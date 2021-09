Estas son las consecuencias de experimentar picos de insulina durante el embarazo

El embarazo es un momento muy importante en la vida de una mujer, y a la vez puede ser delicado. La gestación de un bebé implica muchos cambios en el funcionamiento habitual del cuerpo, por lo que se vuelve más importante que nunca cuidar nuestra salud en detalle tanto por nuestro bien como por el del futuro bebé.

Una de las novedades que una persona embarazada puede notar es la aparición (o aumento de la frecuencia) de mareos, fatiga y debilidad cuando se encuentra en ayunas. Esto puede venir provocado por picos de insulina en la sangre.

Cabe señalar que se trata de una condición muy distinta a la diabetes gestacional, que provoca grandes aumentos de glucosa en la sangre del bebé que sí que pueden resultar peligrosos.

¿Qué son los picos de insulina?

La insulina es una hormona que el cuerpo emplea para que la glucosa de los alimentos penetre en las células, que la emplean a su vez como fuente de energía. Se trata de una sustancia que todas las personas no diabéticas producen sin problema.

Los picos de insulina, salvo casos excepcionales, se producen pasado un poco de tiempo después de comer. Esto es porque la digestión de los alimentos provoca un aumento de la glucosa en sangre, a lo que el cuerpo reacciona generando más insulina para que pueda ser utilizada por las células.

Cuando este aumento de glucosa es brusco (cosa que puede ocurrir, por ejemplo, por consumir alimentos muy ricos en glucosa) el pico de insulina puede ser igualmente pronunciado, provocando a continuación una bajada repentina en el nivel de glucosa en sangre.

Esta bajada (el conocido coloquialmente como "bajón de azúcar") puede causar las sensaciones que antes describíamos (cansancio repentino, hambre, náuseas, mareos, vértigo, temblores, sudores, palpitaciones, palidez, desfallecimiento...).

¿Qué ocurre con los picos de insulina durante el embarazo?

El embarazo provoca varios cambios hormonales en el cuerpo que afectan también a la insulina. Por ello, en algunas mujeres estos picos y los síntomas asociados pueden volverse más acusados.

Sin embargo, esto no debe ser motivo de preocupación. Por muy molesto que pueda resultar en el momento, no existe ninguna evidencia científica de que los picos de insulina durante el embarazo afecten a la salud del bebé, y no son peligrosos para la salud de la madre.

En cualquier caso, se puede minimizar la incidencia de estos picos de insulina adoptando algunos hábitos como realizar comidas frecuentes y menos copiosas, ingerir abundante fruta y verdura, evitar permanecer en ayunas, consumir alimentos altos en proteínas con las comidas, mantenerse hidratado o no permanecer demasiado tiempo en lugares calurosos.