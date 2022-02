Cómo evitar que el ruido de los juguetes afecte negativamente a la salud auditiva de los niños

Aunque siempre se les insta a los padres y madres atender a las recomendaciones de edad de los juguetes, poco se habla de cómo su ruido puede tener efectos negativos a largo plazo en la salud auditiva de los más pequeños de la casa. Es verdad que este tipo de entretenimientos llaman su atención, pero ¿están recomendado? Todo depende del grado de ruido.

Los juguetes nunca deben superar los 80 decibelios

Un consejo que brindan desde la organización AG BELL International es que el ruido de los juguetes para los niños no debe nunca superar los 80 decibelios (dB). Un sonajero que parece que no puede hacer daño, puede que tal vez no cumpla con esta regla. Las sospechas aumentan con otro tipo de juguetes como coches de policía o bomberos con sirena, incluso los instrumentos musicales.

Además, a los niños les gusta mucho escuchar de cerca el ruido que hacen sus juguetes lo que incrementa los riesgos de que estos afecten a su salud auditiva. Si un sonajero supera los 80 decibelios y el niño lo utiliza cerca del oído los efectos en su salud no van a ser inmediatos, pero con la exposición en el tiempo sí que se van a poder detectar problemas de audición importantes.

¿Cómo pueden afectar los juguetes a la salud auditiva?

Desde AG BELL International afirman que "aunque la pérdida de audición por exposición al ruido puede no tener efectos inmediatos, una exposición acumulativa a lo largo de los años provoca consecuencias irreversibles". Esta pérdida auditiva puede generar un retraso en el desarrollo de la comunicación oral y de la propia comunicación con otros niños y su entorno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que "el 60% de la pérdida de audición en la niñez es prevenible", sobre todo, si esta está provocada por elementos como los juguetes con sonidos. Además, indica que son unos 32 millones de niños en todo el mundo los que tienen una discapacidad auditiva que les afecta en su vida diaria. Por lo tanto, hay que tomar medidas.

¿Cómo elegir bien los juguetes para los niños?

Además de comprobar que se adecúan a la edad que tienen los niños, es vital utilizar un sonómetro para verificar que no se superan los 80 dB. Hay aplicaciones en los móviles que funcionan bien y que pueden ser de utilidad en estos casos. Asimismo, desde AG BELL International aconsejan que los juguetes tengan controles de volumen. De esta manera, se pueden ajustar los dB.

Los juguetes ruidosos pueden parecer inofensivos y muy atractivos para los niños. No obstante, no debemos olvidar que pueden afectar a la salud auditiva de los más pequeños. Esto puede tener una repercusión importante en su desarrollo que termine generando problemas a largo plazo. Por lo tanto, asegurarse de que los juguetes que se les compren no superen esos 80 dB que son tan peligrosos será una importante inversión para su salud.

Ya en las grandes ciudades el ruido al que están expuestos los menores preocupa. Los niveles de contaminación acústica terminan generando muchos problemas. Pero, el ruido de los juguetes que se pueden acercar a los oídos es una situación todavía más delicada.