El cloaking o la variante más extrema del ghosting con consecuencias para la salud

Resulta raro encontrar a alguien que no haya vivido el ghosting en sus propias carnes o, lo que es lo mismo, personas que desaparecen de la vida de alguien sin dar explicaciones y de manera repentina a través de las redes sociales, lo que tiene consecuencias para la salud mental. Los datos evidencian que cuatro de cada diez personas en España lo ha experimentado. Así lo concluye el estudio llevado a cabo por la compañía Ipsos para la plataforma de citas online Bumble. Casi la mitad de los encuestados afirmó haber hecho ghosting para evitar herir los sentimientos de alguien.

Las víctimas del ghosting no saben los motivos, buscan posibles explicaciones y, en muchos casos, se culpa a sí mismas por lo que haya podido pasar que ha dado como resultado ese silencio por parte del otro receptor. Simplemente desaparece, como un fantasma -ghost en inglés-, de ahí su nombre. Sin embargo, ahora surge otro nuevo término aún más demoledor: el cloaking, acuñado por primera vez por la periodista cultural Rachel Thompson, del medio estadounidense Mashable.

Ahora bien, ¿qué se aborda con este nuevo concepto psicológico? El cloaking es, en esencia, es una forma de ghosting en la que el o la perpetradora cumple dos condiciones más: por un lado, da plantón a la víctima en una cita en la vida real y, por otra, la bloquea simultáneamente en todos los canales en común, de manera que no pueda volver a ponerse en contacto. En resumidas cuentas, esta práctica puede tener un gran impacto psicológico en quien la recibe, fundamentalmente equivalente al del ghosting pero, si cabe, aún más intenso.

Después del ghosting llega el cloaking: cómo actuar

Llegados a este punto, conviene saber cuáles son las diferencias entre el ghosting y el cloaking. En cualquier caso, ambas prácticas puede tener un gran impacto psicológico en quien la recibe, fundamentalmente equivalente al del ghosting pero, si cabe, aún más intenso. Tal y como expone la psicóloga sanitaria y sexóloga en Psicopartner (Madrid), María Magdalena Orosán, este tipo de conductas pueden generar consecuencias como "duda permanente, atribuirse a uno mismo la responsabilidad de lo ocurrido, ansiedad, desconfianza hacia los demás o problemas de autoestima, ya que una persona que nos importa desaparece de repente, sin dejar rastro y los seres humanos no toleramos bien la incertidumbre, necesitamos saber qué ha pasado y por qué, para reducir nuestro malestar".

Sea como sea, esta experta recomienda, si sufrimos alguna forma de ghosting, "cuidar de nosotros mismos como si fuéramos nuestro mejor amigo, permitiéndonos sentir las distintas emociones, haciendo aquello que nos gusta y nos nutre y compartiendo tiempo con las nuestras personas de confianza". Y, si el malestar se vuelve muy significativo y afecta a nuestra calidad de vida, siempre es adecuado consultar con un profesional de la psicología.

El síndrome de Houdini, la razón detrás del ghosting y el cloaking

El punto fuerte del ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense, Harry Houdini, en sus espectáculos era el escapismo, motivo por el que su nombre se emplea para este patrón de comportamiento, que encontramos en personas que, ante la posibilidad de comprometerse, necesitan escapar sin dar explicaciones. Incluso en las ocasiones en las que inicialmente mostraba un gran interés. Esto sucede en sus relaciones de pareja, pero también se da en las de amistad y las laborales.

Este tipo de personas suelen optar por huir antes de establecer vínculos fuertes y esta huida puede darse de varias formas. Puede ser física, desapareciendo de la vida de la otra persona, o emocional, su trato es cada vez más frío y distante. Algunas personas establecen una distancia social, no compartiendo su vida privada con nadie, por lo que nadie llega a conocerlos.

Las personas que responden con la huida, en muchas ocasiones no son conscientes de que esta responde al miedo, y a largo plazo esto puede hacer que acaben aislándose física y emocionalmente. En estos casos, la ayuda psicológica es clave para poder superarlo, detectando las razones que provocan esta respuesta y buscando nuevas estrategias, más saludables y efectivas.

