Negging: qué es y cómo detectar la táctica de los 'artistas del ligue' que destroza la autoestima

Nos venimos acostumbrando cada vez más a la aparición de neologismos y anglicismos que dan nombre a ciertas realidades en el ámbito de las relaciones de pareja y emocionales. Ghosting, breadcrumbing, lovebombing... muchos de estos nuevos términos, además, tienen la particularidad de que referencian fenómenos eminentemente negativos, con un componente de manipulación emocional o hasta maltrato psicológico que puede resultar dañino incluso para la salud mental de las personas.

Esto no quiere decir necesariamente que todos estos comportamientos sean nuevos, sino más bien, que nuestro lenguaje se está adaptando para nombrar conductas que hasta el momento estaban normalizadas e invisibilizadas dentro de modelos de relación atravesados por la desigualdad.

En qué consiste este comportamiento tóxico

Un claro ejemplo es lo que llamamos negging, que proviene de la expresión anglosajona negative feedback, casi literalmente refuerzo negativo. El término busca tener evidentes tintes de psicología conductista, pero esta connotación deliberada no debería distraernos de su verdadero origen.

En realidad, la ideal del negging nace en el seno de la comunidad de los autodenominados pickup artists (artistas del ligue): un grupo de hombres, conectados principalmente a través de canales en internet, que tiene como objetivo el desarrollo de técnicas y métodos de manipulación con el objetivo de ligar, a menudo en base a asunciones pseudocientíficas sobre supuestas características psicológicas comunes a todo el género femenino. Este fenómeno social fue concienzudamente documentado por el periodista estadounidense Neil Strauss en sus libros The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists (2005) Rules of the Game (2007) (que, por otra parte, se han convertido en una suerte de 'biblia' para el colectivo por la luz positiva en la que lo retratan y porque detallan muchas de las supuestas técnicas empleadas por él).

Sea como sea, y según describe Strauss, el negging consiste en lanzar cumplidos 'envenenados', que ben realidad esconden un insulto velado y que buscan dañar la autoestima de la otra persona (normalmente una mujer) con el fin de generar en ella una necesidad de obtener la aprobación del manipulador. Mara Mariño (@Duquesa2labios) proporciona algunos ejemplos muy reveladores en una entrada de blog en 20minutos: "Si me importara el físico, no estaría contigo" o "Eres más atractiva que guapa".

Cómo detectar el negging

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hay que resaltar, en primer lugar, que negging no es un concepto proveniente de la literatura científica, sino más bien argot de comunidades específicas surgidas al calor de la web (y, por tanto, encontraremos mejores definiciones en páginas como Urban Dictionary que en cualquier tesauro técnico).

Aún así, lo cierto es que existe cierta evidencia científica de que la autoestima momentánea puede influir en la receptividad ante los avances de otra persona (de manera muy resumida, la investigadora Elaine Walster publicó en 1965 un estudio en Journal of Experimental Social Psychology en el que evaluaba el impacto de haber recibido resultados negativos o positivos de un supuesto test de personalidad en el modo en el que participantes femeninas respondían ante los avances románticos de un asistente masculino). Esto no debe entenderse como un aval de estos métodos, sino más bien como una razón más para estar alerta ante comportamientos que buscan establecer relaciones afectivas desde dinámicas de poder en las que una parte debe conseguir aprobación de la otra.

El portal de noticias sobre salud Healthline, no obstante, advierte de que a menudo el negging comienza de un modo gradual y sutil, con lo que puede ser difícil de detectar. Incluso, quienes emplean estas técnicas podrían escudarse en que son bromas o culpar a la víctima por su supuesta susceptibilidad.

Efectos para la salud y cómo afrontarlo

En última instancia, los efectos que el negging puede tener para nuestra salud mental se suman a las diversas consecuencias que tienen las relaciones abusivas en las que se encuadran (incluyendo, de nuevo según Healthline, ansiedad, depresión y dolor crónico). En instancias de maltrato o violencia machista, pueden aparecer además riesgo de suicidio o autolesión o lesiones por agresiones.

Es por ello que, ante comportamientos como estos, es importante tomar medidas. Si se producen en el seno de una relación ya establecida, puede ser apropiado recurrir a servicios públicos y recursos para víctimas de maltrato psicológico o violencia machista. En ciertos casos, incluso, se considera adecuada la atención de carácter psicológica o psiquiátrica, cuando la víctima siente consecuencias duraderas que perjudican su estado de ánimo, su autoestima o su bienestar.

