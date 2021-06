Gestos que no funcionan contra la Covid y muchos siguen haciendo

El coronavirus pilló desprevenidos a las autoridades sanitarias y tardaron en determinar qué acciones serían realmente útiles para evitar la propagación del virus, lo que ha provocado que las personas se aferren a diversos bulos que han ido surgiendo al respecto.

Usar mascarilla, mantener dos metros de distancia física y lavarse las manos con jabón o desinfectante con las herramientas efectivas que los sanitarios han repetido en numerosas ocasiones, sumado a la vacunación generalizada de la población.

Más allá de ello, las siguientes actuaciones, que ha recopilado CNN, no están confirmadas que verdaderamente puedan impedir el contagio de la Covid-19:

Desinfectar las suelas de los zapatos

Al comenzar la pandemia, en diversos locales e incluso en la entrada de los hogares, colocaron felpudos para desinfectar la suela de las zapatillas. Incluso, en algunos países han impuesto la obligación de cubrirse los zapatos para entrar en un local o las ruedas de los coches.

"La verdad es que los virus no vienen en los zapatos, ellos están flotando en el aire. Y si llega a quedarse en el zapato, ellos no suben", asegura María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana de Bogotá.

Limpiar las bolsas de la compra

Para algunas familias el higienizar las bolsas de la compra antes de que entren en casa se ha convertido en una costumbre. Sin embargo, "la probabilidad que el virus esté pegado en la bolsa es baja… Lo que sí es importante es lavarse las manos después de coger las bolsas. No son las bolsas las que trasmiten, son las manos", explicó una doctora.

Desinfectar el dinero

En relación con la anterior, hay mucha gente que evita la utilización de dinero en efectivo, o cuando lo hacen, lo desinfectan, algo que no funcionaría para evitar el contagio.

No tocar botones o superficies

Para llamar al ascensor o solicitar la parada en el autobús, algunas personas procuran no pulsar estos botones con sus manos. Pero lo que evitaría la transmisión sería el lavado de manos.

"Nos dicen que si el señor anterior estornudó encima de la mano y que lleva la mano contaminada al ascensor y entonces toca el botón y alguien más toca el botón y se lleva el virus a la nariz pues… sí. Pero es tremendamente remota", desarrolló la doctora Gutiérrez.

Quitarse la ropa al llegar a casa

Los expertos aseguran que el virus no salta de la ropa a tu cuerpo, no tiene esa movilidad. La ropa antifluídos sí que evitaría que la Covid-19 no se pegue en el tejido, pero solo sería útil en los hospitales.