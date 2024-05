¿Qué es el ayurnamat? La filosofía del pueblo inuit para reducir rápidamente tus niveles de estrés

El acelerado ritmo de vida que llevamos en la parte occidental del planeta nos lleva muchas veces a mirar hacia otras latitudes, donde la calma está más presente en el día a día. La filosofía inuit es una de las últimas incorporaciones para un nuevo imaginario que lleve a controlar una vida hiperproductiva, estresada y agotada que en España provoca que una de cada tres personas haya admitido en 2023 tener problemas de salud mental.

Ya lo dijo Bruce Lee hace 50 años: “Be water, my friend”. Fluye y date cuenta de la limitada, cuando no nula, capacidad de acción que tienes sobre todo aquello que pueda pasarte en el día a día. En esta línea de pensamiento se encuentra el pueblo inuit y le da un nombre concreto sin traducción posible: ayurnamat. En otras palabras, no vale la pena estresarse ni apenarse por lo imprevisible.

Y sin embargo sí nos estresamos por las situaciones incontrolables. El origen puede estar en el ámbito familiar y/o laboral y son alteraciones emocionales que desencadenar patologías tan serias como la depresión o la ansiedad, trastornos que además pueden tener consecuencias físicas.

El nomadismo, la clave de su filosofía

El término inuit comprende la identidad de diversos pueblos de las regiones árticas de Norteamérica. Originarios de Siberia, las primeras generaciones de esquimales comenzaron un nomadismo que les llevó a cruzar el estrecho de Bering y establecerse en territorios tan alejados.

Las estimaciones hablan de que en las tundras de Canadá, Alaska y Groenlandia viven en la actualidad unas 150.000 personas. Su vida nómada, en paralelo a las migraciones de animales que cazan (focas, ballenas, caribúes…), es la clave para tener una perspectiva vital flexible y adaptativa ante los continuos cambios. Sin embargo, esta paz existencial se ve desde hace años amenazada por las consecuencias del cambio climático.

La comunidad científica ha advertido del deshielo marino que se producirá en el año 2040, un territorio habitado por los inuit que está perdiendo un 12,8 por ciento de superficie cada década (unos 82.300 kilómetros cuadrados anuales), según un estudio publicado en 2020. A esto hay que sumar la migración forzosa a la que han sido sometido este pueblo por multinacionales que aterrizaron en sus territorios para controlar los recursos económicos de los mismos. Pese a todo, los inuit apuestan por el ayurnamat y resisten.

El estrés crece exponencialmente

A los factores estructurales que desencadenan los episodios de estrés o ansiedad entre la población, como puede ser la desigualdad socioeconómica, los conflictos bélicos o las crisis climáticas, se sumó en 2020 las consecuencias de confinamiento por la pandemia del covid-19. A nivel mundial, se estima que tanto la depresión como la ansiedad se incrementaron en un 25 por ciento solo durante el primer año pandémico.

Aunque las cifras de estos trastornos mentales son delicadas dado el alto índice de infradiagnóstico, se calcula que más de mil millones de personas están afectadas por un trastorno mental en todo el mundo. Se trata, según la OMS, de la principal causa de discapacidad.

