¿Qué pasa si no rompo aguas al ponerme de parto?

La señal más reconocida de que el parto es inminente es lo que se conoce como 'romper aguas', que no es otra cosa que la rotura de la bolsa amniótica que rodea al bebé en el útero y el derramamiento del líquido en el que este se encontraba hasta ese momento.

Con todo, en casos excepcionales, es posible ponerse de parto sin que se dé este fenómeno.

¿Qué pasa si tengo contracciones pero no rompo aguas?

De hecho, no es raro que el primer anuncio del parto no sea la rotura de aguas sino la aparición de contracciones de parto, que son dolorosas (a diferencia de las 'contracciones falsas' o de Braxton Hicks) y se producen por periodos regulares de tiempo y en frecuencias más o menos constantes.

Esto no quiere decir que no se vaya a producir la rotura de la bolsa, sino que lo más probable es que esta se produzca pasado un rato. En cualquier caso, no es necesario esperar a romper aguas para acudir al hospital, sino que deberíamos ir cuando sintamos contracciones cada 15 minutos durante al menos dos horas.

Amniotomía y parto velado

Por contra, hay ocasiones en las que realmente no se produce esta rotura de la bolsa de manera natural. En estos casos, existen dos opciones: practicar una amniotomía (un procedimiento en el que el médico rompe la bolsa de manera artificial e intencionada) o de manera extremadamente rara que se produzca un parto velado (en el que el bebé nace envuelto en el saco amniótico intacto).

En el primero de los casos, hay algunas ventajas como que permite conocer el color del líquido amniótico (que informa a los médicos sobre posibles complicaciones) y facilita la monitorización cardíaca del feto. Además, algunos profesionales defienden que acelera el parto, si bien existe cierta discusión al respecto.

En el segundo, no está claro que exista ninguna ventaja concreta (algunos médicos argumentan que existe menor riesgo de infección, ya que la bolsa aísla al bebé frente a posibles patógenos; sin embargo, comúnmente se objeta que debido a que hay que rasgar la bolsa nada más nacer, en el entorno de la sala de partos, este tiempo adicional de aislamiento resulta irrelevante) pero tampoco parece que exista ningún peligro o inconveniente.