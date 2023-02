"Una persona es feliz porque trabaja en ese sentido, no solo porque logra las metas que se propone"

La vida de Carla parece perfecta a primera vista: tiene un trabajo bien remunerado, vive en un apartamento precioso y adora a sus amigas. Pero la ansiedad y el malestar que lleva sintiendo los últimos meses la empujarán a ir a terapia, donde, animada por su psicóloga, comenzará a trabajar para transformar su vida… Si esta historia le resulta familiar, usted es un potencial lector de Ser feliz es urgente (Planeta, 2023). Su autora, la doctora en Psicología Cristina Martínez se sirve de este personaje con el que muchos se van a sentir identificados para construir una historia de ficción - la del proceso terapéutico de Carla- que pone al alcance del lector numerosas estrategias para mejorar su autoconocimiento, autoestima y el control de sus emociones con el objetivo final de mejorar su vida y acercarle al ideal de felicidad. De todo ello hablamos en esta entrevista.

Dedicamos mucho tiempo a aprender cosas a lo largo de nuestra vida pero, ¿invertimos el tiempo suficiente en conocernos y valorarnos personalmente?Creo que quizás dedicamos mucho tiempo y recursos a aprender cosas que tienen que ver con el crecimiento, con la salud mental y demás, pero poco tiempo a terminar de poner en práctica todas esas cosas que se quedan al final en ese plano teórico.

La autoestima nos falla por la falta de aprendizaje de recursos de tipo psicológico que nos pueden ayudar a empoderarnos

Con más de 20 años de experiencia a tus espaldas. ¿Cuáles son las razones por las que la autoestima nos suele fallar? ¿Y de dónde nos vienen esos complejos?La respuesta a esta pregunta está en la falta de educación emocional y en la falta de aprendizaje de recursos de tipo psicológico que nos pueden ayudar a empoderarnos, a conocernos mejor, a valorarnos y a sacarnos el máximo partido. Al final es eso, el no tener el conocimiento que hace que subamos en la infancia y en la adolescencia como podemos, de la misma manera que vamos tirando adelante en la etapa adulta sin tener demasiados conocimientos al respecto. De ahí la importancia de poner en valor este tipo de libros, libros de autoayuda, que en definitiva lo que hacen es explicar lo que sabemos que funciona en las consultas y trasladarlo a la calle para que todo el mundo pueda ponerlo a la práctica. Son conocimientos que puedes poner a la práctica contigo mismo en tu vida, pero también con tus hijos, con tus amigos, con las personas con las que te relacionas… El saber no ocupa lugar y cuanto tú más sabes, más puedes ayudarte a ti y a los demás.

¿Quién es Carla y por qué se te ocurre que sea el hilo conductor del libro?Carla es una mezcla, probablemente, de todos los pacientes que han pasado por mi consulta y desde luego tiene un montón de cosas de mí. Se me ocurre introducir esta manera de hacer llegar al lector los diferentes conocimientos que quiero transmitir porque yo soy la primera persona que, en general, tengo que reconocer que algunos libros de autoayuda se me hacen un poco pesados y aburridos. Como soy una gran lectora de novelas y a mí lo que me engancha es la historia, la narrativa, pensé que sería una bonita manera de transmitirlo. Quiero hacer llegar y facilitar al lector la puesta en práctica de cada uno de los conocimientos y los ejercicios que forman parte del libro, de manera que uno no puede tener excusa. Porque yo te puedo hablar de la importancia de hacer un diario emocional y te puedo explicar cómo se hace, pero luego tú dices: ‘Bueno vale pero, ¿ahora qué apunto?’ , ‘¿Y esto que he apuntado está bien?' o '¿Es por aquí por donde la autora me quiere hacer ir?’. Cuando ves el ejemplo de Carla es cuando dices ‘ah pues sí, estoy haciéndolo de la manera correcta’. Es una forma de poder acercar más el conocimiento al lector y que se pueda enganchar un poco más gracias a la historia de Carla.



