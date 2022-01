Aunque es cierto que practicar sexo tiene numerosos efectos beneficiosos en nuestro organismo y en nuestra psique, lo cierto es que existen algunos casos (muy raros) en los que el coito puede llegar a provocar la muerte.

Como decimos, se trata de un fenómeno excepcional que apenas supone un 0.6% de todas las muertes súbitas. Aún así, puede resultar interesante analizar las razones por las que el intercambio sexual puede resultar letal.

Problemas cardiovasculares y sustancias

Tal y como explica un artículo publicado en el medio Science alert, un pequeño pero significativo porcentaje de las muertes súbitas registradas se producen en plena actividad sexual: más en concreto, esto es especialmente prevalente en varones que rondan los 60 años de edad.

Otro artículo, publicado por la organización The Fellowship of Postgraduate Medicine, advierte que estas estadísticas, con todo, podrían no corresponderse exactamente con la realidad debido a que los tabúes en torno al sexo podrían provocar que muchos casos no se reportasen adecuadamente.

Sea como sea, este último trabajo analiza las causas de muchos casos, y concluye que la más común es el esfuerzo físico que requiere la propia actividad (y que puede ser causa de accidente cardiovascular en personas con problemas circulatorios), seguida de los efectos de sustancias (ya sean legales, como medicamentos para mantener la erección, o ilegales, como la cocaína).

Causas en hombres jóvenes

Con todo, un estudio llevado a cabo por la Universidad de San George en Londres y publicado en el medio especializado JAMA Cardiology concluyó que este fenómeno no se limita únicamente a los hombres de mediana edad, y que se han dado casos de hombres jóvenes que han perdido la vida practicando sexo.

Para obtener estos resultados, los investigadores habían estudiado un total de 6.847 casos de muerte cardíaca súbita registrados en el hospital universitario, de los que un 0.2% había tenido lugar durante el coito o en la hora siguiente.

En esta muestra, no obstante, la edad media de la muerte era 38 años, mucho menor de lo que se creía previamente.

Además, en estos pacientes, la causa más frecuente de la muerte no era un ataque al corazón, sino una arritmia repentina, seguida por una disección aórtica. Más raras eran las instancias de cardiomiopatías (una enfermedad de los músculos cardíacos) o una serie de condiciones genéticas llamadas canalopatías cardíacas.

Sea como sea, estos hallazgos no deben preocupar a la mayoría de personas sin patologías cardíacas previas, que se encontrarían en un riesgo muy bajo de sufrir muerte súbita durante el coito; sin embargo, sí representan un buen motivo para que quienes padezcan o sospechan que pueden padecer problemas circulatorios (como cardiomiopatías o canalopatías) busquen tratamiento médico.