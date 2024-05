¿Te ha dejado tu pareja o te han despedido del trabajo? Esto es lo que debes hacer según el psicólogo Rafael Santandreu

El psicólogo Rafael Santandreu nos anima a reprogramar la mente, dejando de dramatizar, eliminando las hiperexigencias y teniendo menos necesidades, para así alcanzar la felicidad en su nuevo libro ‘No hagas montañas de granos de arena’ (Grijalbo). Una tesis que expone que todo es relativo y depende de cómo nos contemos los hechos a nosotros mismos.

A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a unas 20.000 adversidades, explica Rafael Santandreu. La clave para no dramatizar parte de lo que ya decía Epícteto en el siglo I, y hoy sigue siendo tan actual y revolucionario como entonces: "no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos". Una tesis que expone cómo nuestro ‘pepito grillo’ o voz interior puede ser nuestro mejor aliado, para gozar de gran autoestima, o convertirse en nuestro peor enemigo, para amargarnos la vida. Todo dependerá de nuestro diálogo interno.

“Cuando tengo una adversidad como, por ejemplo, me ha dejado mi novia o me han despedido del trabajo” me pregunto, ¿qué me diría el científico Stephen Hawking?, ¿es el fin del mundo o la guerra nuclear? Inmediatamente me respondo que me diría que es una cosa pequeña porque él consideraba que su parálisis era una minucia”, cuenta Santandreu su secreto para no terribilizar, ni entrar en negatividad. Su nuevo libro pretende ayudar, entre otras cosas, a construir una mente fuerte y positiva.

Hablamos con el psicólogo sobre su quinto manual de terapia cognitiva, que se suma al séptimo de su colección de libros. Una propuesta que aborda cómo conquistar el éxito, resolver conflictos de pareja, combatir el sobrepeso y superar la muerte de un ser querido.

Rafael Santandreu. Xavi Torres Bacchetta

En la obra nos invitas a pensar que todo es relativo y que depende de cómo nos contemos las cosas a nosotros mismos, ¿este estado de bienestar sin dramatizar es pasajero o puede ser permanente?

Casi permanente. Permanente al 100% no es posible porque el ser humano es imperfecto por naturaleza y, por lo tanto, eso también hay que aceptarlo. Dentro de la psicología que practicamos, uno de los principios es eliminar las hiperexigencias de la mente porque son las que te vuelven loco y, paradójicamente, eso va a hacer que te cueste mucho más conseguir un estado de bienestar.

Podemos lograrlo la mayor parte del tiempo si eliminamos estas hiperexigencias y tenemos flexibilidad, incluso en relación con la propia felicidad. Es una disciplina de transformación: las emociones negativas hay que educarlas, domesticarlas, y cambiar el diálogo interno para que las cosas nos afecten increíblemente poco.

RAFAEL SANTANDREU Es uno de los psicólogos más prestigiosos de España. Tras cursar estudios en Barcelona e Inglaterra, trabajó junto al profesor Giorgio Nardone en el Centro di Terapia Breve, en Arezzo, Italia. También ha dictado cursos para la Universidad Ramon Llull y la Universidad del País Vasco. A sus consultas de Madrid y Barcelona acuden pacientes de todo el mundo, presencialmente y por videollamada. Sus libros, El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska, Nada es tan terrible, Sin miedo y El método para vivir sin miedo, se han convertido en referentes de la psicología.

Igual que vamos al gimnasio, ¿podría compararse este aprendizaje con un entrenamiento mental?

Sí, pero hay un símil que a mí me gusta más: es como aprender un idioma. Es muy parecido porque en realidad es un lenguaje, requiere dedicación y constancia. Además, hay que mantenerlo porque si dejas absolutamente de hablar inglés, te olvidas.

Cada persona tiene sus tiempos, pero hay unos promedios. Para aprender el 80% de este "nuevo idioma" mental, solo se necesitan unos pocos meses de trabajo intenso. Sin embargo, avanzar del 80% al 100% puede llevar toda la vida. A niveles de notable es rápido porque o cambias el chip “de golpe” o no lo cambias. Es un proceso profundo que requiere cambiar nuestros sistemas de creencias arraigados.

Vivimos en una sociedad que nos dice que debemos tener buen físico, éxito profesional, pareja… Sin embargo, uno de los puntos de este proceso es no necesitar ni bienes materiales, ni inmateriales. ¿Debemos desaprender lo que hemos aprendido desde pequeños para reeducar la mente?

Hay que desaprender porque hemos aprendido por contagio creencias irracionales, que son nocivas, y que nos han transmitido padres, profesores, compañeros, redes sociales… La sociedad actual promueve, en gran medida, una serie de valores que producen enfermedad emocional, como, por ejemplo, necesito muchísimas cosas para estar bien o de lo contrario soy un fracaso.

Hay una constante presión social para transmitir necesititis, la madre de la enfermedad emocional, pero tienes que deshacerlo y adquirir un nuevo sistema de valores en profundidad.

Las redes sociales agravan mucho estos problemas, dado que generan envidias, crean necesidad… ¿Cómo nos influyen y cómo podemos convivir con ellas?

