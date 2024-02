Curving, la nueva variante del ghosting aún más perjudicial para la salud mental y la autoestima

El ghosting, o lo que es lo mismo, desaparecer sin dejar rastro, como un fantasma, puede dañar la autoestima, desde luego. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que existen otras técnicas de manipulación psicológicas mucho más sutiles, aunque algunas de ellas se hagan de forma inconsciente, que pueden tener consecuencias para la salud mental. Este es el caso, por poner un ejemplo, del slowfading.

Sin embargo, el curving también puede generar incertidumbre a la persona que lo sufre y, en más de una ocasión, no se es consciente. Lo cierto es que todos, o casi todos, hemos vivido el ghosting de cerca y es que, a decir verdad, en los últimos años, a raíz del boom tecnológico con aplicaciones de citas como protagonistas, se ha convertido en un auténtico fenómeno social. También en España. Así lo demuestran los datos. Cuatro de cada diez personas en nuestro país han sido víctimas del ghosting en alguna ocasión, con todo lo que ello conlleva.

Pero, ¿por qué se produce? Según explica la psicóloga y sexóloga Ana Lombardía, "cuando alguien quiere finalizar una relación, la conversación puede terminar en confrontación y eso es, a menudo, lo que verdaderamente asusta". Implica reconocer los sentimientos, aceptar la responsabilidad en la ruptura y estar preparado para recibir la reacción potencialmente negativa de la pareja ante la puesta final de la relación. Para muchos es más fácil simplemente desaparecer.

Qué es el curving: el ghosting 2.0

El curving, que hace referencia a un camino de curvas que termina hacia abajo, es una nueva técnica de ligue que consiste en fingir un primer interés por una persona y alejarse de forma gradual, es decir, su estilo de comunicación es sutil, llegando a esquivar la comunicación directa en persona y, sobre todo, por redes sociales, generando una fuerte sensación de rechazo. La persona con la que te mensajeas irá manteniendo un comportamiento de alejamiento, lo que se traducirá en una notable falta de interés.

No cortará la conversación de forma repentina o abrupta de un día para otro, lo que si suele coincidir con el comportamiento que se mantiene en el ghosting, si no que irá marcando una clara distancia, perceptible con el paso del tiempo. Como dice el refranero español, la otra persona "ni come ni deja comer", porque el curving es básicamente cuando alguien te rechaza de una forma tan sutil y ambigua que ni siquiera te das cuenta.

¿Cómo detectarlo?

El interlocutor no posee un estilo pasivo-agresivo, pero se comunica de una forma políticamente correcta. Eso sí, su mejor arma, son las excusas. Una de las claves para detectarlo es que nunca inician la conversación, si no que se limitan a dar una respuesta, que puede llegar incluso días más tarde, poco emotivas y esporádicas.

Nunca inician la conversación y sus respuestas, que pueden llegar incluso días más tarde, son esporádicas, poco emotivas y básicamente sugieren el fin de la conversación. Le es más fácil tener interacciones cortas y aburridas en lugar de indicar directamente que prefieren no verte nunca más.

Cabe destacar que nos encontramos ante un perfil de personalidad evitativo e inmaduras emocionalmente, que en lugar de comunicar algo que no les hace bien o poner fin a una relación argumentando sus pensamientos, deciden la solución más fácil o rápida para ellos en ese momento, que es huir o desaparecer sin dar señales de vida.

¿Cómo diferenciarlo del breadcrumbing?

El breadcrumbing se basa en un comportamiento que consiste en dar 'migajas de amor'. Hay formas de detectarlo, por ejemplo, si la otra persona no responde a nuestros mensajes durante días o semanas y después envía un par de mensajes largos, sin explicar por que ha desaparecido o si menciona intereses comunes o experiencias para reforzar una sensación de conexión.

De la misma manera, pueden ser signos de alarma la vaguedad al hablar del futuro, la manifestación de interés por vernos sin concretar ningún plan, los mensajes superficiales y genéricos que no demuestran interés en nuestra vida; las interacciones a través de likes o vistas, sin responder a mensajes directos y similares; o la comunicación primariamente a través de fotos, memes o emoticonos.

Por último , quizás uno de los principales indicadores es que la otra persona manifieste interés en mantener relaciones sexuales, pero no en pasar tiempo de otra forma (ni siquiera online) con nosotros.

