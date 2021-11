Un hombre sano descubre que tenía un parásito en el cerebro durante décadas

El prestigioso The New England Journal of Medicine ha recogido el caso de un hombre adulto de 38 años y perfectamente sano que una noche, de buenas a primeras, empezó a sentir convulsiones.

El hombre, natural de Boston, empezó a convulsionar mientras dormía con su mujer. Decía palabras sin sentido y se resistió cuando llegó la ambulancia que lo llevaba al Hospital General de Massachusetts.

Fue allí donde los médicos de este centro y de la Universidad de Harvard encontraron que en el cerebro del paciente se encontraba un inesperado huésped: un parásito.

El hombre, sin antecedentes por enfermedad ni de consumo de drogas o alcohol, tenía los ojos abiertos en todo momento, pero no respondía a las preguntas de los doctores.

Tas numerosas pruebas y después de haber descartado varias dolencias, le sometieron a una resonancia magnética: "El paciente también tenía sangre en la boca, presumiblemente por morderse la lengua. Es probable que este paciente se sometiera a una tomografía computarizada después de su llegada y la estabilización en el departamento de emergencias, pero si el estudio de la tomografía computarizada fuera negativo, la resonancia magnética finalmente nos ayudaría a evaluar cuidadosamente una anomalía anatómica causal. La electroencefalografía (EEG) es extremadamente útil para clasificar el problema de las convulsiones", dijo el doctor Andrew Cole.

Los escáneres cerebrales revelaron tres lesiones calcificadas, y los médicos concluyeron que se trataba de quistes pertenecientes a la tenia parasitaria del cerdo (Taenia solium).

Según los doctores, la tenia llevaba muchos años en el cerebro del paciente y había crecido hasta los 8 metros.

"Los quistes resultantes que forman la larva pueden desarrollarse en cualquier órgano, y son estos los que causan los problemas más graves, especialmente si se establecen en el cerebro. Esta afección se llama neurocisticercosis y es la principal causa de epilepsia adquirida en muchas partes del mundo, incluidas América Latina y África subsahariana. Se cree que miles de personas solo en EE UU presentan casos similares a este cada año", dicen los doctores en su artículo.

Tras un tratamiento con antiinflamatorios, anticonvulsivos y dos medicamentos antiparasitarios, el hombre fue dado de alta cinco años después y no ha vuelto a tener episodios convulsivos.