¿Cuándo empiezan a hablar los bebés?

Ser padre y madre, especialmente la primera vez, puede ser muy complicado. Por mucho que leamos sobre el tema y nos informemos, los niños son maestros en superar nuestras expectativas y a eso se suma la natural preocupación como progenitores.

El calendario del habla

Una de las cosas que puede preocuparnos es que pensemos que nuestro bebé tarda demasiado en empezar a hablar. Sin embargo, no debemos preocuparnos de más, ya que no hay un plazo fijo para esto y depende en buena medida del desarrollo del pequeño.

Desde bien temprano, veremos al bebé hacer distintos gestos y ruidos; pero no debemos entender esto como un signo de que sus primeras palabras son inminentes. Al contrario, el niño normalmente no empezará a familiarizarse con las palabras hasta los seis meses de edad, y ese momento aún está lejos de que él empiece a pronunciarlas.

En este momento, hay que destacar que la forma de hablar que los padres tienen con los niños, a base de frases cortas y con entonación exagerada (y que puede resultar, desde fuera, algo ridícula) cumple un papel importante en la adquisición del lenguaje por parte de los niños.

Más o menos con un año de edad podemos esperar que el niño comience a emitir monosílabos o incluso bisílabos sencillos como 'mamá' o 'papá'; y entre los 18 y los 24 meses empezará a decir algunas más largas. Pero, como mencionábamos, si nuestro bebé no está cumpliendo con este calendario no debemos preocuparnos necesariamente, ya que es posible simplemente que necesite algo más de tiempo. Al fin y al cabo, estos plazos no son inamovibles.

Sólo si el niño se retrasa mucho en ir cumpliendo estos hitos deberíamos pensar que puede haber algún problema, o si junto al retraso en la adquisición del habla aparecen otros signos preocupantes. En cualquier caso, la mejor solución es comentar la cuestión con el pediatra que realice el seguimiento del pequeño para que nos indique la forma más adecuada de proceder.