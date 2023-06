La hidratación intravenosa con vitamina C: peligros del polémico remedio contra la resaca

La terapia con inyección intravenosa de vitamina C, también conocida como terapia de hidratación, es una forma de administrar concentraciones elevadas de vitaminas y minerales directamente en el torrente sanguíneo, favoreciendo su absorción. Es una técnica utilizada para pacientes que lo necesitan, pero —en los últimos tiempos— se comercializa como un remedio rápido contra la resaca. Aunque en España no es una práctica muy extendida, en Estados Unidos lo venden incluso como un tratamiento de belleza saludable.

—Primero hidratamos, y luego añadimos un complejo con vitamina C y tiamina. Este proceso lleva vitamina para que caiga mejor el alcohol y las consecuencias provocadas por la deshidratación de su consumo. Y que te sientas genial después. Te gustará—, dice la auxiliar mientras inyecta una especie de suero a la protagonista.

—Genial—, dice ella.

—¿Has hecho esto alguna vez?—, pregunta una tercera.

—Muchas veces, lo hago cuando mis hijos están enfermos, para no caer enferma yo también.

Este diálogo pertenece a la sexta temporada del reality show de Netflix Sunset: La milla de oro. Durante la escena, las protagonistas hablan cómodamente en el sofá mientras están enganchadas a un gotero, como si de un café se tratara. La escena resulta impactante si no lo hemos visto nunca; sin embargo, no es una práctica nueva.

En el estudio Terapia con vitaminas intravenosas (cóctel de Myers), Laura Shane-McWhorter (Facultad de Farmacia de Universidad de Utah) subraya que el cóctel de Myers —una mezcla de vitaminas del complejo B, vitamina C y minerales (magnesio y calcio) mezclados con agua estéril— empezó a usarse en los años 70: "Se supone que la terapia vitamínica por vía intravenosa se administra mejor a las personas que no pueden obtener suficientes vitaminas y minerales porque no pueden comer alimentos o porque una enfermedad les impide absorber nutrientes".

Sin embargo, —matiza— algunos de sus defensores afirman que la terapia vitamínica por vía intravenosa puede mejorar el bienestar incluso en personas que no tienen carencias de vitaminas (o minerales). "Las clínicas y las compañías que ofrecen el cóctel de Myers y otras formulaciones con dosis elevadas de vitaminas por vía intravenosa afirman que estas infusiones tienen propiedades tras una ingesta excesiva de alcohol, como refuerzo en el sistema inmunológico, aumento de los niveles de energía y reducción de la fatiga, alivio del estrés, la ansiedad y la depresión y hasta beneficios para la enfermedad de Parkinson".

Esta práctica no es la misma que la inyección de B12 ante una intoxicación etílica, que suministra un sanitario, sino un tratamiento intravenoso a base de solución salina, vitaminas y/o medicamentos que —en ocasiones— se usan como prevención antes del consumo de alcohol. Los expertos se echan las manos a la cabeza, ya que a veces se trata de una actividad no regulada, cuya base científica no siempre es la correcta y cuyo mensaje puede ser peligroso.

Este tipo de salones de terapia intravenosa por goteo aplican soluciones de hidratación para personas que presentan resaca por un precio, aunque para los potenciales consumidores de este producto, como remedio no sanitario, el dinero no es problema. Son muchos los famosos que han mostrado en sus redes el proceso de hidratación mientras se 'recuperan'.

En 2018, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos acusó a una empresa que publicitaba y comercializaba cócteles de Myers y otras infusiones intravenosas de vitaminas y minerales de hacer "declaraciones de propiedades saludables engañosas y sin respaldo científico" sobre la capacidad de estas infusiones para tratar enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, la diabetes, la fibromialgia y la insuficiencia cardíaca.

Peligros de la hidratación intravenosa

Shane-McWhorter sostiene que la terapia puede hacer que el cuerpo sea más vulnerable a las infecciones y puede causar coágulos de sangre y sensación de ardor en el lugar de la inyección. Además, el exceso de vitaminas y minerales puede ser perjudicial. Por ejemplo, grandes dosis intravenosas de tiamina, una vitamina del complejo B, pueden causar anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal. Además, las dosis elevadas de vitamina B6 pueden dañar los nervios periféricos (neuropatía periférica).

"En las personas con anomalías en las concentraciones sanguíneas de magnesio o potasio (por ejemplo, causadas por una enfermedad renal o el consumo excesivo de alcohol), las infusiones que contienen magnesio pueden causar problemas como alteraciones del ritmo cardíaco o debilidad muscular. En personas con afecciones cardíacas o hipertensión, una infusión de dosis elevadas de vitaminas podría provocar una sobrecarga de líquidos, que podría dañar temporalmente, incluso en ocasiones de forma permanente, los riñones, el cerebro y/o el corazón", advierte.

La seguridad de las infusiones de vitaminas por vía intravenosa no está clara, en parte porque depende de qué vitaminas y minerales se infunden, de la rapidez con que se administra y de la dosis de cada nutriente

Si la infusión se administra demasiado rápido, puede disminuir la presión arterial (probablemente debido al magnesio), lo que puede provocar mareos, desmayos, malestar estomacal. Además, la seguridad de la terapia vitamínica por vía intravenosa en mujeres embarazadas y lactantes no ha sido estudiada: "Se desaconseja el uso de la terapia vitamínica por vía intravenosa en personas sanas", sostiene.

¿Qué aporta la vitamina C en el cuerpo?

La vitamina C refuerza el sistema inmunológico, es importante para la producción de glóbulos blancos, que ayudan a combatir las infecciones y enfermedades. También ayuda a la cicatrización de heridas. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno, una proteína que ayuda a la cicatrización de heridas y la reparación de tejidos. Además, es un potente antioxidante: la vitamina C ayuda a proteger las células del cuerpo contra el daño de los radicales libres, que pueden conducir al envejecimiento prematuro, entre otras cosas.

Las propiedades de la vitamina C también incluye beneficios a nivel ocular y promueve una piel saludable: la vitamina C es importante para la producción de colágeno. También mejora la absorción de hierro de los alimentos de origen vegetal, lo que ayuda a prevenir la anemia.

¿Cómo ingerir vitamina C de forma natural?

Las frutas y verduras son las mejores fuentes de vitamina C. Las frutas que más vitamina C contienen son las naranjas y otros frutos cítricos, fresas, kiwis, tomates, espinacas, patatas, pimientos verdes y rojos. También el mango, la papaya, la piña y la sandía o el melón.

