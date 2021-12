La menopausia aparece alrededor de los 50 años cuando una mujer deja de tener la menstruación porque sus ovarios paran de funcionar. Sin embargo, algunas pueden sufrir esto antes de los 40 años. Cuando esto ocurre, hablamos de insuficiencia ovárica primaria cuya prevalencia es escasa, según informan desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstreticia (SEGO).

No obstante, esto no quiere decir que si en la familia hay una hermana o una madre que hayan sido diagnosticadas con insuficiencia ovárica primaria esta prevalencia no aumente. Desde la SEGO explican que en estos casos puede haber hasta un 30% de posibilidades de que aparezca la menopausia precoz.

¿Por qué aparece la insuficiencia ovárica primaria?

Es difícil determinar las causas por las que aparece la insuficiencia ovárica primaria, ya que las más concretas se relacionan con miembros en la familia a los que les haya pasado lo mismo. La actividad ovárica cesa, los niveles de estrógenos y progesterona en sangre disminuyen y la menopausia se presenta con todos los síntomas que esta conlleva: sequedad vaginal, sofocos y sudores.

No obstante, los motivos más plausibles que se pueden relacionar con la insuficiencia ovárica primaria están relacionados con un bajo número de folículos, o haberse sometido a un tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Estas pueden ser razones para que aparezca la menopausia precoz.

La maternidad tardía en España

En España son cada vez más las mujeres que retrasan su maternidad cerca de los 40 años. Algunas, incluso los sobrepasan como es el caso de algunas famosas como Pilar Rubio o Toñi Moreno. Esto quiere decir que muchas mujeres pueden encontrarse con un gran problema para tener hijos si en un momento dado, antes de los 40, aparece el fallo ovárico primario.

Lamentablemente, en la actualidad todavía no existe ninguna forma de prevenir la insuficiencia ovárica antes de los 40 años. Es cierto que su prevalencia es baja, pero para las mujeres que la sufren y que pueden desear tener hijos el diagnóstico puede hacer que sus ánimos decaigan, ya que no podrán ser madres, pues sus ovarios han dejado de funcionar.

¿Existe tratamiento para la insuficiencia ovárica primaria?

Hoy en día, no. Todavía no se conoce ningún tratamiento que pueda restablecer el funcionamiento de los ovarios de una mujer, aunque sí los hay para tratar los síntomas que acompañarán a la insuficiencia ovárica primaria y que serán iguales que si la menopausia hubiera llegado a partir de los 50 años.

Los suplementos de calcio se convertirán en indispensables, ya que cuando los ovarios dejan de funcionar el riesgo de osteoporosis se incrementa. También, conviene aumentar la actividad física y mejorar la alimentación para mantener un peso saludable. ¿Qué sucede en el caso de que la idea de no tener hijos sea algo que afecte a una mujer? ¿Sirve la fecundación in vitro?

La verdad es que esto es un problema, ya que como los ovarios no funcionan, el útero no crea el clima perfecto para implantar un embrión. Desde Reproducción Asistida ORG explican que se puede realizar una estimulación ovárica para llevar a cabo un tratamiento de fecundación in vitro, aunque puede no ser efectiva.

Está claro que la insuficiencia ovárica primaria puede suponer un inconveniente para las mujeres que quieren ser madres, además de que empezarán a sufrir los problemas que aparecen con la menopausia antes de tiempo. No obstante, la adopción puede ser una opción para quienes no se quieren perder la experiencia de tener hijos. El procedimiento puede ser lento, merecerá la pena.