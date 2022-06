¿Te ridiculizan en público? ¿Te comparan? Descubre cómo reconocer a las personas que destruyen tu autoestima

La psicóloga Ana Belén Medialdea, autora del libro Amargarte la vida depende de ti, abordaba recientemente en el podcast Abecedario del Bienestar cómo protegerse de las personas que minan la autoestima: “Dentro de la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos tenemos que tener presente qué tipo de personas nos están ayudando a mejorar nuestra vida y cuáles restan. Restan las que aportan ansiedad, inseguridad o culpa -que pueden ser una madre, un padre, una pareja, un jefe…-, y que desde ese amor o el mensaje de ‘lo hago por ti’ o ‘por tu bienestar’ nos pueden hacer mucho daño”.

Según comentaba la experta en el citado podcast, en la vida adulta es importante identificar esas relaciones tóxicas para protegernos. “Tenemos que empezar a coger el control de nuestro poder emocional porque a veces dependemos emocionalmente de esa madre, de esa pareja... y para evitar que piense mal de nosotros queremos hacer todo lo posible para estar a la altura de lo que desea y no de lo que realmente deseamos nosotros”. ¿Qué recomienda la especialista? Simple y llanamente, poner límites. “No es que tengas que dejar de tener contacto con esa persona, pero quizás sí hay que limitarlo para coger las riendas”.

¿Tiene las personas con baja autoestima un imán para atraer a las manipuladoras? Medialdea cree que sí: “De hecho cuando una persona es muy responsable y le importa mucho las opiniones de los demás se juega con esa manipulación, saben que esa persona quiere agradar tanto que hace todo lo que se le pide. Si tenemos una autoestima baja y nos encontramos con relaciones tóxicas es muy fácil caer en la manipulación y en la sumisión”.

¿Y cómo reconocer a esas personas que destruyen la autoestima? Una investigación del Journal of Physical Activity and Heath determinó que hay personas que con una simple palabra, una acción e, incluso una mirada, pueden arrasar con la autoestima de otros. Podrían clasificarse en varias subcategorías:

Los que descalifican

Frase del tipo ‘no puedes hacer esto’, ‘no vales nada’ o ‘no tienes la capacidad’ pueden causar un gran perjuicio en quien las escucha.

Los que comparan

La costumbre de comparar con el único objetivo de resaltar defectos, complejos, debilidades o inseguridades es una de las formas más eficaces de destruir la autoestima del otro.

Los que te exigen demasiado

Cada persona reacciona diferente ante los retos y metas y cuando no se concretan se conduce a la frustración.

Lo que te victimizan

Alguien que te victimiza o siente lástima por ti no cuida de tu autoestima. Lo importante es promover que la persona tome las riendas de su vida.

Los que te ignoran

Las personas que no hacen caso a lo que dices o que fingen que no te ven o que no les importa lo que haces son las que más daño pueden hacer a tu autoestima.

Las que te aíslan

Alejándote de tu círculo de amistades, familiar o de trabajo.

Las que te ridiculizan en público

Nadie que señale tus fallos, errores o que los magnifique en público merece tu atención. Minan tu autoestima y además te deja en mal lugar delante de los demás.