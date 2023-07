Más de ocho millones de niños y adolescentes comienzan este mes de junio sus vacaciones escolares. Más tiempo libre y más tiempo para compartir en familia. Pero, ¿estamos realmente preparados para que sea un tiempo de calidad? ¿Cómo hacer frente a situaciones complicadas como las rabietas, acotar el tiempo que los menores pasan con el móvil o los videojuegos o negociar entre todos el destino de vacaciones? La educadora social Tania García, precursora de la filosofía educativa Educación Real, que promueve la ética en el trato con niños y adolescentes, nos aporta algunos consejos y sugerencias para que este tiempo estival en familia cree recuerdos imborrables.

Llega el verano, las vacaciones y la oportunidad de pasar más tiempo juntos, ¿surgen más los roces entre padres e hijos durante esta época?

Sí, es cierto. Durante la pandemia, el tiempo adicional que las familias han pasado juntas ha llevado a un aumento significativo de los conflictos. De manera preocupante, se ha observado un aumento del 48% en los casos de maltrato infantil, tanto psicológico como físico. Estas cifras son alarmantes, considerando que los niveles de maltrato ya eran preocupantes antes de la pandemia.



Cuando se acerca el verano, las madres y padres se llevan las manos a la cabeza preguntándose qué van a hacer con sus hijos e hijas. Tememos pasar tiempo con nuestros hijos e hijas, puede que no lo reconozcamos, pero en nuestro interior, la idea de pasar mucho tiempo con ellos (atendiendo sus necesidades, enfados, frustraciones, reclamos...), nos genera ansiedad. Y eso nos pasa porque realmente no comprendemos nuestras emociones, no comprendemos las emociones de nuestros hijos e hijas, ni tampoco sus necesidades reales.