WhatsApp introduce una nueva función para liberar espacio de una forma más sencilla. Freepik / WhatsApp / Montaje: 20Bits

Mi consejo es utilizarlas lo menos posible. Incluso, insistiría en todo el móvil, así como en las llamadas, WhatsApp, las noticias o internet porque también hay un problema de hipercomunicación que causa estrés. Creo que nada está invadiendo las mentes de las personas, tan rápido y de manera tan nociva, como internet.

El diálogo interno tiene que ser positivo y eliminar lo negativo. Sin embargo, en el ‘Método para vivir sin miedo’ te tienes que exponer a lo negativo para superar los miedos, toc… ¿es contradictorio?

Para la mayor parte de nuestras emociones negativas, la mejor propuesta es cambiar tu pensamiento y tu sistema de valores. Pero, si el miedo es agudo, hay que exponerse directamente a él sin pensar porque no admite razonamiento.

Por eso, la psicología más moderna y eficaz, se llama también psicología cognitivo conductual que es una combinación de dos cosas: la parte cognitiva intenta que tu adquieras otra mentalidad, pero la parte conductual lo que hace es domesticar la mente sin hablar con ella. Y aplicamos esta combinación porque no todos los casos son iguales: unos requieren diálogo y otros domesticación.

Tienes un método de adelgazamiento que está en contra de las dietas, entendidas como un esfuerzo temporal e intensivo para bajar de peso. Por eso, buscas una transformación radical en la manera de comer permanente. ¿Cómo podemos comer bien sin que nos cueste?, ¿cómo se consigue que no apetezca una galleta de chocolate, pero si la borraja?

El 60% de la gente quiere adelgazar. La dificultad para adelgazar es muy fácil de superar. Tan solo hay que adiestrar nuestra mente para que los alimentos saludables nos resulten más atractivos y apetecibles. En el libro explico varios trucos, pero el más eficaz es visualizar la comida saludable como la más deliciosa y prepararla con mimo e ingredientes de primera, que nos gusten.

También hay que entender cómo los alimentos procesados engañan a nuestro cerebro, por ejemplo, el azúcar blanco que llevan los pasteles se asemeja a la fructosa de la fruta a nivel químico, pero el cerebro lo confunde. Y piensa que el pastel es nutrición como una piña, pero no lo es. Es importante darse cuenta y no caer en la trampa mental.

¿Se puede usar el mismo método para dejar de fumar?

Dejar de fumar, una decisión cargada de beneficios. D.F.

Absolutamente. Es análogo, casi idéntico. Yo dejé de fumar hace 25 años y no me costó nada. Incluso disfruté del proceso porque me di cuenta de que no aporta nada y es un engaño mental.

Otro “engaño” es que la mente puede generar todo tipo de pesadillas que llegan a confundir a grandes profesionales médicos. De hecho, hablas de que el 20% de los enfermos que presentan síntomas son sin explicación. ¿En qué consiste la psicosomática y su curación?

Voy a definir la psicosomática como la enfermedad que parece física, pero que en realidad es por sugestión, es decir, dolencia del cuerpo creada por el cerebro. Todavía en la ciencia médico-psicológica no hemos descubierto la cantidad de casos que hay.

Una de las características que tienen las enfermedades psicosomáticas, como muchos dolores de espalda, es que se comportan absurdamente: cambian de posición, si estás muy distraído desaparecen… La curación de enfermedades psicosomáticas requiere demostrar a nuestra mente que no estamos enfermos y exponernos a actividades que pensamos que no podemos hacer.

Hablas de la pareja como una empresa, cuya clave es no imponer nada al otro, es decir, no querer tener la razón y dejarlo al azar. ¿Puedes explicarnos el mecanismo de la moneda?

La moneda no es decidir completamente al azar, es hacerlo democráticamente al 50% porque una de las dos decisiones va a imponerse, pero no sabemos cuál. Por ello, antes te buscas mucho la vida para convencer al otro, lo cual propicia el diálogo y la negociación. Estás en un equipo y hay que aceptarlo.

Discusión de pareja Pexels

La gente no lo asume porque cree que tiene razón. En una pareja o asociación igualitaria, tener razón o incluso hacer lo correcto no es lo más importante, sino decidirlo en común. La gente rompe el trabajo en equipo que significa la pareja porque pone por encima de la capacidad de trabajar en equipo, tener razón o tener éxito. Si lo quieres poner en primer lugar tienes que trabajar solo.

Por último, ¿cómo podemos superar la muerte de un ser querido?

Yo opino que es antinatural a nivel mental que se muera un ser muy querido porque el ser humano no está programado para ello. Ni siquiera para su propia muerte. Donde se ve más claro es en la muerte de un hijo. Yo he tratado muchas veces este fenómeno que es el más difícil de la psicología: ayudar a una persona con un gran duelo o a punto de morir.

A lo largo de mi experiencia, he descubierto un "botiquín" esencial para enfrentar este dolor: la espiritualidad, la creencia en el más allá. En el libro, explico a la gente cómo pueden volverse espirituales cuando no lo son y cómo beneficiarse de ello.