La gente cada vez tiene más interés en hacer este trabajo de crecimiento interior

Dices ‘no importa lo bien que parezca irte en los distintos aspectos de tu vida si eres incapaz de gestionar adecuadamente tus emociones’. Y esto es precisamente lo que le pasa a Carla, cuya vida de cara a la galería es estupenda e interiormente no tanto. ¿Estamos potenciando demasiado el éxito de lo que realmente no es importante frente al bienestar interior?Mi percepción de un tiempo a esta parte es que la gente cada vez tiene más interés en hacer este trabajo de crecimiento. Por primera vez en mi vida profesional, tras 20 años ejerciendo, a mi consulta llegan personas que no se encuentran mal, no tienen ninguna patología mental, ni un sufrimiento grande… pero que quieren cuidarse más por dentro. También quieren cuidarse más por fuera porque efectivamente tenemos mucha presión de las redes, vemos vidas perfectas, hombres y mujeres aparentemente exitosos… pero cada vez más la gente quiere luchar por su bienestar, sentir que su vida tiene un sentido y que hacen lo que es necesario para conseguir darle esa plenitud.

Las elevadas exigencias que nos ponemos a nosotros mismos y a los demás son las causantes de toda la perturbación mental que sentimos

También recomiendas: “Ajusta tus expectativas y vivirás en paz”. ¿Somos demasiado exigentes por naturaleza? ¿Es uno de los males de la vida moderna?Cuando yo digo ‘ajusta tus expectativas y vivirás en paz' es precisamente porque las elevadas exigencias que nos ponemos a nosotros mismos, que les ponemos a los demás y también a la vida en general son las causantes de toda la perturbación mental que sentimos y, por lo tanto, nos terminan restando esa paz interior que tanto anhelamos. ¿La manera? Aceptando que las cosas a veces son como son, que no podemos llegar a todo, que las personas no pueden satisfacer nuestras expectativas porque son distintos a nosotros y hacen lo que pueden y lo que quieren, y que aceptar esa realidad de la forma más amable posible nos ayuda a vivir de una forma más serena y más flexible en definitiva. Cuanta más flexibilidad a la hora de percibir las cosas que ocurren a nuestro alrededor, más paz mental.

Titulas el libro: ser feliz es urgente. ¿Pero entendemos bien el concepto de la verdadera felicidad? ¿Tú como lo definirías?Si te fijas en mi libro en ninguna página vas a encontrar una definición de qué es la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo subjetivo, lo que a uno le hace feliz, a otro le dejaría completamente indiferente. Así que la felicidad es ese estado general que uno alcanza cuando siente que su vida es la que quiere que sea, cuando se siente a gusto en su piel, en la persona que es, cuando siente que ha alcanzado las metas más importantes de su vida y que está donde quiere estar.

Las metas que nos marcamos deben ser realistas, lógicas y adaptadas a nuestras capacidades

¿Y hay conformarse si no se alcanzan todas las metas que uno desea?No. Porque si realmente esas metas son verdaderamente importantes para ti y son necesarias para sentir que estás en el sitio en el que quieres estar tú, estás en la obligación, eres responsable de luchar por cada una de ellas hasta conseguirlas. Eso sí, las metas que nos marcamos deben ser realistas, lógicas y adaptadas a nuestras capacidades. Es decir, si yo soy la persona más tímida del universo, no me gusta relacionarme con la gente, todo me da vergüenza y mi meta es ser presentadora de televisión igual voy un poco perdida en la vida porque estoy poniendo en jaque unas capacidades laborales que sin duda no son esas. Pero si esa meta es realista, viable, la puedes medir y puedes ir monitorizando, si estás siendo capaz de cumplir o no con el camino que te va a llevar a esa meta, ¿qué es lo que te tiene que impedir que cumplas ese sueño? Nada.



