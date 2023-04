“Durante muchos años, me hicieron creer que era muy débil y que debía aguantar mejor el dolor. (…) Que mi obligación era sufrir para que otras personas no sufrieran. Que mi dolor era menos importante que el dolor de los demás. Me hicieron creer incluso que yo era el culpable del dolor de otras personas; un dolor a veces simulado en un burdo intento de chantaje emocional y a veces real, pero no originado por mí. Todas las culpas venían a mí”, así se expresa Tomás Navarro en las primeras páginas de Tus líneas rojas. Aprende a poner límites, cuidarte y protegerte emocionalmente (Zenith, 2023).

Escrito, como él mismo dice, desde su perspectiva de psicólogo pero también desde la experiencia personal, Navarro utiliza un estilo directo, sin pelos en la lengua para explicarnos cómo marcar límites en nuestras relaciones de pareja, familiares, sociales y de trabajo, cómo aprender a reconocer qué actitudes o comportamientos podemos aceptar de los demás y cuáles sobrepasan la raya y, sobre todo, cómo priorizar nuestras necesidades sin sentirnos culpables y esquivando el chantaje emocional. De todo ello hablamos en esta entrevista exclusiva con 20Minutos.

¿Qué te motivó a escribir ‘Tus líneas rojas’? ¿Crees que cada vez le cuesta más a la gente marcar esas líneas?Este puede decirse que es el primer libro que escribo como Tomás y como psicólogo. Los anteriores libros los he escrito como psicólogo pero aquí también hay mucho de mi experiencia personal. Y es que estoy cansado de que le tomen el pelo a la gente de corazón bueno y noble, y tengo un montón de pacientes que lo han pasado fatal, que han arruinado sus vidas para que no se enfadara su madre u otra persona de su entorno y esto es terrible. Es un libro que he escrito porque la gente no es consciente de que lo está pasando mal y quiero que tomen conciencia. Normalmente se minusvalora el impacto que tiene en nuestra vida y hay que tomar cartas en el asunto. No se puede no hacer nada.



Es importante aprender a poner líneas rojas porque te va la salud en ello y ya ni te digo la pasta y la vida

¿Por qué es importante aprender a poner líneas rojas en la vida?Pues porque te va la salud en ello y ya ni te digo la pasta y la vida y todo. En este mundo no podemos pretender creer que todo el mundo es bueno. Hay gente que es muy buena, gente que es muy mala, gente que sin ser mala provoca mucho dolor, gente muy abusiva, gente que es como un parásito o una garrapata… Entonces, como tenemos que convivir con todos estos y a veces no podemos alejarnos, porque es un familiar o del trabajo, tenemos que marcar unas líneas porque si no las marcas van a acabar contigo. Y no pasa nada, no tiene por qué ser trágico ni conflictivo. Uno prueba y tú marcas y defiendes tu territorio que viene a ser lo más normal. Lo que pasa también es que nos han enseñado así en esta cultura. Yo que tengo mis libros traducidos a varios idiomas te lo puedo decir, que nuestra cultura como latino católica - con todos mis respetos- nos ha inculcado que debemos ser buenos, sumisos, decir que sí a todo… y esto no ocurre en otros países de Europa. No es real ni es sano ni es útil.

Nos han inculcado que debemos ser buenos, sumisos, decir que sí a todo… y esto no es real ni es sano ni es útil

¿Cuánto tienen que ver estas líneas rojas con lo que hemos mamado de pequeños y la educación que hemos recibido? ¿Cómo educar bien a un niño para que aprenda a poner límites?A nuestros hijos tenemos que educarlos de manera respetuosa pero también para que no sean tontos porque a veces confundimos el ser buena persona con ser tonto. Esto se enseña en el colegio y se llaman habilidades sociales: nuestros hijos tienen que aprender que querer gestionar tu tiempo no supone que seas mala persona, decir que no a una petición que no te apetece hacer no supone que seas mala persona… Y nosotros además tenemos que desaprender algunas de las cosas que hemos aprendido para incorporar patrones más adaptativos. Ni nos tenemos que ir peleando con todo el mundo ni tenemos que ser amigos de todo el mundo. La vida es muy corta como para no ser selectivo con tu agenda.

Nuestros hijos tienen que aprender que querer gestionar tu tiempo o decir que no a una petición que no te apetece no supone que seas mala persona

En el primer capítulo dices “siéntete cómodo poniendo límites”. ¿Por qué nos cuesta tanto marcar esa zona de respeto cuando estamos en todo nuestro derecho?La verdad es que hay un perfil digamos tóxico que oscila entre el 10 y el 20% de la población. Yo diría que después del Covid, con este estilo de vida que tenemos, donde hay mucha más frustración, donde no puedo ser millonario, donde todo el mundo parece que se lo pasa bien… esto ha subido porque la frustración es más situacional no de personalidad… Cuando tú creces en una familia así, con una madre egocéntrica, con un padre narcisista, lo primero que hacen es educarte en la obediencia y en la sumisión de tal manera que te hacen sentir incómodo cuando haces lo que quieres y esto es una estrategia universal. Yo tengo una perra que te hace sentir incómodo cuando no haces lo que ella quiere, ¿cómo? Ladrando y piensas ‘bueno, para que se calle le tiro otra vez la pelota’ Nos han hecho creer que tenemos que aceptar eso y no, no tenemos por qué. Porque yo a mi perra por ejemplo, le quiero mucho, convivo con ella y no lo voy a regalar ni mucho menos pero tengo que marcar unos límites o no podré vivir con ella.

