Qué hacer cuando el niño se destapa por la noche

Durante los calurosos meses de verano, esta inquietud desaparece, pero en cuanto las noches empiecen a ser más frescas, volverá una preocupación recurrente en los padres de niños pequeños: que no se destapen por la noche. Y es que, pocos son los niños, especialmente entre 1 y 6 años, que duermen sin destaparse en toda la noche, ante el temor de sus padres que cojan frío y se pongan enfermos.

Si esto ocurre, primero hay que analizar por qué y luego intentar paliarlo con algunos ‘trucos’.

Por qué los niños se destapan tanto de noche

Las respuestas son varias, y una de las respuestas frecuentes es sencilla: tienen calor. Puede que a algunos padres les parezca imposible que, en pleno mes de enero, alguien pueda tener calor por la noche, pero, si los abrigamos demasiado -algo que suele ocurrir por temor a que se resfríen-, sí es posible. También hay que tener en cuenta que los niños, sobre todo los pequeños, todavía no regulan bien la temperatura por la noche y es muy común que, sobre todo en las primeras fases del sueño, su temperatura no descienda como debería e incluso suden. Si esto ocurre, es peor que si están poco abrigados y pasan un poco de fresco, pues destaparse cuando tiene el pijama sudado hará que baje su temperatura bruscamente y el niño tenga más probabilidades de coger un resfriado.

Además del calor, puede haber otros motivos que lleven al niño a destaparse: que tenga un sueño muy activo -algo común en los niños- o que directamente esté incómodo por toda la ropa, mantas… que lleva encima.

Antes de tomar cartas en el asunto, hay que investigar qué es lo que lleva al niño a destaparse y actuar en consecuencia.

Qué hago para que no se destape

En función de los motivos que lleven al niño a destaparse cada noche, debemos buscar de un modo u otro.

•Si es por calor, abrígalo menos. Puede parecer muy obvio, pero es una de las cosas que más les cuesta asimilar a los padres, que no pueden comprender que mientras ellos necesitan un nórdico para dormir a su hijo le baste con una colcha finita, pero puede que así sea. Para saber si es esto lo que les ocurre, lo mejor es observarlo, especialmente a primera hora de la noche. Si solo suda en las primeras fases del sueño, podemos optar por no taparlo o hacerlo con algo muy fino y, una vez haya pasado la fase del sueño en la que más sudan, taparlo normalmente. Si suda durante toda la noche, podemos ir quitando capas hasta que consigamos una combinación con la que no sude: un pijama gordito y una sábana, un pijama fino y manta más gruesa, pero sin taparlo hasta arriba, etc.

•Si es muy inquieto, ayúdate de sacos. Existen sacos desde bebés o sacos nórdicos (edredones con cremallera), que hace que sea complicado que se destapen por mucho que se muevan. También pinzas ‘sujeta sábanas’ y un sinfín de objetos destinados a que les sea difícil desarroparse. Aun así, hay que vigilar, porque hay niños que no los toleran, hay seguir a rajatabla las instrucciones del fabricante e intentar que quede muy apretado para que nos les agobie. En función de los caluroso que sea el niño, podemos dejarle solo con el saco y el pijama o ponerles una sábana fina por encima, pero si es muy inquieto es probable que amanezca sin ella encima. En caso de optar por sacos, mejor con cremalleras que con botones.

•Si está incómodo, aligera la ropa de cama. Hay niños a los que no les gusta nada tener mil capas encima, por lo que, si optamos por un saco o un saco nórdico, puede que tengan más complicado lo de destaparse, pero seguirán estando incómodos y no dormirán bien. En este caso, tenemos dos opciones: usar ropa de cama más holgada o directamente no taparlos. Si optamos por la primera, sujeta la ropa bien debajo del colchón, pero sin que quede apretada para que los niños no sientan esa sensación de agobio sobre ellos. La segunda, aunque parezca una locura, puede ser la más útil. Podemos, directamente no taparlos, o hacerlo solo con una sábana. Para que no pase frío, y, sobre todo, que no experimente cambios de temperatura, opta por un pijama más gordito y que cubra los pies, una camiseta o body debajo, y, si es necesario, un cubrepijamas. Así, nos garantizaremos que no pase frío, aunque no esté tapado. Lo de no taparlo, también puede ser una buena opción para niños inquietos que no toleran los sacos o las cremalleras.

Y recuerda: lo fundamental no es que no pase frío, sino que no experimente a lo largo de la noche cambios bruscos de temperatura… Y para conseguirlo, evitar que suden es lo mejor.