La persona feliz es aquella que diseña cuál es su vida soñada, traza un plan de acción oportuno y pormenorizado de qué tiene que hacer para alcanzar ese sueño, y trabaja por ello. Y la persona feliz ,sobre todo, lo es porque trabaja en ese sentido, no solamente porque logra las metas que se propone sino porque lucha por ellas. Una persona que ni siquiera lo intenta ya está perdiendo de entrada. Cuando tú ya lo estás luchando, ya estás ganando y en ese ganar tú ya estás sintiéndote pleno, te estás sintiendo orgulloso de ti mismo y eso es muy importante para ese bienestar que en definitiva es el de felicidad. Cuanto más eres capaz de disfrutar de ese trayecto más lejos llegas. Cuando sufres el trayecto o cuando lo padeces sí, quizás vas a llegar, pero seguro que se te quitaron las ganas de volver a emprender un proyecto como el que has alcanzado.

Nuestro nivel de inteligencia emocional está directamente relacionado con el éxito en la vida de una persona

Afirmas que el 80 % del éxito de la vida de las personas depende de su inteligencia emocional. ¿Qué necesitamos para trabajarla?Lo primero es entender qué es la inteligencia emocional, para qué nos va a servir y comprender cuáles son los pilares principales que contempla: que son primero el autoconocimiento, luego la autorregulación emocional que va a pasar por comprender los distintos procesos emocionales que siento, saber de dónde vienen y qué puedo hacer para regularlas de una forma adecuada cuando son demasiado intensas o me desbordan. El tercer pilar es la capacidad de vivir la vida con entusiasmo, la automotivación, ese ser nuestro propio cargador de baterías para darnos la energía necesaria para luchar por las cosas que son buenas para nosotros, y por supuesto, el cuarto pilar es la capacidad de tener empatía con las demás personas, que eso sin duda nos va a permitir tener relaciones sanas en las que vamos a poder comprender cómo se siente el otro, cómo piensa el otro y por qué actúa de determinada manera para poder también ajustar mis comportamientos a los comportamientos de los demás. Dominando cada una de estas claves, sin duda, estamos potenciando nuestro nivel de inteligencia emocional que está directamente relacionado con el éxito en la vida de una persona.

Cristina Martínez Doctora en Psicología La Dra. Cristina Martínez es doctora en Psicología cum laude y tiene más de veinte años de experiencia clínica en el ámbito público y el privado. Es fundadora y directora del Gabinet Psicològic Mataró, un centro de psicología, psiquiatría y neuropsicología, ubicado en Mataró, formado por especialistas en salud mental. Actualmente cuenta con una fiel comunidad de seguidores en redes sociales (IG: @dra.cristinamartinez), donde hace divulgación sobre psicología y crecimiento personal. Su agilidad para comunicar y dar tips en asuntos clave de la psicología y la autoayuda le ha permitido acumular un largo recorrido en medios de comunicación.



El objetivo del libro es llevar a la práctica todo lo que contiene. ¿Qué tipo de ejercicios se va a encontrar el lector y que es necesario para llevarlos a cabo con éxito?Este es un libro que tienes que abrirlo con un bolígrafo en la mano, eso para empezar. ¿Qué va a encontrar el lector? Pues una mezcla entre la ficción y la parte de la autoayuda. El lector va a ir encontrando a medida que va avanzando la historia de Carla - que lo que hace es iniciar un proceso de crecimiento personal en una terapia psicológica guiada por una profesional de la salud mental-, las distintas herramientas que ella pone en práctica para hacer este proceso de crecimiento personal. Y el mismo lector puede hacer su propio proceso de crecimiento, de autodescubrimiento, a medida que va descubriendo el proceso de Carla. Y lo hace a través de los distintos ejercicios, la mayoría de los cuales se pueden hacer dentro del mismo libro, para que de esta manera traspasemos esa parte teórica y lo llevemos a la práctica.



