollar el SIO y el SIN, ¿cuál será tu siguiente paso al respecto? Estamos desarrollando otro proyecto que pretende aglutinar mi trabajo a lo largo de los últimos 27 años y va a estar muy vinculado al aprovechamiento de las latas capacidades de la mente para el alto rendimiento.

¿Cómo una persona con un cargo en la administración pública se llega a interesar por el mundo de la mente? Empezó a interesarme el funcionamiento de la mente cuando estaba en la universalidad. Tenía un amigo que era un fenómeno, que aprendía todo a la primera mientras a mí me costaba mucho más estudiar, y me propuse saber cómo funcionaba el cerebro para conseguir lo mismo. Fui a la biblioteca y encontré un solo libro, el de un autor a la que le había pasado lo mismo que a mí, pero que al no encontrar ningún libro, decidió escribirlo él, precisamente poco antes de que yo lo encontrara. Tras leer este libro, comprobé que conociendo cómo funciona el cerebro, estudiaba menos horas y sacaba mejores notas. Y eso ha marcado el resto de mi vida, porque no he dejado de investigar sobre el tema. En los últimos años he tenido mucho más de 5.000 alumnos de lo más variopintos, desde opositores, hasta adolescentes, profesores… de todos he conseguido aprender y eso me ha permitido desarrollar mi propio método. Sobre todo, de lo que me he dado cuenta es de que no nos han enseñado cómo funciona nuestro cerebro, por eso no aprovechamos su potencial.