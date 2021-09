Los gases en el embarazo, unos compañeros molestos, ¿cómo gestionarlos y prevenirlos?

Las molestias digestivas durante el embarazo son muy frecuentes, tanto que es casi imposible pasar las cuarentas semanas que dura la gestación sin estreñimiento, ardores o gases. Estos últimos pueden llegar a ser, además, muy incómodos y dolorosos, pero con algunos consejos y precauciones podrán ser mucho más llevaderos y menos frecuentes.

¿Por qué se producen más gases durante el embarazo?

Las molestias digestivas y, en particular, los gases, son más frecuentes durante el embarazo por varios motivos. En primer lugar, la culpable es la progesterona, una hormona que protege el embarazo y que, desde el momento es el que se este se produce, se segrega en grandes cantidades, por eso normal que aumenten los gases ya desde las primeras semanas. La progesterona provoca que el aparato digestivo en general vaya más lento, de ahí que, además de los gases, también sea muy común sufrir estreñimiento desde que se empieza la gestación. Estas molestias se ven incrementadas a medida que el embarazo avanza debido a que el tamaño del útero aumenta progresivamente. Los intestinos y el estómago están cada vez más comprimidos, y los gases, sobre todo a partir del segundo trimestre pueden volverse particularmente molestos y dolorosos, llegando a provocar dolores abdominales intensos, a veces en forma de puntada, flatulencias, sensación de hinchazón constante e incluso cólicos intestinales.

Cómo tratar y minimizar los gases durante el embarazo

Debido a que las circunstancias que favorecen la aparición de los gases son inherentes al embarazo, evitar que aumenten durante esta etapa es bastante difícil. Sin embargo, sí podemos minimizarlos si tomamos algunas precauciones, sobre todo en lo que se refiere a la alimentación.

•Evitar bebidas con gas y lo chicles. En general, las bebidas con gas no son muy saludables, pues suelen contener azúcar, sustancias excitantes… Lo ideal es evitarlas siempre, pero especialmente si queremos evitar gases y flatulencias.

•No tomar alimentos que sean especialmente flatulentos, como el repollo, la coliflor, el brócoli. Las legumbres suelen ser muy flatulentas, pero no es recomendable evitarlas debido a que son alimentos muy saludables y completos a los que no debemos renunciar en una dieta sana, y más durante el embarazo. Lo ideal es, por tanto, comerlo en pequeñas cantidades cada vez y seguir otras de las precauciones que recomendamos en este artículo. Tampoco debemos evitar los alimentos ricos en fibra, aunque favorezcan los gases, pues ayudan a evitar el estreñimiento, que es la principal causa de los gases en el embarazo.

•Comer en pequeñas cantidades, varias veces al día, y hacerlo muy despacio, masticando bien.

•Evitar las comidas muy grasas y copiosas, como frituras y picantes.

•Incluir alimentos que ayuden a paliar los gases y hacer la digestión, como la piña, la papaya, las ciruelas pasas o el yogur natural.

•Beber abundante agua, al menos ocho vasos, y en sorbos pequeños. Ayuda a evitar el estreñimiento y facilita la digestión.

• No acostarse inmediatamente nada más cenar o comer, sino, al menos, dos horas después.

Además de cuidar lo que comen y cómo lo comen, para minimizar las molestias de los gases, las mujeres embarazadas pueden:

•Hacer ejercicio. Siempre que no esté contraindicado, realizar ejercicio a diario, sobre todo caminar, ya que acelera los procesos digestivos, ayuda a evitar la formación de los gases y también a expulsarlos más fácilmente para que no ocasionen dolor e hinchazón. El yoga para embarazadas es un ejercicio muy recomendable en estos casos.

•No usar prendas de vestir muy ceñidas, ya que contribuyen a presionar el abdomen y dificultan la digestión. Además, en caso de tener gases acumulados, favorecerá la aparición de dolor y molestias.

•No retener los gases. Es normal no querer expulsar los gases en público, pero en caso de sentir la necesidad de expulsarlos es importante no retenerlos, pues pueden causar mucho dolor. Siempre que se posible, es preferible buscar un lugar íntimo y no retenernos.

¿Se pueden tomar remedios naturales, infusiones o medicamentos?

Sí, pero con mucha precaución y consultando al médico primero. Y es que, aunque parezcan inocuas siempre, hay infusiones que pueden llegar a ser muy peligrosas durante el embarazo, como el boldo, el poleo o la manzanilla. La menta o el hinojo pueden ayudar y son seguras, pero siempre es preferible, consultar al especialista primero. Y lo mismo ocurre con algunos medicamentos a base de Simeticona, Dimeticona o carbón vegetal activado.