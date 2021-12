Tres infusiones para evitar las flatulencias

La distensión abdominal, el dolor en el abdomen y las flatulencias son síntomas muy frecuentes entre la población, sobre todo después de las comidas. Pero, ¿qué son exactamente estos gases y cómo se pueden prevenir? En primer lugar, una persona puede expulsar generalmente entre 13 y 21 veces al día gases, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

En este sentido, el gas entra en el tracto digestivo cuando tragamos aire y cuando las bacterias del intestino grueso descomponen los alimentos sin que se hayan digerido.

¿Por qué se producen las flatulencias?

Existen determinados alimentos y bebidas que pueden provocar más flatulencias, como es el caso de los espárragos, el brócoli, la coliflor, la cebolla, las manzanas, los chicles, los caramelos, las bebidas carbonatas, la leche o el queso. Asimismo, algunas afecciones pueden provocar estos síntomas, como las intolerancias a determinadas sustancias como la lactosa o al gluten.

Enfermedades como el síndrome del intestino irritable, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, la enfermedad celíaca o la enfermedad por reflujo gastroesofágico también pueden generar flatulencias y un gran malestar.

¿Cómo prevenir o aliviar sus síntomas con remedios naturales?

Para tratar de aliviar los síntomas, la primera recomendación es adoptar una serie de hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, deporte diario o técnicas para el manejo del estrés y/o ansiedad. También es recomendable ingerir líquidos para una adecuada hidratación y tratar de sustituir el café por infusiones a base de plantas con propiedades medicinales para el aparato digestivo

Una gran alternativa es la infusión de manzanilla. Se trata de una planta con potentes propiedades naturales antiespasmódicas y antiinflamatorias para el alivio del dolor de estómago, la inflamación o los gases.

El hinojo es otra de las plantas más recomendadas para el tránsito intestinal, sobre todo para reducir la hinchazón y las flatulencias. "Los frutos del hinojo ricos en un aceite esencial (anetol 50%) de característico aroma, son los responsables de sus propiedades medicinales", destacan en los Laboratorios Arkopharma.

Así, estimula la digestión y calma los espasmos o calambres producidos por los gases porque actúa "bloqueando los procesos de fermentación de los alimentos en la fase digestiva", añaden.

Por último, tomar una infusión de anís verde después de cada comida nos ayudará a prevenir la distensión abdominal y los gases. Al igual que el hinojo, el fruto del anís verde está compuesto de anetol, un aceite cuyo principio activo tiene propiedades espasmolíticas.