Hay personas que deciden leer el libro en dos veces, hacer una primera lectura general y una segunda haciendo los ejercicios. Eso es una buena manera de hacerlo. Hay otras personas que prefieren saborearlo poco a poco y que van avanzando a medida que ellos también van avanzando en su propio proceso de crecimiento personal. Ambas fórmulas son perfectas porque es un libro muy interactivo donde los lectores van a encontrar además un montón de códigos QR que dan acceso a distintos audios de meditación. Porque una de las claves para potenciar el autoconocimiento, para frenar esa vorágine que tenemos siempre en la cabeza, esa velocidad que nos hace ir constantemente en piloto automático y que nos hace perdernos tantísima parte de la experiencia de lo que vivimos, es a través del entrenamiento en adquirir una mayor conciencia, una atención plena en el aquí y el ahora y esto lo vamos a hacer a través de estos audios de meditación. Aunque también hay otros audios: para gestionar la ansiedad, de relajación muscular… Contenidos cuyo objetivo es dotar a la persona de todo el conocimiento global necesario para poder adentrarse en este maravilloso mundo del crecimiento personal. En este libro he volcado todo mi conocimiento y toda mi práctica clínica desde hace 20 años con mis pacientes, lo he concentrado en un único manual que quiero pensar puede transformar muchas vidas.

Hablando de autoconocimiento. ¿En qué consiste el diario emocional y cómo puede ayudarnos?El diario emocional es la herramienta número uno. Probablemente no hay ningún psicólogo que se precie que no eche mano de esta estrategia con sus pacientes porque a través del diario de las emociones la persona va a conseguir conocerse en profundidad. Cuando tú haces esa mirada interior a tu día a día, a las cosas que tú haces, a las personas con las que tú te relacionas, las situaciones que vives para bien o para mal, como estás en tu trabajo, con tu familia, con tu pareja, en tu sexualidad, como te ves, tu tiempo libre… Hacer esa mirada interior, sobre todo desgranando que tipo de emociones son las que todas esas cosas que vives te hacen sentir, estás aprendiendo muchas cosas y te estás dando la oportunidad de hacer los cambios y los ajustes necesarios en caso de detectar cosas que no te hacen feliz.



Por otro lado, permite a la persona tomar conciencia de esas emociones porque solamente tomando conciencia de ellas vamos a tener la oportunidad de detectar si esas emociones son las que corresponden y es bueno que estén ahí, a pesar de ser desagradables; o por el contrario son emociones que me están desbordando, bloqueando y restando a todos los niveles. Tomando conciencia de ello ya me estoy dando la oportunidad de hacer cosas al respecto para modificar a antojo esas emociones. Por supuesto, en el libro doy todas las herramientas necesarias para hacer ese proceso de reestructuración de pensamientos y de cambio de emociones tóxicas a emociones saludables.

Si no has sido capaz de cambiar tu forma de lidiar con tus conflictos y emociones con 60 años eso lo único que explica es que no has contado con las herramientas para hacerlo

En tu libro dejas claro que somos el resultado de nuestras experiencias pasadas, pero también de las acciones que emprendamos a partir de hoy. ¿Siempre es posible cambiar?Claro que sí, porque al final querer es poder y si tú no has sido capaz de cambiar tu forma de lidiar con tus conflictos, tus relaciones o tu gestión de las emociones aunque tengas 60 años eso lo único que explica es que no has contado con las herramientas para hacerlo. No has sabido cómo hacerlo y nadie te lo ha explicado. Así que nunca es tarde para aprender la manera de reparar estas cosas, nunca es tarde para tener herramientas y ponerlas en práctica. Otra cosa es que creas que con 60 años no las vas a poder adquirir, pero esto es completamente falso. Insisto: querer es poder, es una cuestión de actitud y de creer firmemente que esas estrategias si les funcionan a las personas de 40 años por qué no me van a funcionar a mí que tengo 70. Nunca es tarde para cambiar cosas.