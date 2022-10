Sara Socas protagoniza una 'batalla de gallos' para concienciar sobre el 'ciberbullying'

Uno de cada cuatro alumnos reconoce haber participado en un caso de bullying o ciberbullying sin darse cuenta. Y es que según el IV Informe de Prevención del Acoso Escolar "La opinión de los estudiantes" de Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña, el acoso escolar sigue siendo un problema que afecta a miles de jóvenes en España. Solo en 2021, el teléfono/chat de la Fundación ANAR recibió 29.638 peticiones de ayuda por acoso escolar y el ciberbullying supone el 24,7% de los casos totales de acoso escolar, siendo los insultos y las amenazas su forma más común.

Por todo ello, la Fundación en colaboración con Orange acaba de poner en marcha una acción para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de abandonar la actitud pasiva y alzar la voz ante casos de ciberbullying que se puedan producir en su presencia.

El formato elegido para esta campaña es un vídeo, especialmente dirigido a los adolescentes y sus familias, y el escenario una 'batalla de gallos' - o confrontación de rimas entre raperos- protagonizada por el madrileño Ethico y la tinerfeña Sara Socas, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

Ambos invitan a “levantar la voz contra el acoso”. Mientras Ethico recita “sabes lo que es una persona que se siente sola, esa que mira las horas y siente que no mejora. Recibir bullyng socio, no es mi rola. Mientras unos ríen, otros lloran”, Socas apostilla “eso es verdad, la gente se siente sola, como que cosas pasan alrededor que no controlan, incapaces de seguir esa bola. Recuerda cuando insultes a alguien, detrás de la pantalla hay una persona”.

La popular cantante de hip-hop, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en ascender como freestyler a la Freestyle Master Series denuncia así una realidad que se ceba en muchos casos con la salud física y mental de los menores. Alrededor del 90% de los jóvenes que sufren acoso escolar tiene problemas psicológicos (ansiedad, depresión y miedo permanente); más de la tercera parte de los que lo sufren no se lo cuenta a sus padres y el resto tarda entre 13 y 15 meses de media en pedir ayuda; y un 13% de las víctimas tiene que cambiar de centro educativo, según datos aportados por Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña.

Por un uso ‘love’

Esta campaña a su vez se enmarca en el proyecto #porunusoLovedelatecnología, puesto en marcha por Orange en 2017 para informar sobre ciertos fenómenos y situaciones relacionados con la tecnología que pueden ser nocivos, como el juego ‘online’, el uso del móvil al volante o las fake news, “con el fin de propiciar conversaciones de valor en el seno de las familias para conocer juntos los riesgos y saber cómo afrontarlos”, señalan.

Daniel Morales, Director de Sostenibilidad y Fundación Orange, sostiene que es fundamental la implicación de las empresas para ayudar a los usuarios de la tecnología “a aprovechar sus enormes posibilidades como herramienta de aprendizaje, socialización, ocio… Por ello también es importante conocer los riesgos y proteger a los más vulnerables -nuestros hijos- frente a ellos”.

Por su parte, Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR, recuerda que “un móvil es una herramienta muy potente con infinitas posibilidades en un mundo globalizado como el que vivimos, pero su uso inadecuado expone a nuestros niños/as y adolescentes a contenidos inapropiados y experiencias de riesgo. Por eso, para la Fundación ANAR es una constante promover la necesidad de enseñar a nuestros hijos e hijas a convivir con las pantallas, acompañándoles, no dejándoles solos y fomentando una educación digital y un uso responsable de sus dispositivos”.

Convencidos de que el conocimiento es la mejor arma para prevenir este tipo de usos no adecuados de la tecnología, la empresa de comunicaciones pone al alcance de los usuarios el portal Por un uso Love de la tecnología, con información útil sobre cada una de las cuestiones que abordan en sus campañas, como es el caso de la realizada junto a Fundación ANAR.