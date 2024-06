La vacuna ya disponible que previene varios tipos de cáncer en hombres y mujeres

Cada año se diagnostican en nuestro país más de 2.000 nuevos casos de cáncer de cérvix, uno de los más importantes entre las mujeres en España. La mayoría de ellos están relacionados con infecciones por el virus del papiloma humano (VPH), que también se asocia de manera estrecha a otros tumores menos comunes como los de pene, ano o incluso algunos de garganta. Pues bien, una vacuna disponible en España podría prevenir la mayoría de estas neoplasias.

¿A quien se recomienda esta vacuna?

La infección por VPH es tremendamente común; incluso, cita el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, se estima que prácticamente todos nos infectamos con este virus en algún momento de nuestras vidas. Normalmente, el problema se resuelve por sí sólo en uno o dos años; sin embargo, algunos tipos de virus pueden conducir a veces a la aparición de cáncer tanto en varones como en mujeres.

Se calcula que la vacuna contra el virus del papiloma humano puede prevenir más del 90% de los cánceres asociados al patógeno, como recoge la misma fuente. En nuestro país, están autorizadas desde el año 2007 y se administran a través de la Seguridad Social desde 2008, aunque a una población diana relativamente restringida.

A fecha de 2024, Sanidad recomienda la vacunación sistemática de los niños y niñas a los 12 años, en una pauta de dos dosis separadas por al menos seis meses; la captación de las mujeres no vacunadas hasta los 18 años y de varones no vacunados a partir de la fecha de introducción en el calendario de vacunación (2022), en una pauta de dos dosis separadas al menos por seis meses; la vacunación a personas no vacunadas en situaciones de riesgo (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, hasta los 25 años; personas en situación de prostitución, hasta los 25 años) con una pauta idéntica; personas con condiciones de inmunosupresión hasta los 45 años con una pauta de tres dosis (0, 1-2 y 6 meses); y por último mujeres independientemente de la edad que hayan recibido cualquier tratamiento de lesión intraepitelial de alto grado en cérvix en pauta de tres dosis (0, 1-2 y 6 meses).

Beneficios para los adultos

Dentro de la población diana, la tasa de vacunación en España es afortunadamente muy elevada (cerca del 90% para la primera dosis y del 83% para la segunda), lo que nos habla sobre todo de unas generaciones jóvenes bien protegidas frente a las infecciones por VPH y, por tanto, frente a los tipos de cáncer más asociados a este patógeno.

Sin embargo, fuera de esa franja demográfica, la imagen cambia radicalmente. Por ejemplo, en las mujeres entre los 15 y los 55 años de edad en el período entre 2007 y 2020 la tasa de vacunación desciende hasta el 4%. Cabe señalar que, aunque no esté financiada, la vacunación en adultos sexualmente activos sigue teniendo beneficios; no sólo disminuyendo drásticamente la tasa de cánceres asociados a la infección sino también la transmisibilidad del virus.

Los datos que tenemos sobre la vacuna del VPH y su eficacia ponen de manifiesto los beneficios que tiene la inmunización frente a patologías y la protección ante las infecciones de transmisión sexual (ITS). La concienciación puede salvar vidas, sobre todo en aquellos casos en los que el acceso a este tipo de herramientas de salud está garantizado por un sistema público.

