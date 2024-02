Ana I. Sanz, psiquiatra: "Lo que más duele de una infidelidad es que el otro no haya sido capaz de ponerse en nuestro lugar"

De nada sirve darle la espalda al asunto. Casi un tercio de la población española confiesa haber sido infiel a su pareja, pero el doble tiene sospechas de que le han engañado alguna vez aunque no puede asegurarlo. Más datos: hasta el 42% de las mujeres han sufrido una infidelidad, sin embargo, este porcentaje baja hasta el 35% en el caso de los hombres. El 35,5% de los que han sido infieles sólo lo han hecho una vez en su vida, el 27,1% declara haberlo sido entre 1 y 3 veces, y el 17,2% más de 5.

Hablamos con la psiquiatra y psicoterapeuta Ana Isabel Sanz sobre cómo estas deslealtades afectan a la autoestima de quién las sufre y recogemos sus recomendaciones para superarlas dejándonos las menores secuelas posibles.

¿Cuáles son las razones que nos llevan a ser infieles?El concepto de infidelidad ha cambiado con el paso de los años y con la evolución de las relaciones sentimentales. Antes se pensaba que las infidelidades estaban relacionadas exclusivamente con problemas dentro de la pareja, y ahora hemos podido comprobar que en muchos casos tienen que ver con problemas personales del individuo que le llevan a no tener en cuenta su responsabilidad hacia la pareja. En más de una ocasión se puede comprobar que es una manera de vivir riesgos (generan adrenalina), un mecanismo que es muy adictivo.

¿La infidelidad sigue siendo uno de los grandes problemas de la pareja o cree que la sociedad está cambiando respecto a la manera de abordarla con nuevas fórmulas como el poliamor o las parejas abiertas?

Los grandes problemas de la relación de pareja, sean del tipo que sea, son la inmadurez emocional, los problemas de comunicación y la diferente visión de vida. La infidelidad en muchos casos es solo una consecuencia de todo ello: puntos de vista y maneras de entender la vida diferentes, falta de comunicación y honestidad con el otro, o una ausencia de madurez emocional que puede buscar, por ejemplo, seguridad en una pareja y a la vez huir de ella manteniendo relaciones fuera.



Por su experiencia como psiquiatra y psicoterapeuta, ¿por qué nos duele tanto a los seres humanos la infidelidad?Que la otra persona no haya pensado en nosotros/as, que no haya sido capaz de ponerse en nuestro lugar y el dolor que eso nos causa, por no haber sido tenidos en cuenta, es lo que más duele. Quizá porque la interpretación es que implica una falta de cuidado, de amor por parte del otro, porque implica una falta de consideración hacia los sentimientos del otro.

Ana Isabel Sanz Psiquiatra y psicoterapeuta La doctora Ana Isabel Sanz es psiquiatra y psicoterapeuta especializada en trastornos afectivos, ansiedad, infancia y adolescencia. Es directora del Instituto Psiquiátrico Ipsias y autora. Su último libro es 'El malestar emocional infanto-juvenil tras la pandemia. Es estallido de una crisis que no quisimos ver'.

¿Se puede perdonar una infidelidad o la relación nunca vuelve a ser la misma y tiende a resquebrajarse con el tiempo?Esto va a depender de cada pareja, del momento vital en el que esté cada miembro y del tipo de infidelidad. Cuando ha sido algo puntual, muchas personas son capaces de perdonar a pesar del dolor experimentado. Cuando descubren que no es algo puntual sino más bien otra vida paralela, esto ya no tiene arreglo. La relación está profundamente afectada y la confianza es imposible de recuperar.

¿Cómo afecta una infidelidad a la autoestima de quien la sufre?Una infidelidad puede abrir heridas antiguas de falta de amor, de rechazo y entonces hace más mella en la autoestima. La interpretación que se haga del motivo por el que se da la infidelidad puede influir mucho en la autoestima. Muchas personas creen que tiene que ver con algo que les falta a ellos/as, con algo que no hicieron bien…cuando en realidad la gran mayoría de las veces no tiene nada ver con la persona que sufre la infidelidad. Incluso cuando hay una relación que pasa por un mal momento, el que la otra persona “cometa” una infidelidad no tiene que ver con nosotros. La persona que es infiel, antes de serlo, puede venir a decirnos que sus sentimientos hacia nosotros han cambiado, que tiene dudas sobre la relación o confusión en sus sentimientos. Esto es duro y aquí sí que podemos ver nuestra parte, qué hacemos ante esa sinceridad de nuestra pareja, si la abordamos con honestidad también hacia nosotros mismos o si tratamos de hacer que no pasa nada y que no hay cambios de los que ser consciente. Pero si la pareja no da esos avisos, no se sincera sobre el cambio en sus sentimientos o en su manera de entender la relación, el salto a la infidelidad es responsabilidad de quien la comete.

Si tras una infidelidad se decide dar por terminada la relación, ¿qué recomendaciones básicas darías para superarla y que ese dolor no afecte a relaciones futuras?La primera hacer el duelo de la ruptura sentimental, llorar todo lo que haga falta y enfadarse por lo ocurrido. Después, con ayuda de un profesional, hacer un análisis de lo que ha pasado tanto durante la relación como con la infidelidad para que la persona afectada entienda que no es responsabilidad de ella lo que ha pasado. A continuación dar el paso a permitirnos perdonar, no por el otro/a, sino por nosotros mismos. Y trabajar las ideas limitantes que pueden aparecer o las distorsiones cognitivas (por ejemplo creer que “todo el mundo es igual”) para que no se enquiste.

¿Cuánto suele alargarse este proceso de superación?Esto es muy subjetivo, depende de cada persona y de las condiciones emocionales y psicológicas y del contexto en el que se encuentre. Cada cual ha de tomarse el tiempo que estime oportuno para su recuperación, sin compararse con nadie y sin escuchar lo que los demás esperan.

Cuando se sufre una infidelidad, ¿es distinto enterarse por una confesión de la pareja que por terceros o sospechas? ¿Puede modificar la reacción?La reacción varía en función de las personas. Pero sí influye en la reacción y en la recuperación el que se enteren por la propia pareja que se lo cuenta (y el motivo por el que lo cuenta) o que no lo haga y se enteren por terceros, así como lo que le han llevado a descubrirlo. Podríamos decir que igual que no hay dos relaciones iguales, tampoco rupturas ni infidelidades, siempre hay matices que cambian todas las circunstancias.