Más allá del clítoris y el punto G: ¿conoces dónde está el punto A?

Si cualquier conversación sobre placer femenino nunca pasaría por alto zonas como el clítoris y el punto G, el llamado punto A sigue siendo un total desconocido para la mayoría de los mortales. Según la Encuesta de Sexualidad publicada por la marca de placer LELO este año un 65% de la población no sabe lo qué es, dónde se encuentra ni cómo estimularlo de forma segura y placentera.

Conocido también como el fórnix anterior, esta área, ubicada profundamente dentro de la vagina (entre siete y diez centímetros de la entrada), puede ser más difícil de alcanzar con los dedos debido a su profundidad.

“El punto A es una región en la vagina ubicada en la pared vaginal anterior, cerca del cuello del útero. Este punto es menos conocido que otros puntos erógenos, como el punto G, debido a la limitada investigación y difusión en la literatura médica y popular”, explica la ginecóloga Bárbara Fernández.

Por su parte, la sexóloga Valerie Tasso añade que: “Es una zona que, como es lógico, no todas las mujeres conocen, igual que no conocemos partes de nuestro oído interno, porque es de difícil acceso”.

La experta destaca que “es una zona tremendamente sensible, está al final de la vagina, en la pared vaginal misma, y bastante desconocida porque no ha investigado sobre ella”.

Tasso afirma, además, que el punto A “permite una respuesta orgásmica rápida y bien estimulado también produce muchísima lubricación”. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Sexual Medicine describe el punto A como “una región que puede aumentar la lubricación vaginal y la sensibilidad, mejorando así la experiencia sexual y facilitando el orgasmo en algunas mujeres.”

El estudio concluye que las mujeres que experimentan orgasmos mediante la estimulación del punto A reportan sensaciones intensas y profundas (Chua et al., 2007). Sin embargo, la doctora Fernández añade que la respuesta a la estimulación de esta área puede variar significativamente entre diferentes mujeres.

¿Estimulación interna o externa?

Aunque el 74.50% de los encuestados prefiere la estimulación externa, la marca señala que 36.61% cree que la causa principal de no alcanzar orgasmos con penetración es el poco conocimiento de los puntos de placer internos y un 24.22% lo atribuye a la mala comunicación sexual. “Tal vez no es que preferimos la estimulación externa, sino que simplemente no conocemos lo suficiente sobre la estimulación interna y cómo sentir placer de esta manera”, añaden.

Valerie Tasso explica: “Lo que induce al orgasmo a una mujer en el área genital es siempre el clítoris, y la manera más rápida, fácil de aprender y de interpretar es hacerlo a través de su parte visible externa. Las sensaciones que se experimentan si se estimula por la parte interna, por ejemplo, en el punto G, pueden resultar desagradables para algunas mujeres (por ejemplo, el tener la sensación de que se activan las ganas de orinar, porque al estimular estas áreas también se presiona la vejiga).”

La experta recomienda experimentar este tipo de estimulación con algún juguete erótico que puede facilitar la exploración y la estimulación de esta zona sin los riesgos que conlleva una penetración profunda y sostenida. "El juguete no tiene que golpear repetidamente el cuello del útero, sino que va, con la ayuda y experiencia de la usuaria, donde tiene que ir y además no entraña riesgos de contagios en esta zona tan delicada”, añade Valerie.

