¿Voy al pediatra? ¿Le doy un antitérmico? ¿Lo baño…? Qué hacer cuando los niños tienen fiebre

Cuando tenemos niños pequeños, y especialmente en los padres primerizos, hay un síntoma que les asusta especialmente. Se trata de la fiebre, sobre todo si esta es alta. La incertidumbre de saber qué le ocurre al niño, si se pondrá peor o si tiene algo grave genera mucha ansiedad en unos padres que muchas veces no saben cómo actuar en cuanto ven que aparecen en sus hijos las primeras décimas. ¿Voy al médico corriendo? ¿Espero a que suba mucho? ¿Cuándo voy a urgencias? ¿Le doy un antitérmico? Esto es lo que recomiendas los pediatras…

La fiebre en sí no es mala, sino todo lo contrario

Aunque agobie mucho, la fiebre en sí no es mala, pues es uno de los mecanismos de los que dispone nuestro organismo para enfrentarse a una infección, ya sea vírica, bacteriana o más o menos grave. La fiebre se manifiesta cuando el organismo aumenta la producción de glóbulos blancos (leucocitos), que son los que combaten estas infecciones. Por tanto, la aparición de la fiebre es un signo de que nuestro sistema inmune funciona. Además, al subir la temperatura del cuerpo muchos virus y bacterias mueren. Por este motivo, si acabamos con la fiebre del todo o demasiado pronto, puede que estemos arrebatándole al organismo uno de sus mecanismos de defensa.

La fiebre es, por tanto, uno de los síntomas de la infección y nunca dañará al niño. Lo que sí hace, habitualmente, es hacer que el niño se encuentre mal, decaído, con sueño, son temblores, sin hambre…

Cómo actuar cuando tienen fiebre

Como afirman tajantemente Dos Pediatras en casa en su blog, no es necesario ni aconsejable ir al médico en cuando el niño tenga fiebre, y mucho menos febrícula, que es cuando la fiebre no llega a 38 grados. Y no es necesario ni recomendable por varios motivos. El primero es que, al ser un síntoma y no una enfermedad en sí, solo con fiebre es muy difícil que un pediatra pueda saber qué le ocurre al niño, “cuando han pasado unas pocas horas desde el inicio de la misma, es prácticamente imposible que los pediatras podamos saber cuál es la causa y cuánto va a durar”. Además, lo más normal es que se deba a un virus y, si no se presentan más síntomas, se resuelva solo en un par de días. Por eso, es mejor esperar a ver si persiste la fiebre y, lo más importante, si se presentan otros síntomas que arrojen luz sobre la infección que esté provocando la fiebre, “si esperáis, es muy probable que hayan aparecido otros síntomas y os podamos decir con más seguridad a qué se debe la fiebre que tiene vuestro hijo”, aseguran.

Y mientras tanto, ¿qué hacemos? En primer lugar, paciencia, y, en segundo lugar, observar y tratar si hace falta de esta manera.

•La fiebre no hay que tratarla porque sí, sólo si el niño está molesto -decaído, con dolor de cabeza, temblores…- o es muy elevada.

•Si está muy molesto y es alta, se puede administrar tanto ibuprofeno como paracetamol. El paracetamol cada 4 o 6 horas, y el ibuprofeno cada 6 u 8 horas. Es importante saber que estos medicamentos no eliminan la fiebre por completo, sino que alivian el malestar y bajan la temperatura entre 1 y 1,5 grados. Combinarlo, alternarlos o administrarlos juntos está desaconsejado. El motivo, como se advierte en la web En Familia de la Asociación Española de Pediatría, “no hay pruebas de que alternarlos sea más eficaz para disminuir la temperatura o el malestar. Además, esta práctica de alternarlos o combinarlos aumenta el riesgo de que se produzcan confusiones a la hora de administrarlos y que se produzcan más efectos secundarios.

•Mantén al niño ligero de ropa para que el organismo pueda dispersar la acumulación de calor. El ambiente también debe ser fresco, alrededor de los 21 grados como mucho.

•Mantenlo hidratado para evitar que se deshidrate. Es normal que no le apetezca ingerir nada sólido, así que es mejor no forzarle.

•No es recomendable bañar al niño con agua fría para que le baje la fiebre.

•Más importante que la fiebre en sí es el estado general del niño, así que habrá que estar atento a si aparecen otros síntomas o si está muy decaído. A los pediatras les alarma más un niño muy decaído, con mal aspecto, que tiene 38 que un niño con 40 si está activo y contento.

Cuándo ir al médico y cuándo hacerlo de manera inmediata

Si la fiebre dura más de dos días y, además de la fiebre, el niño presenta otros síntomas, sí es recomendable que vayamos al pediatra. Por ejemplo, si:

•Aparecen vómitos o diarrea.

•Está muy irritable o adormilado.

•Tiene mal aspecto.

•Si tiene algún dolor en oídos, abdomen…

•Si está muy congestionado, respira mal, tiene tos y le duele la cabeza

•Si le duele al orinar…

Además, debemos ir al médico de manera inmediata si…

•Si tiene menos de tres meses.

•Le duele mucho la cabeza y la fiebre es muy alta.

•Si existe sospecha de apendicitis (dolor en el lado derecho del abdomen, vómitos…)

•Si tiene dificultades para respirar.

•Si empeora repentinamente.

•Tiene manchas en la piel

• En caso de convulsiones, sobre todo si es la primera vez que le ocurre.

•Si es muy pequeño y no deja de llorar.

Ante cualquier duda, puedes consultar el decálogo de la fiebre elaborado por al Asociación Española de Pediatría.