Tomás Navarro Psicólogo y escritor Tomás Navarro es un psicólogo atípico que ha inspirado a lectores de todo el mundo con sus libros, traducidos a más de treinta idiomas. Desde su consultoría promueve el desarrollo y la implementación de políticas de bienestar emocional y resiliencia en las empresas. También colabora con numerosos medios de comunicación e imparte charlas sobre psicología, motivación y resiliencia. El autor reside en el Pirineo, donde realiza sus sesiones esquiando, escalando, pedaleando y andando. Ha publicado con gran éxito 'Piensa bonito', 'Wabi-Sabi', 'Kintsukuroi' y 'Fortaleza emocional'. Sus obras son un referente para psicólogos y terapeutas, así como para las personas que desean mejorar su calidad de vida.

Muchas veces en una relación tóxica desatendemos las señales y pensamos ‘bueno me han gritado porque estaba muy nervioso'. Ese es el tráiler y el tráiler siempre es fiel a la película

En el libro propones a los lectores cuestionarse lo siguiente: ¿Estoy con una persona tóxica sin saberlo? ¿Cómo he acabado con una persona tóxica? Y yo te pregunto, ¿cómo podemos reconocerlas?El asunto es que él es maltratador que no tonto, y tú no es que seas tonto sino que te han engañado. Muchas veces estas personas utilizan disfraces y no se muestran tal como son hasta que ya te tienen cogido. Esto por un lado. Y por otro lado, muchas veces desatendemos las señales y pensamos ‘bueno me han gritado pero es que estaba muy nervioso o nerviosa’. Y yo siempre digo: ese es el tráiler y el tráiler es fiel a la película. Si ya ves señales hazles caso. A veces, estamos tan desesperados por tener pareja o por encajar en un trabajo, que decimos ‘sí, me va bien’. Y no te va bien, cuando estamos muy motivados o desesperados pues lo aguantas pero cuando bajes el nivel de motivación o estés más tranquilo no vas a seguir aguantando ese tipo de conductas.

La autoestima es la base de todo porque dependiendo cómo te quieras permitirás que te traten de una manera u otra

Hablas de seis conceptos clave que necesitamos para poner límites. Dinos por qué es importante cada uno de ellos.La autoestima es la base de todo porque dependiendo cómo te quieras permitirás que te traten de una manera u otra. El autorrespeto también es fundamental porque si no te respetas a ti mismo no te resultará disonante la falta de respeto ajena si tú te estás tratando peor. El autocuidado es muy importante porque parece que hemos venido a este mundo a sufrir y no cuidamos de nosotros. Y no, cambiar de opinión por ejemplo y que no te apetezca salir fuera o tener sexo con tu pareja aunque se lo hubieras dicho pues no pasa nada, tienes derecho a cambiar de opinión y ese es el autocuidado.



La autoprotección es necesaria para no tener que llegar a defenderte, es como la vaya del perímetro de tu casa o la alarma del coche. Autodefensa emocional - si hemos llegado aquí mal porque significa que ya te están agrediendo- pero bueno, es la vida, no podemos pretender creer que el mundo no es un lugar hostil. Y por último, asertividad proporcional, también es muy importante porque algunas personas se sienten mal con el conflicto y hay que asumir que cuando tú eres asertivo y le dices que no a alguien de manera contundente -porque si no es contundente no te va a hacer caso-, se va a generar un conflicto pero eso no implica que seas una persona conflictiva. No pasa nada porque generes un conflicto porque es una estrategia que viene de la otra persona para conseguir lo que quiere. Estos seis conceptos si los integras el resto viene solo.

Resúmenos brevemente en qué consiste el método PAL.‘P’ de priorizarse, que es darle importancia a lo que tú necesitas, no sentirte mal por dedicarte tiempo, por cambiar de opinión, por decir con quien quieres pasar la tarde… La ‘A’ de avisar, porque al final utilizando la técnica del bocadillo (algo bueno, petición, algo bueno) lo que haces por ejemplo es decirle a tu madre: mira que a mí no me viene bien venir cada domingo a tu casa, que si vengo cada domingo me pierdo los partidos de mis hijos, no voy a casa de mi suegra y mi mujer se enfada y además no puedo ir a la playa. Y entonces cierro el bocadillo: como sé que quieres lo mejor para tu hijo, que eres una mujer comprensiva y que serás capaz de comprender la importancia que tiene para mí vamos a ponerlo en práctica. Puede pasar que te haga caso o no. Si te hace caso, aquí se acabó el tema. Pero si no te hace caso entonces llega la ‘L’ de limitar y limitar con contundencia porque tú ya has pensado y analizado lo que necesitas y llega el momento de pasar a la acción. Y a veces necesitarás dar dosis de recuerdo como en las vacunas, porque la cosa mejora pero con el paso del tiempo vuelve a empeorar.



