Cada pareja tiene sus propias rutinas en la calidez del hogar, en el caso de Jennifer Lawrence pasa por compartir el cepillo de dientes con su novio. Desde el aliento mañanero, hasta las bromas molestas de uno hacia otro de la pareja, son algunas de las preguntas que las famosas hormigas hicieron a los actores Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman en el programa El hormiguero, que en España se emite por la noche, al que acudieron con motivo del estreno de la película Sin malos rollos.

En esta sección, los invitados tuvieron que opinar sobre diferentes situaciones en pareja con Trancas y Barrancas en el juego 'Tierno o Grimoso', que fue justo la reacción que tuvieron los espectadores ante la declaración de Lawrence, según la cual, no veía diferencia entre compartir cepillo de dientes o besarse. Pero lo cierto es que sí hay diferencia. De hecho, los expertos recomiendan no hacerlo.

"Compartir el cepillo de dientes con otra persona, aunque sea tu pareja, aumenta el riesgo de sufrir una infección bucal al traspasarse las bacterias adheridas a las cerdas", sostienen desde la Clínica Dental Esteban.

Una mujer echa dentífrico en su cepillo de dientes. Getty Images

Esta acción, según los expertos, no es equivalente a besarse. Al besar a una persona te expones a los virus que puedan estar al acecho, pero compartir el cepillo de dientes va más allá. Ya que el cepillo tiene acceso a zonas dentales a las que no se accede al besarse. Además, las encías de alguien pueden sangrar cuando se cepillan, algo que no sucede al besarse.

"Un cepillo es capaz de eliminar las bacterias periodontales que se esconden bajo las encías, rompiendo la placa, cosa que ni un beso apasionado es capaz de hacer. Los microbios que se retiran de la dentadura terminan en el cepillo de dientes. Y, por mucho que este se lave después de cada uso, siempre queda algún resto", dice la higienista dental Corina Layton, al medio americano Livestrong.

No es recomendable compartir el cepillo de dientes aunque sea de confianza. Freepik

De hecho, si pasas la noche fuera de casa y no tienes cepillo de dientes, los expertos prefieren la clásica técnica de echar pasta de dientes en el dedo, que usar un cepillo que no es el tuyo.

