María Enciso: “En un ciclo de reproducción asistida, si el endometrio no está en condiciones, la probabilidad de embarazo será mínima”

Desde que surgieron, especialmente a raíz de la fecundación in vitro, las técnicas de reproducción asistida son cada vez más efectivas. Con grandes y pequeños avances, que dan lugar a nuevas técnicas, las tasas de embarazo por ciclo son cada vez mayores, algo muy importante teniendo en cuenta el coste, tanto económico como emocional para quienes pasan por ello.

Una de estas últimas técnicas es ERMap (Mapa de Receptividad Endometrial), un test que determina el momento idóneo para transferir el embrión y aumentar así las probabilidades embarazo. María Enciso, especialista en genética reproductiva y embriología humana y Directora Científica de los laboratorios iGLS, nos habla de ella.

¿En qué consiste la técnica ERMap?

Es una técnica que nos permite valorar el endometrio, que es el tejido que recubre el interior del útero, que se descama en la menstruación y que cambia durante el ciclo menstrual para acoger el embrión. Nosotros estudiamos el endometrio porque en el contexto de la reproducción humana y en concreto de la reproducción es muy importante conocer si está en las condiciones idóneas para recibir el embrión que se genera in vitro.

Tradicionalmente, se ha valorado el endometrio mediante un análisis morfológico, pero en los últimos años se han ido incorporando otras técnicas más avanzadas que analizan la expresión génica del endometrio. En función de esa expresión génica, que llamamos ‘firma’, comprobamos si esa firma se corresponde con un endometrio ‘receptivo’, que está preparado y en buenas condiciones para que el embrión se desarrolle, o si tiene alteraciones y no está preparado para recibirlo. Esta prueba se realiza directamente biopsiando el tejido.

¿En qué momento se lleva a cabo esa biopsia?

En el momento en el que la mayoría de las mujeres se espera que el endometrio esté preparado, que es entre los días 19 y 21 del ciclo menstrual. En un ciclo natural, más o menos regular la ovulación es alrededor del día 14, y aproximadamente cinco días después, el embrión tiene un tamaño y una estructura que llamamos implantatorio, es decir, que está preparado para anidar en el útero. En ese momento, si no hay ningún problema, el endometrio tendría que estar preparado para recibirlo, por eso es cuando realizamos la muestra. En la reproducción asistida se da medicación para controlar ese ciclo al dedillo, por eso se toma la muestra cinco días después de administrar progesterona.

Y en caso de que el endometrio no esté preparado para recibir al embrión, ¿cómo se actúa? ¿Se cancela el ciclo?

El periodo de tiempo en el que el endometrio está receptivo lo llamamos ventana de implantación, y normalmente son 24 horas. En la mayoría de las mujeres se consigue ese estado en algún momento, lo que ocurre es que puede estar desplazado, es decir, que se dé un poco antes o un poco después de lo normal. Con esta técnica, lo que hacemos precisamente es identificar dónde está esa ventana en esa mujer para ajustar la trasferencia al momento adecuado, es decir, personalizamos el momento de la trasferencia a cada paciente para aumentar las probabilidades de éxito.

"Con la técnica ERMap, identificamos la ventana de implantación de cada paciente para personalizar la trasferencia y aumentar las probabilidades de éxito"

¿En qué casos se recomienda usar, solo en reproducción asistida?

No a todas las mujeres se le propone, inicialmente se recomienda cuando ha habido fallos de implantación. Es decir, cuando tras transferir embriones de buena calidad, no ha habido éxito en el proceso de reproducción asistida, bien porque no se han llegado a producir el embarazo o porque se haya producido el embarazo en un primer momento, pero no haya evolucionado, y eso puede deberse también a que la ventana esté desplazada. También se está recomendando cada vez más para ver si hay un problema de desplazamiento de la ventana de implantación en parejas a los que tienen dificultades para conseguir un embarazo, como diagnóstico de la infertilidad.

Se habla mucho del estado de los óvulos, los embriones… a la hora de tener éxito en un proceso de reproducción asistida, pero ¿qué importancia tiene estado del endometrio para que el ciclo sea exitoso?

Mucho, y es cierto que en todo lo que tiene que ver en la reproducción asistida se pone mucha atención en el embrión, en elegir el mejor, conseguir cuantos más mejor… y no se ha prestado tanta atención al estado del endometrio que lo recibe. Y es igual de importante, porque en caso de que el endometrio tenga la ventana de implantación desplazada y se transfiera un embrión fuera de esa ventana, ya puede tener el embrión la mejor calidad que la probabilidad de embarazo será mínima. Ajustar bien la ventana incrementa mucho las tasas de embarazo, porque simplemente una desviación de 12 horas en las transferencias -es decir, que la trasferencia se haga 12 horas antes o más tarde de cuando el endometrio está en su momento ideal-, se multiplican por dos las tasas de aborto, y si son 24 horas, más todavía.

¿De qué depende que el endometrio esté en buen estado para recibir al embrión?

Que el endometrio esté en buen estado depende de la progesterona, y si la mujer segrega menos progesterona o lo hace más lentamente, puede provocar que el estado del endometrio no sea el óptimo o que se desplace la ventana de implantación, pero no sabemos exactamente de qué depende que una mujer libere más o menos progesterona.

¿Cuándo podemos sospechar que hay un problema en el endometrio?

Cuando después de haber trasferido un embrión de buena calidad en un ciclo de reproducción no se ha producido un embarazo y si se ha sufrido un aborto.

¿Se puede tratar sin necesidad de recurrir a técnicas de reproducción asistida?

En caso de problemas de desfase de ventana, no tenemos datos de que se pudiera hacer de otra forma. Otros problemas endometriales que no estén relacionados con este problema de desfase de ventana, como problemas relacionados con el sistema inmune de la madre, sí se podrían tratar.