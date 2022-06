¿Se debe hacer ejercicio cuando estás enfermo?

John Hough es profesor titular de Fisiología del Ejercicio, en la Universidad de Nottingham Trent (Reino Unido). Este experto ha escrito un artículo en The Conversation en el que plantea si se debe hacer ejercicio cuando una persona está enferma.

"Hacer ejercicio con regularidad es bueno para el sistema inmunológico; algunas investigaciones sugieren que incluso puede reducir el riesgo de contraer infecciones de las vías respiratorias superiores, como el resfriado común. Incluso tan solo 30 minutos de ejercicio moderado cinco veces a la semana es suficiente para obtener beneficios", dice Hough.

"Dado que el ejercicio es bueno para nuestro sistema inmunológico, algunas personas podrían pensar que hacer ejercicio mientras está enfermo puede ayudarlo a 'sudar'. Desafortunadamente, cuando se trata del resfriado común, no hay evidencia de que hacer ejercicio mientras se está enfermo pueda acortar la enfermedad o hacerla menos grave", prosigue el experto.

Así funciona

"Hay un par de razones por las que el ejercicio es beneficioso para nuestro sistema inmunológico. La primera puede explicarse en parte por las hormonas que se liberan cuando hacemos ejercicio. Estos se llaman catecolaminas, que las personas pueden conocer mejor como adrenalina y noradrenalina", revela Hough.

"Estas hormonas desempeñan un papel importante en el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario al provocar la liberación rápida de células inmunitarias importantes que ayudan a detectar la presencia de virus u otros patógenos en el cuerpo", dice el autor.

"También aumentan la cantidad de movimiento de nuestras células inmunitarias entre la sangre y el tejido, lo cual es importante para ayudar a las células inmunitarias a detectar y prevenir enfermedades causadas por virus u otros patógenos. La investigación muestra que el ejercicio es una forma en que podemos aumentar los niveles de estas importantes hormonas en nuestro cuerpo", añade Hough.

"Cuando hacemos ejercicio, también aumenta el flujo sanguíneo para ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse al día con las crecientes demandas del ejercicio. Este flujo sanguíneo elevado ejerce una mayor presión sobre nuestros vasos sanguíneos, lo que libera células inmunitarias específicas llamadas células asesinas naturales y células T que se pueden encontrar latentes en las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Las células asesinas naturales y las células T juegan un papel importante en la eliminación de células infectadas con un virus", prosigue el autor.

Se ha demostrado que los adultos mayores que hacen ejercicio regularmente durante un período de un mes tienen una cicatrización más rápida de las heridas de la piel

"El ejercicio también puede beneficiar nuestra lucha contra las infecciones de otras maneras. Por ejemplo, se ha demostrado que los adultos mayores que hacen ejercicio regularmente durante un período de un mes tienen una cicatrización más rápida de las heridas de la piel en comparación con un grupo de control que no hace ejercicio", explica.

"Todos estos mecanismos juntos pueden mejorar nuestro sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermarnos por infecciones virales. Ni siquiera tiene que ser un asiduo al gimnasio para ver los beneficios", señala Hough.

Beneficios del ejercicio

"Tres estudios han demostrado que cuando las personas que no hacían ejercicio comenzaron a caminar a paso ligero regularmente durante 40 a 45 minutos, cinco días a la semana, vieron entre un 40 y un 50 por ciento menos días de síntomas de infección del tracto respiratorio superior en comparación con un grupo de control", revela el autor.

"A pesar de los beneficios del ejercicio en nuestro sistema inmunológico, es difícil saber si hacer ejercicio mientras está enfermo con un resfriado lo ayudará a superar su enfermedad más rápido que si no hace ejercicio", explica Hough.

"Entonces, como el ejercicio es bueno para el sistema inmunitario, ¿por qué hacer ejercicio mientras se está enfermo no mejora la respuesta del sistema inmunitario a la infección?", se pregunta el autor.

"Es importante recordar que el ejercicio puede estresar el cuerpo. Este estrés puede, a su vez, hacer que las células inmunitarias sean menos capaces de responder a los patógenos. Esto puede deberse en parte al hecho de que el cuerpo necesita más oxígeno y energía almacenada (en forma de glucosa) cuando hacemos ejercicio, que nuestras células inmunitarias también necesitan para ayudar a combatir un virus", dice Hough.

"Si el cuerpo está luchando contra una infección existente y luego se expone al estrés del ejercicio, es posible que esto no beneficie la respuesta inmunitaria", afirma Hough. "Pero aunque actualmente no hay evidencia de que hacer ejercicio mientras está enfermo con un resfriado pueda ayudarlo a superarlo más rápido, eso no significa que no pueda hacer ejercicio si lo desea", prosigue el autor.

"Si desea hacer ejercicio mientras está enfermo, asegúrese de tener cuidado, especialmente si hace ejercicio con otras personas. Dado que los resfriados son infecciosos, puede ser mejor saltarse el gimnasio y hacer ejercicio al aire libre o en casa para evitar propagarlo", continúa el autor.

"El ejercicio regular es una excelente manera de ayudar a preparar el sistema inmunológico para combatir muchos tipos diferentes de infecciones, incluido el resfriado común y posiblemente incluso la Covid-19. Pero no sientas que tiene que hacer ejercicio si está enfermo", dice Hough. "A veces, el mejor remedio para un resfriado es descansar, mantenerse hidratado y tomar analgésicos si es necesario", concluye.