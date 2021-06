Un 10% de los niños de 0 a 6 años necesitarán en algún momento de la atención temprana (AT), un conjunto de intervenciones dirigidas a los niños que presentan o están en riesgo de presentar trastornos en su desarrollo. Sin embargo, en el conjunto de España, apenas el 3% de los niños la recibe, y existe una gran desigualdad entre comunidades autónomas. Para mejorar el acceso a estas intervenciones, desde la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana llevan años pidiendo, entre otras cosas, un marco legal común que garantice un acceso igualitario en todo el territorio nacional. José Luis Peña Segura, su presidente, y neurólogo del Hospital Materno Infantil de Zaragoza, nos habla de cómo ha sido al AT en el año de la pandemia y qué perspectivas tienen para un futuro próximo.

Hace un año hablamos de la situación de la atención temprana en España. ¿Han cambiado mucho las cosas en esos 12 meses?

Pues tal vez ha empeorado algo por el tema de la pandemia, porque para las familias y para los niños que no estaban ya dentro de los programas en ocasiones ha sido más difícil acceder. Además, durante estos meses, muchas familias y niños que ya estaban en situaciones vulnerables, la pandemia las ha empeorado, han vivido situaciones muy duras… Los niños en situación de vulnerabilidad no solo no han mejorado, sino que muchos has empeorado, lo han pasado peor.

En el comunicado por el día de la Atención Temprana en España asegurabais que ‘la huella epigenética de la Covid-19 ya es visible en nuestros niños y niñas’. ¿Se ha notado más en los niños vulnerables?

Aunque nuestra herencia genética no la podemos cambiar, los estímulos externos sí pueden modificar nuestra carga genética, para bien o para mal, que es lo que llamamos epigenética. Y durante la pandemia estos estímulos han sido distintos, no han sido los adecuados, algo que han notado mucho los niños que han nacido ahora o los muy pequeños: mascarillas, confinamiento, poca relación con sus iguales… Todo eso ha podido hacer que niños que ya estaban predispuestos o eran más vulnerables ante determinados problemas los terminen padeciendo o vean agravada su situación.

"La AT tiene que ser interdepartamental y aprovechar y optimizar recursos de sanidad, educación y servicios sociales para atender a la globalidad del niño y de su familia”

¿Hay más niños con necesidad de atención temprana que hace un año?

Eso es difícil de determinar ahora mismo, sobre todo porque hay comunidades en las que, si ya había listas de espera, ahora hay más debido a la pandemia. Lo que sí te puedo asegurar es que a nivel sanitario sí hay más motivos de consulta de niños pequeños con trastornos de ansiedad, de lenguaje, con TOC… son problemas que sí que pensamos que están relacionados con la pandemia… Y esto nos hace pensar que habrá más niños y más familias que van a necesitar atención temprana.

Durante este último año se ha aprobado por fin una ley en la que se hace mención a la AT, la conocida como Ley Rhodes (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia). ¿Cómo la habéis recibido los profesionales?

Pues, de momento, está todo muy parecido a antes de aprobarse la ley, porque lo que creemos desde la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana es que debería haber una ley básica, una regulación básica común a nivel nacional sobre la AT. Lo que pedimos es que en esta regulación se contemple la creación de un programa de atención temprana que garantice una atención universal en todo el territorio nacional y que tuviera en cuenta que, para atender la globalidad del niño, hay que aprovechar todos los recursos de los que disponemos. Por eso reivindicamos que sea interdepartamental y que optimice los recursos desde sanidad, educación y servicios sociales para atender lo mejor posible a estos niños. Y todo ello coordinado y dando un especial peso a CEDIAT (Centros de desarrollo infantil de atención temprana), que es donde están ubicados los equipos de profesionales y donde se atiende a las familias. Hay comunidades en las que ya está haciendo así y, aunque dependa de un departamento en concreto, se aprovechan recursos de los otros departamentos. Ojalá se pudiera plasmar de algún modo que los programas de temprana fueran interdepartamentales.

