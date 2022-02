"La alta sensibilidad, sobre todo en el caso de los niños, puede confundirse con introversión, susceptibilidad o rebeldía"

Según la Asociación de Profesionales de la Alta Sensibilidad entre un 15% y un 30% de la población humana presenta una mayor actividad de procesamiento sensorial, sin embargo, todavía es un rasgo de la personalidad poco divulgado. Este es uno de los motivos principales por el que la psicóloga y escritora Susanna Isern ha decidido abordarlo en su nuevo libro: La armadura de Hugo (Beascoa, 2022).

El nuevo álbum ilustrado de una de las autoras de referencia de la literatura infantil contemporánea - títulos de cabecera como El gran libro de los superpoderes, Daniela Pirata o La bruja que no quería ser princesa son también suyos- narra la historia de Hugo, uno de tantos niños con una sensibilidad extraordinaria. Para la especialista acompañar debidamente a estos niños es fundamental por lo que también es prioritario que sus padres y su entorno en general sepa identificar y reconocer este rasgo.

“En ocasiones la alta sensibilidad, sobre todo en el caso de los niños, puede confundirse, entre otras cosas, con otros rasgos de personalidad como por ejemplo la timidez, la introversión, la susceptibilidad o la rebeldía. Por eso un libro como La armadura de Hugo puede ayudar a dar visibilidad y también a acompañar a estas familias”, cuenta su autora a 20minutos.

Pero, ¿cómo pueden las familias reconocer la alta sensibilidad y cómo afecta a los pequeños? En primer lugar porque los niños y las niñas altamente sensibles tienen una forma de percibir el mundo muy intensa: los olores, los sonidos, las imágenes... “Es como si tuvieran amplificadores en los sentidos”, nos explica Isern.

Por otro lado, porque poseen una capacidad para empatizar muy potente que hace que se pongan en la piel de los demás de una forma muy cercana. “Eso puede hacer que se abrumen ante estímulos demasiado potentes y también que sufran más de la cuenta con los problemas o pesares de aquellos que los rodean” añade. Teniendo en cuanta estas características podremos identificar si nos encontramos ante un pequeño con alta sensibilidad.

"Su capacidad empática hace que sean grandes compañeros y amigos, son niños muy queridos por aquellos que los conocen tal cual son"

Son varias las ventajas que la alta sensibilidad puede aportar a un niño. La propia madre de Hugo lo expresa así en este álbum ilustrado: “Tienes un don solo necesitas aprender a usarlo”. Para Isern esa capacidad de percibir lo que les rodea de una forma tan especial es lo que hace que estos niños sean extraordinarios en cuanto a creatividad, imaginación o intuición. “Por eso muchos tienen dotes para la música, la pintura o cualquier otro arte. Además, su capacidad empática hace que sean grandes compañeros y amigos, son niños muy queridos por aquellos que los conocen tal cual son”.

Una imagen de 'La armadura de Hugo' de Susanna Isern con ilustraciones de David Sierra. CORTESÍA BEASCOA.

Una de las claves es guiarles desde pequeños para aprender a usar estas capacidades: “Si les acompañamos en este camino validando sus emociones, respetándolas, comprendiéndoles, aceptándoles, haciéndoles entender que ser sensible no es una vulnerabilidad ni un defecto; sino un don y una gran virtud que cuando sean capaces de gestionar les traerá grandes satisfacciones en la vida”, reconoce la autora.

"En presencia de los iguales pueden ser víctimas de burlas precisamente por su sensibilidad"

Sin embargo, vivir con con alta sensibilidad también entraña ciertos peligros. “El mayor riesgo es no saber gestionar las emociones y que estas les sobrepasen en momentos determinados y ante estímulos demasiado intensos, eso puede conllevar tristeza y/o ansiedad”, aclara la psicóloga. “Estos niños en ocasiones pueden sentirse incomprendidos por sus padres quienes pueden llegar a pensar que evitan ciertas situaciones por capricho o rebeldía. Y en presencia de los iguales pueden ser víctimas de burlas precisamente por su sensibilidad. Por eso es tan importante detectar que tenemos un niño altamente sensible ante nosotros y acompañarle de la mejor forma posible”, apostilla.

Por esta misma razón, nuestro protagonista Hugo se protege con una armadura. Una metáfora que la autora utiliza para que los pequeños lectores entiendan cómo se protege para intentar demostrar a los que le rodean que las cosas no le afectan y se ha hecho insensible, aparentando lo que en realidad no es. “El problema es que generalmente la armadura no distingue entre lo bueno y lo malo y de la misma forma que tratamos de dejar de sentir lo malo, también somos más insensibles a lo bueno. Dejamos de disfrutar de las pequeñas cosas, de emocionarnos con la alegría y el amor, de ser espontáneos” explica Isern.

Por lo tanto, las emociones no se expresan pero no desaparecen. “Lo único que consigue es que se queden atrapadas dentro. Y dentro, las emociones no se gestionan correctamente y pueden doler, aunque por fuera no se aprecie. Es importante que las armaduras desaparezcan y nos mostremos tal y como somos, solo así lograremos alcanzar la estabilidad y el bienestar y nos relacionaremos correctamente con el entorno”.