¿Qué es el 'catch and release'? Así puede afectar a la salud mental esta técnica tóxica para ligar

Una parte considerable de la población ha trasladado su interacción social a las pantallas, especialmente con fines sexuales y/o amorosos, sin traducirse esto en una comunicación sana y honesta. Al contrario, cada año se suma una nueva expresión denigrante que se pone de moda, infravalorando y banalizando actitudes tóxicas. Catch and release es una de las más recientes.

Una gran parte de los códigos vinculados a las apps para ligar beben de un léxico anglófono, metafórico, satírico y ciertamente malintencionado. Catch and release significa, en su traducción literal, atrapar/pillar y liberar/soltar. En la más pura literalidad se podría pensar que la persona que lo pone en práctica no busca una relación estable o seria, un compromiso. Pero no, es más tóxico de lo que parece simple vista.

¿Qué razones pueden explicar esta conducta?

En cuanto los motivos de esta conducta, en primer lugar habría que tener en cuenta ciertos perfiles que utilizan estas apps de contacto. Hablamos de personas que se registran con información total o parcialmente falsa: desde su verdadero estado civil a su honestidad en cuanto a qué tipo de relación buscan cuando empiezan a hablar con alguien.

Según una encuesta reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 39 por ciento de personas usuarias declaran que, tras conocer a alguien, descubrieron que su perfil contenía información falsa, mientras que un 9 por ciento se ha sentido víctima de coacciones o chantajes por el uso de imágenes sexuales (sexting).

Cabe resaltar también este dato revelado por la OCU: dos de cada diez usuarios/as de estas apps sienten frustración habitual o permanente tras realizar un contacto. Y en esta línea, el 25 por ciento de encuestados, mayoritariamente mujeres, asegura que se ha sentido “con frecuencia” o "siempre" un “trozo de carne”.

La persona abandonada puede barajar dos teorías: la otra parte se ha acobardado por la intensidad de lo relación (un argumento tóxico que cala a través de los mitos del amor romántico), o pensar que se trata de personas narcisistas que simplemente están buscando la aprobación, sentirse deseadas, y una vez que lo consiguen, buscan una nueva víctima.

El 'ghosting', la reina madre de las tácticas tóxicas

Estas tácticas tóxicas pueden entenderse en realidad como derivaciones de lo que inicialmente se conoció como ghosting. Una expresión que remite al término inglés ghost, fantasma, y que se traduce como desaparición fantasmal, cuando esa persona a la que se ha conocido vía app de ligar deja repentinamente de estar en contacto.

Aunque lo cierto es que también se aplica al contexto de las relaciones de amistad. Y de hecho en los últimos tiempos desde el ámbito de la psicología se está haciendo hincapié sobre los efectos en la salud mental de una ruptura de amistad en estos mismos términos.

Referencias

OCU (2019, 23 de octubre). Uno de cada tres usuarios de aplicaciones de citas se considera adicto a este tipo de servicios. https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2019/appscitas231019

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.