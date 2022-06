Después de años triunfando con la literatura infantil, Miguel López, más conocido como El Hematocrítico, se estrena en la literatura adulta. Y lo hace con ‘Escúchalos’, un ensayo en el que pone de manifiesto la necesidad de velar por una infancia más tranquila, más escuchada y, sobre todo, más respetada. 20 años de experiencia como profesor, y también como padre, le autorizan, con creces, de hablar de temas tan controvertidos como los deberes, las extraescolares, el aburrimiento e incluso de los temidos grupos de ‘WhatsApp de madres (y algún padre)’. Todo aderezado con su inevitable sentido del humor.

Si todos hemos sido niños, ¿por qué nos cuesta tanto entenderos, poneros en su piel?Esa es la misma pregunta que me hago yo porque, como cuento en el libro, creo que yo nunca he dejado de pensar como un niño. Siempre tengo muy fresco cómo me sentía cuando era niño y creo que no he perdido esa conexión, por eso me sorprende tanto cuando a la gente no le ocurre lo mismo. De hecho, la gente de la que suelo rodearme es como yo en ese sentido. Me voy encontrando por la vida con muchos ‘niños vigentes’.