En el trabajo protégete, date visibilidad y fuera del ámbito laboral enriquece tu vida con otros ámbitos y aspectos

¿Dirías que estamos más acostumbrados a poner límites en nuestras relaciones de pareja y familiares y nos cuesta más en el trabajo? ¿Qué es lo que nunca debemos tolerar en el espacio laboral?Claro, ¿pero qué limite vas a poner al trabajo si te depende la hipoteca? Yo que trabajo como consultor ayudando a implementar políticas de liderazgo a ese respecto me olvidaría de poner límites en el trabajo porque, además, la persona que se comporta de manera tóxica es porque sabe que puede hacerlo, está protegido, tolerado e, incluso, a veces animado. Mi propuesta es, por un lado, protegerte, ¿y cómo? Pues todo por escrito, con testigos y reuniones, y por otro lado, darte visibilidad, ¿por qué? Porque cuando vayan a hablar mal de ti, dirán ‘pues no me cuadra con lo que yo he visto de este chico/a’. ¿Qué ocurre? Que ese chico/a generalmente está trabajando mucho, el tóxico no trabaja y habla mal de ti, y nadie sabe quién es ese chico/a porque está con la cabeza agachada trabajando siempre por eso darte visibilidad es muy importante. Y finalmente, compensar y ubicar: el trabajo no va a ser mi vida, no va a ser mi realización, sé que es una etapa de mi vida en la que ya marco esos límites, me doy visibilidad, me protejo y enriquezco mi vida con otros ámbitos y aspectos.

En una relación de pareja hay que mirar siempre la huella emocional que deja en ti

¿Y cómo poner límites en las relaciones de pareja? Porque la confianza y la intimidad es mucho mayor en estos casos y a veces es difícil discernir entre lo que es abuso de autoridad y lo que no, tendemos a justificar…Hay un síndrome de Estocolmo en el que al final lo justificas todo con la pareja, ¿por qué? Porque si no lo justificas tienes que asumir que estoy con una pareja maltratadora y esto requiere un ejercicio de sinceridad muy grande. Pero esto es muy sencillo: hay que mirar la huella emocional que deja en ti. Si tú dices: nos lo pasamos bomba, no dejamos de reírnos, todo es fantástico… pues oye bien pero si nos peleamos tres veces a la semana, pues eso no es normal. Sin niños, de novios, sin obligaciones… ¿Pues qué va a pasar cuando tengas los niños, la hipoteca y la suegra? Esas señales no hay que ignorarlas, ni esa bronca y ese dolor. Si por ejemplo estás siempre pendiente tu pareja: qué hace, qué no hace, qué dice, ha levantado la ceja… esto no es normal tampoco. Yo siempre digo que los primeros años tienes que pasártelos riendo, hablando y teniendo sexo y luego más adelante pues riendo, hablando, teniendo sexo y criando hijos si es que hay hijos. Y si no es así, pues mira si es temporal pues hemos pasado un mal momento… pero si no es temporal no hace falta que sigamos así porque esto tiene que ser bonito. El amor a veces se acaba y lo mejor es dejarlo y rehacer la vida con otra persona.

Cuando te relacionas con un perfil tóxico no te crees merecedor de una vida mejor pero cuando tú mismo te autosaboteas, también dejas perder una vida mejor

El último capítulo lo has titulado: ‘Cuando tu peor enemigo eres tú’. ¿Cómo ponemos límite a ese autosabotaje?Parece algo raro que en un libro que tiene un alto componente social hables de ti mismo pero es que el principio es idéntico: que es la falta de respeto hacia una mismo y no creerse merecedor de una vida mejor. Cuando te relacionas con un perfil tóxico no te crees merecedor de una vida mejor y te dejas maltratar pero contigo mismo, cuando tú crees que no mereces una vida mejor: pierdes el tiempo, proclastinas, te autosaboteas, dices ‘bueno, no puedo optar a un trabajo mejor, me quedo en este aunque no me guste’… y dejas perder una vida mejor. De hecho, cuando trabajo con pacientes que me dicen ‘me has ayudado un montón’ yo les respondo ‘no, no, solo te he roto el techo de cristal para que dejes de autosabotearte pero fíjate que no te he enseñado nada que no supieras ni habilidades que no tuvieras sino que solo te he hecho conectar con ellas, que dejes de machacarte y te pongas en valor para que tengas la vida que mereces no la que crees que mereces’.