¿Han hablado con los profesionales para elaborar esta ley?

El año pasado se constituyó un grupo de trabajo en el Ministerio de Sanidad donde se contó con todos los departamentos, reflejamos la situación de la AT a nivel nacional y establecimos los pasos se podían seguir, pero desde entonces no se ha avanzado nada, porque sigue habiendo mucha disparidad entre comunidades. De unas depende de servicios sociales, en otras de sanidad, en otras de educación, en otras de dos…

Y sigue habiendo mucha desigualdad entre comunidades…

Sí, a día de hoy nos encontramos con que el lugar de nacimiento, incluso el código postal, influye en la AT que reciben los niños. Hay comunidades donde ya el 10% de los niños de 0-6 -que es el porcentaje de niños que se estima que necesitan algún tipo de AT- la reciben, y otras en las que no se llega ni al 1%. Nosotros sobre todo defendemos que no puede haber listas de espera. Las puertas de entrada a los programas deberían ser lo suficientemente ágiles como para que los familiares no tuvieran que esperar, porque el tiempo en AT no se recupera. La AT debe intentar solucionar los problemas ya detectados, pero también prevenirlos en situaciones de riesgo, tanto del niño como de la familia. A lo mejor la intervención es puntual y en unos meses se le da el alta, pero hay que hacerlo. Además, la atención no puede constar solo de sesiones, debe ser integral a la familia, al niño y en el colegio, y para ello deben estar coordinados los departamentos de sanidad, educación y servicios sociales. Esto en la mayoría de las comunidades no ocurre. Con la creación de una red nacional de centros de AT, se podría acabar con la desigualdad, y en algunas comunidades ya la hay. En la actualidad tenemos una red de más de 700 CEDIAT’s y 4.500 profesionales distribuidos por todo el territorio nacional.

"La AT debe intentar solucionar los problemas ya detectados, pero también prevenirlos en situaciones de riesgo"

Hay plataformas que reivindican que tendría que ser un servicio más dentro del sistema nacional de salud. ¿Cuál es su opinión?

Aunque compartimos muchas de las reivindicaciones de algunas plataformas, porque todos luchamos por el bienestar de los niños, a nosotros nos preocupa que la AT se reduzca solo a nivel sanitario, porque nosotros entendemos que la AT tiene que atender a la globalidad del niño, a su familia y al entorno y no nos gustaría volver a modelos del pasado donde la atención temprana era meramente rehabilitadora. En nuestra opinión, el peligro que podemos percibir en que la AT solo dependiera de los servicios sanitarios es que el niño no sería atendido en toda su globalidad.

¿Hay algún modelo regional o de otros países que toman como referencia?

Pues, por ejemplo, Portugal, que es un modelo bastante similar a lo que los profesionales pensamos que es el modelo al que podemos aspirar. Y también los países nórdicos, donde los programas de AT están centrados en el cuidado de la familia y del entorno, cuidan la crianza, vigilan situaciones de riesgo de la familia…

Para terminar, ¿cómo ve futuro de la AT en España?

Nosotros somos optimistas y creemos que este es un buen momento para mejorar, pues las situaciones de crisis, de cambios... son oportunidades. Nosotros tenemos siempre la mano tendida con cualquier plataforma, administración… para, entre todos, ver cómo podemos mejorar la AT en España, adaptarla a los cambios que están experimentado la sociedad y las familias y avanzar hacia un buen modelo de AT y una normativa para que todas las familias, independientemente del territorio donde residan, puedan acceder a un buen programa. En febrero presentamos en el congreso virtual de AT, conocemos bastante bien la situación de la AT en nuestro país y sabemos cómo mejorarla con más centros, más profesionales y con mejor aprovechamiento de los recursos, porque la temprana es muy rentable desde el punto de vista económico. Invertir en los niños y las familias significa tener una sociedad más sana en el futuro.