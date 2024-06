Los motivos por los que la mayoría de los españoles no pueden dormir seguido durante la noche

El sueño es un pilar fundamental para el bienestar físico y mental de las personas. Sin embargo, según datos del informe STADA Health Report 2022, un estudio anual que entrevistó a más de 30.000 europeos en 15 países, solo el 18% de los españoles logra dormir de corrido durante toda la noche. Este alarmante dato sitúa a España como uno de los países con peor calidad de sueño en Europa, lo que supone un importante desafío para la salud pública.

El estudio profundiza en las causas detrás de esta problemática que afecta a la gran mayoría de la población española. El 40% afirma que les cuesta conciliar el sueño pensando en los problemas diarios, siendo las mujeres las más propensas a quedarse despiertas por este motivo (43%). La ansiedad es la segunda razón principal, impactando al 32% de los encuestados, mientras que las preocupaciones económicas quitan el sueño al 23% de los españoles. Estos datos ponen de manifiesto la estrecha relación entre el estrés, la salud mental y la calidad del sueño.

Además de los factores psicológicos, el informe STADA destaca otros motivos que perturban el descanso nocturno, como el ruido proveniente de fuentes externas (14%) y los ronquidos de la pareja (12%). Estas interrupciones constantes tienen un severo impacto en la salud, especialmente cuando se prolongan en el tiempo. La falta de un sueño reparador puede provocar fatiga crónica, irritabilidad, problemas de concentración y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes, entre otras patologías.

Pautas para mejorar la calidad del sueño

Frente a esta preocupante realidad, los expertos en salud del sueño recomiendan seguir una serie de pautas para lograr un descanso reparador. En primer lugar, establecer una rutina de entre 7 y 8 horas de sueño, manteniendo siempre el mismo horario para acostarse y levantarse, incluso los fines de semana. Esta regularidad ayuda a reforzar el ciclo natural del organismo y facilita la conciliación del sueño.

La alimentación también juega un papel clave en la calidad del descanso. Se aconseja evitar acostarse recién cenado y optar por alimentos que favorezcan el sueño, como los frutos secos, el pescado azul o las infusiones relajantes como la tila o la valeriana. Por el contrario, sustancias como la nicotina, la cafeína y el alcohol dificultan la conciliación del sueño y pueden provocar despertares nocturnos.

Incorporar el ejercicio físico a la rutina diaria es otro hábito que contribuye a un mayor descanso. La actividad física regular ayuda a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover un sueño más profundo y reparador. Sin embargo, se recomienda evitar la práctica deportiva en la hora previa a acostarse para permitir que el cuerpo se relaje adecuadamente.

Un ambiente propicio para el descanso

Crear un entorno favorable es fundamental para conciliar el sueño. Esto implica mantener el silencio, regular la temperatura de la habitación entre 18 y 22 grados, desconectar de pantallas y redes sociales al menos una hora antes de dormir, realizar actividades relajantes como darse un baño caliente o leer un libro, y controlar la entrada de luz solar con cortinas o persianas.

Además, es importante prestar atención a la calidad del colchón, almohada y ropa de cama, ya que un equipamiento inadecuado puede provocar molestias y dificultar el descanso. Los expertos recomiendan renovar el colchón cada 8-10 años y elegir tejidos naturales y transpirables para evitar el exceso de calor durante la noche.

El impacto económico del insomnio

Más allá de las consecuencias individuales, el insomnio también tiene un importante impacto económico y social. Según un estudio realizado por la Universidad de Rand Europe, la falta de sueño cuesta a la economía española alrededor de 36.000 millones de euros al año, lo que equivale al 3,2% del PIB. Esta cifra incluye los costes directos derivados de la atención médica, así como los indirectos por la pérdida de productividad laboral y el aumento de los accidentes.

Adoptar hábitos saludables, crear un ambiente propicio para el descanso y concienciar sobre la importancia del sueño son claves para revertir esta tendencia y mejorar la calidad de vida de los españoles. Solo así podremos aspirar a convertirnos en una sociedad más descansada, productiva y feliz.

