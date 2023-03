"Durante la 'crisis del Rubicón' el niño empieza a ver el mundo tal cual es y la magia de la primera infancia se desvanece"

Entre los nueve y los diez años los niños viven un momento trascendental de su crecimiento que se conoce popularmente como 'crisis del Rubicón'. Se caracteriza por un cambio en la consciencia hacia el mundo exterior y hacia sí mismos en el que sienten, además, una necesidad de afirmar su individualidad, de probar sus límites y desafiar la autoridad. De todo ello hablamos con la psicóloga y terapeuta holística Maribel Jiménez.

¿Cómo se manifiesta en el niño o cómo podemos detectar que está pasando por ella?Esta crisis puede no ser visible externamente porque afecta a la vida interna del niño/a, pero suele ser un momento difícil, a veces no verbalizado, y que puede estar acompañado de síntomas como:

- Cambios emocionales

Comienza a experimentar a menudo emociones difíciles de antipatía hacia los adultos (los ve con cierta distancia y se rebela ligeramente), de enfado e irritabilidad (mal humor sin causa aparente y a veces enfados desproporcionados), de soledad y tristeza (le invade un tinte de melancolía, empieza a darse cuenta de que debe valerse por sí

mismo)... A menudo, también, le invade una sensación de injusticia (se rebela contra algunas normas que siente que no están justificadas y que los adultos tampoco cumplen).

- Miedos y temores

También puede experimentar temores que parecen infundados o que ya había superado hace años. Comienza a comprender la mortalidad y a pensar existencialmente, y aparece el temor a la muerte. Es muy habitual que aparezca miedo, por ejemplo, a que mamá y papá se mueran. Esto puede provocar problemas para dormir, y puede aparecer también el miedo a la oscuridad.

- Síntomas psicosomáticos

Muchos niños/as presentan también algunos síntomas psicosomáticos en esta época. Las palpitaciones, los problemas respiratorios y los dolores de cabeza no son inusuales. Los niños de nueve años tienden a preocuparse en exceso, y algunos síntomas físicos pueden estar relacionados con ello. También pueden resurgir hábitos infantiles superados, como chuparse el dedo u orinarse en la cama.

- Cambios en las relaciones sociales

Durante la 'crisis del Rubicón', los niños/as pueden experimentar cambios en sus relaciones sociales. Pueden comenzar a buscar relaciones más profundas y significativas y pueden ser más conscientes de la dinámica social que los rodea.

- Cambios en el comportamiento

Pueden experimentar cambios en su comportamiento durante la crisis del Rubicón. Pueden ser más tímidos o más reservados, o pueden actuar de manera más impulsiva o agresiva.

En general, si un niño/a comienza a experimentar cambios significativos en su comportamiento, emociones o pensamientos, es posible que esté pasando por la 'crisis del Rubicón'. Es importante que los padres y educadores estén atentos a estos cambios y brinden el apoyo emocional y educativo necesario para ayudarle a navegar con éxito por esta etapa importante en su desarrollo.