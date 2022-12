"Muchas mujeres tienen dudas sobre cuál es el momento de retomar las relaciones sexuales tras tener un bebé"

Tener un bebé supone toda una transformación física, psicológica y emocional para toda mujer. Tras dar a luz es probable que el cuidado del recién nacido absorba todo su tiempo, sin embargo, a medida que la mujer comienza a adaptarse a esta nueva etapa de su vida, empezará a pensar también si está lista o no para reanudar la intimidad sexual con su pareja. “La sexualidad posparto implica mucho más que el acto físico del sexo, y depende de algo más que de la recuperación física del embarazo y el parto”, comenta la doctora Marta Sánchez-Dehesa.

Pero, ¿cuándo se recomienda tener sexo después del parto? Generalmente, los expertos aconsejan evitar las relaciones sexuales durante aproximadamente cuatro a seis semanas después del parto, principalmente para prevenir una infección uterina o interrumpir los puntos de una episiotomía, y darle al cuerpo algo de tiempo para sanar.

Sin embargo, como aclara la doctora Sánchez-Dehesa, “incluso si una mujer está lo suficientemente recuperada físicamente como para reanudar la actividad sexual sin dolor ni riesgo de lesiones y ha sido autorizada por su ginecólogo, hay muchas otras variables que pueden influir en su decisión, incluido su deseo de tener relaciones sexuales”. Y es que, entre los factores que pueden influir en el deseo sexual en el período posparto se encuentran los cambios hormonales, la fatiga o falta de sueño, la depresión posparto, el dolor vulvar y vaginal relacionado con desgarro durante el parto y la disminución de los niveles vaginales de estrógeno, la lactancia materna y la imagen corporal… entre otros. De todo ello hablamos en esta entrevista.

¿Cree que todavía existe cierta presión social que exige en cierto modo a las mujeres recuperar su vida sexual cuanto antes tras el nacimiento de sus hijos? No creo que la sociedad actual realice ninguna presión sobre este tema. Cada vez la mujer se siente más libre a la hora de tomar decisiones en cuanto a su vida y actividad sexual y en este momento también creo que el comportamiento es el mismo.

¿Cuáles son las principales dudas que le plantean las mujeres en consulta sobre sus relaciones sexuales tras el parto?Generalmente cuando las mujeres acuden a la consulta después del parto para hacer una revisión (todos los ginecólogos recomendamos que se realice), además de que valoremos si la cicatriz de la episiotomia está bien o la herida de su cesárea, también preguntan cuál es el momento de retomar las relaciones sexuales, en qué plazo pueden iniciarlas y sobre el uso de anticonceptivos en este periodo, ya que no pueden usarse todos los anticonceptivos habituales.

Uno de los principales temores de las mujeres, sobre todo de las madres primerizas, es que el sexo no vuelva a ser como antes por los cambios físicos y hormonales que se producen durante el embarazo/parto y también el miedo a sentir dolor. ¿Qué les aconsejaría en este sentido?Si que muchas mujeres acuden a nuestras consultas con este temor. El consejo debe ser a la pareja y no solo a ella. Comentarles que por el cambio hormonal pueden notar menos lubricación y más molestias, por lo que pueden ser necesario el uso de lubricantes, la zona perinatal puede estar lastimada y eso producir dolor, por lo que las relaciones deben retomarse poco a poco y en ocasiones con paciencia. Si con el paso del tiempo no hay mejoría, acudir a especialistas para valorar causas y solucionarlas.