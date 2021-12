¿Cuándo comienzan a salir los dientes a los niños?

Inquietud, lloros y la desesperación de los padres que no saben qué le ocurre a su bebé. Estos pueden ser síntomas de que le han comenzado a salir los dientes, aunque quizás no lo sepan porque puede haber preguntas sobre la edad en la que esto puede pasar. Si esos síntomas se acompañan de babeo excesivo y necesidad de morderlo todo, los dientes, no hay duda, van a erupcionar.

No hay reglas fijas en la erupción de los dientes

Desde la Asociación Española de Pediatría (AEPED) informan de que no hay una fecha exacta en la que les empiecen a salir los dientes a los niños. Además, conviene diferenciar los dientes de leche de los dientes permanentes. Los primeros suelen salir todos antes de que el niño cumpla 3 años. Pero, como la AEPED ha explicado, esto puede ser diferente en cada caso.

¿Cuándo salen los dientes permanentes? Pues a partir de los 6 años y hasta los 12. Habrá una primera caída que forzarán los dientes permanentes para poder erupcionar. En estos casos, no hay una molestia tan notable como cuando los niños son bebés, pero sí es cierto que los dientes pueden provocar que las encías se hinchen o que haya algo de dolor cuando se come.

Síntomas de que comienzan a salir los dientes

Los síntomas más destacados cuando le comienzan a salir los dientes a un niño son los problemas para dormir, la necesidad de morderlo todo (es normal que muerdan su propia mano), el babeo excesivo, la irritabilidad, los lloros, las encías ásperas o inflamadas. Si esto se acompaña con fiebre hay que ir al pediatra.

En cuanto a los dientes permanentes los síntomas no son tan notorios a excepción de que sí que puede haber un enrojecimiento de las encías y que los dientes empiecen a tambalearse. Hay que tener precaución cuando un diente permanente no logra salir, pues puede que no tenga espacio y esto genere bastante dolor e inflamación en las encías del niño.

¿Cuándo empieza la formación de los dientes?

Se estima, desde la AEPED, que la formación de los dientes empieza en la 5º o 6º semana de embarazo. Los primeros son los de leche y, antes del parto, se formarán los definitivos. Aunque no hayan erupcionado los dientes están ahí dispuestos para salir cuando la edad del niño se lo permita.

Muchos padres se preocupan cuando los dientes de leche se amontonan o están torcidos. Sin embargo, estos dientes se van a caer y los que sí deben corregirse en el caso de que se tuerzan o se amontonen son los permanentes. Por eso, la edad en la que los niños suelen ponerse brackets es cuando llegan al instituto, a partir de los 12 años cuando ya tienen todos los dientes.

¿Qué hay que hacer cuando comienzan a salir los dientes?

Si comienzan a salir los dientes de leche es interesante ofrecerles mordedores a los niños o frotarles las encías con una cuchara fría como aconsejan desde la AEPED. Esto les aliviará un poco las molestias que les están generando la erupción de los dientes. La situación cambia con los permanentes.

Cuando comienzan a salir los dientes definitivos se debe tener cuidado de arrancarlos. Hay muchas historias para ayudar a esa caída de los dientes que se tambalean, sin embargo, los expertos aconsejan que se respete el ciclo natural de caída de los mismos. La propia lengua de los niños que moverá los dientes sueltos ayudará a que se vayan aflojando hasta que se terminen cayendo.

Es muy importante que los dientes de leche se cuiden de la forma adecuada aunque se vayan a caer con el paso de los años. De esta manera, los niños asimilarán buenos hábitos para que los dientes permanentes no empiecen a verse afectados por las caries cuando erupcionen por completo. Una buena alimentación que no sea rica en azúcares ayudará.