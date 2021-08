Así debe ser la higiene en el sexo oral: Nunca te cepilles los dientes antes...

El sexo oral es una práctica placentera, aunque para que así sea es fundamental que haya una higiene previa. ¿Qué consejos se deben tener en cuenta y qué mitos deben dejarse de lado? Es importante responder a esta pregunta para disfrutar del sexo oral plenamente y con las precauciones necesarias.

A nadie le gusta tener sexo oral y encontrarse con malos olores. Además, si nos emocionamos y nos atrevemos a hacer un beso negro, la zona debe de estar muy limpia y, a pesar de esto, conviene tener cuidado. El ano es una parte del cuerpo donde anidan las bacterias y puede ser muy fácil contraer una infección.

Cómo debe de ser la higiene antes del sexo

Darse una ducha o lavarse las partes íntimas antes de mantener sexo oral nos permitirá asegurarnos de que no hay malos olores para poder disfrutar del sexo sin ningún tipo de miedo o inseguridad. Para ello, hay que utilizar jabón adecuado para la zona íntima, sobre todo en el caso de las mujeres, para que el pH no se vea alterado y no se produzcan irritaciones ni picores.

Algunas personas pueden decidir depilarse o recortarse el vello púbico. Esta es una decisión personal, ya que con el lavado con agua y jabón la zona estaría preparada y sin olores para poder practicar sexo sin ningún problema. Por lo tanto, no hay por qué depilarse si no se desea.

Asimismo, conviene tener a mano todo lo necesario para que la práctica sea segura. Por ejemplo, como hablamos que dar un beso negro puede tener sus riesgos aunque la zona esté limpia, una barrera de látex es una opción. Con ella también se evitarán contraer ITS o ETS.

También, el preservativo será útil para el sexo oral y ayudará a prevenir infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Junto con una buena higiene, el sexo se llevará a cabo con total seguridad y podremos disfrutar de él sin tener que preocuparnos por nada más.

Después del sexo oral, ¿es necesario?

Después del sexo oral lo que sí deben hacer, sobre todo las mujeres, es orinar. Esto va a evitar que se pueda producir una infección de orina, algo muy frecuente al mantener relaciones sexuales. Si se ha utilizado ya jabón y agua antes de mantener relaciones, se puede lavar la zona íntima solo con agua. Esto es recomendable tanto para los hombres como para las mujeres.

En el caso de que se hayan utilizado juguetes conviene lavarlos también con agua y jabón para evitar que las bacterias proliferen en ellos. Además, así evitamos olvidarnos de que no están limpios y utilizarlos de nuevo en otra ocasión con el riesgo de contraer alguna infección.

Con respecto al cepillado de los dientes, nunca debe hacerse antes del sexo oral, ya que si no utilizamos preservativo o barreras bucales las posibilidades de contraer una ITS o ETS son mayores. El cepillado puede provocar sangrado. Por lo tanto, siempre es mejor cepillarse los dientes después del sexo, pero no inmediatamente después, según indica CODAJIC. Es mejor esperar un rato.

Esta es la mejor manera de mantener sexo oral sin ningún inconveniente. Eso sí, es importante tener presente la necesidad de utilizar preservativos y barreras bucales. De esta forma, el sexo será más seguro e higiénico.